三星聯手台北101打造高空藝術展 體驗再升級

台灣三星電子特別於台北101 89樓觀景台呈現結合裝置藝術與手機科技的展覽，帶來前所未有的視覺體驗。

除了實用之外，Samsung一直以突破性的科技與美感，替消費者帶來最尖端的3C家電產品，日前更進一步開啟與台北101獨特的合作計畫——「三星星視野」，在台北101大樓89樓觀景台設置充滿藝術感的全新打卡景點，由花藝、裝置藝術來映襯Samsung充滿時尚美感的科技產品，而時下最具話題與討論度的摺疊機當然也沒有缺席。

此次展覽特別將觀景台打造成一座高空都會叢林，儼然是最具特色的打卡秘境，細細品味，可以看到Galaxy Z Fold 2 5G與Galaxy Z Flip 5G摺疊手機展示於其中，而大片落地窗外更可見不同時間變化的絕美台北風景，絕對是必打卡的高空秘境。

作者／Tatler Taiwan

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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