品味「風景」百年樣貌！嘉義美術館首展《辶反風景》打開你的新視野

嘉義市立美術館開館首展《辶反風景》，以近百年來的重要繪畫形式「風景畫」作為切入點，重新思考藝術家如何透過藝術創作與行動，再現自身與自然的詮釋和批判關係。

談到嘉義，腦中第一個浮現的是否只有火雞肉飯及蛋捲？但其實嘉義亦是臺灣知名畫家陳澄波的故鄉，如果想在微涼的秋日伊始來場藝文旅行，不妨到新開幕的嘉義市立美術館，首展《辶反風景》將翻轉你對風景的想像，一起感受初秋旅行的美好時光吧！

集結不同時代藝術家，重新審視人與外在關係

嘉義市立美術館開館首展以《辶反風景》開啟，以近百年來重要的繪畫形式「風景畫」作為題材的切入點，將探索「風景」作為重要概念，尋思其在不同時代背景、創作形式和媒材中的展現、轉變與詮釋，以及概念發展至當代藝術創作中，如何藉由風景的概念反身審視人與環境、城市的關係。

蘇信義《工業花園 7 》・1999

由「風景」為主軸的《辶反風景》，展覽地點也貫徹其核心概念，聯合嘉義市立美術館、嘉義文化創意產業園區、美街藝廊及朝海裱框店等四個地點，除了在觀看展覽的同時，觀者身體同時移動在嘉義這座城市裡，也是把自身投射到這場展覽裡，親身體驗嘉義的日常風景，也重新審視自身與城市、環境的關係。

楊季涓《九條線》・2018

水谷篤司《某個世界的開端》・2016

宜德思．盧信《我看見系列》・2014

思索「風景」富藏的文化意涵

《辶反風景》之「辶反」擁有重返、反思之意，重新思考藝術家如何透過藝術創作與行動，再現自身與自然的詮釋和批判關係。本展覽子主題包含「被體現的自然」、「內在風景」、「媒介中的觀景」和「激進的風景」，穿梭於不同的時間軸線，思索各時代作品在「風景」概念中的藝術、社會與文化含義。

展出內容包含日本時期的嘉義重要繪畫、館內典藏品，至當代藝術創作。在多元創作形式中，迴返梳理各年代藝術家如何詮釋風景中的自然與文化辯證，運用多元並陳形式，呈現嘉義美術之現代化歷程及自然、人文景觀之特殊性。

其實你不懂我的心《真澎湖寫生彩繪大賽 》・2019

呂易倫《色彩的、強烈的，與秩序的 ⼀ 條路徑》・2020

重新梳理嘉義的藝文脈絡，除了透過「風景」連結嘉義樣貌，也呈現嘉義藝術家作品，作為嘉義美術館的開幕首展，確實完整呈現嘉義美術館未來所擔當的使命，將作為嘉義與藝術家的連結，肩負起發揚嘉義藝文領域的重要角色。

INFO：《辶反風景》

日期｜2020.10.06 – 2021.01.10

地點｜嘉義市立美術館、嘉義文化創意產業園區（週一休館）

美街藝廊、朝海裱框店（周日不開放）

地址｜嘉義市廣寧街 101 號、嘉義市西區中山路 616 號、嘉義市東區成仁街 160 號、嘉義市東區公明路 243 號

資訊及圖片提供｜嘉義市立美術館

Source : FLiPER / 張滿

本文由合作夥伴FLiPER授權轉載

作者／Tatler Taiwan

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