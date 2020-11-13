搶先凱特王妃與梅根！查爾斯王子攜手時尚電商打造環保永續膠囊系列

查爾斯王子在英國版《VOGUE》2020年12月號專訪中，談論他的時尚品味跟他為永續時尚所做的努力，以及他與Net-A-Porter合作的「The Modern Artisan」計畫。

談到英國皇室的時尚代表，大家可能更常把焦點放在查爾斯王子的媳婦們Kate Middleton跟Meghan Markle身上，但喜愛《金牌特務》中英國傳統訂製西裝店「Savile Row」的查爾斯王子，其實本身也是一位時尚達人。

查爾斯王子今年罕見接受了英國《VOGUE》雜誌的專訪，談及他的個人品味以及他為永續時尚所做的努力。

訪談中，當英國《VOGUE》總編輯Edward Enninful稱讚查爾斯王子的著裝品味時，他回應道：「我很高興你認同我的風格，我覺得自己只是僥倖，不過我的確很在意細節、顏色跟色系的搭配。」

「我很幸運能有這些優秀、具有絕佳工藝技術的工匠，也很珍惜他們，所以希望能為他們創造長期的發展空間。」查爾斯王子說道。

查爾斯王子長期投入環境保育、倡導永續時尚，他秉持著「買多不如買得精」之原則，而他的衣櫃也如實貫徹此理念，在2018年哈利與梅根的婚禮上，查爾斯王子就穿了一件1984年的Anderson & Sheppard晨禮服。

「我就是那種會把鞋子、衣服拿去修理，而不是直接丟掉的人。這也是為什麼從經濟的角度來看，我認為在服飾修理、保養與維護等相關行業，還有很大的發展空間。」查爾斯王子說道。「小時候，我們會把鞋子拿到蘇格蘭的補鞋匠那裡，然後驚奇地看著他將鞋底拆下、再裝上新的。」

查爾斯王子與「The Modern Artisan」的培訓成員，計畫旨在傳承優秀的時尚工藝。Image: Mike Wilkinson/The Prince’s Foundation

正是這股熱情讓查爾斯王子創立了「The Modern Artisan」——一個由查爾斯王子慈善基金會與Yoox Net-a-Porter合作的培訓計畫。

這個計畫也和查爾斯王子慈善基金會於2007年收購、後轉為教育中心的蘇格蘭歷史古宅Dumfries House合作，首發膠囊系列將由六位米蘭理工大學（Politecnico di Milano）的義大利學生設計、六位在Dumfries House主修奢侈品製作的英國學生操刀完成。男女裝系列將在Net-a-Porter、Mr Porter、The Outnet和Yoox的網站上發售，收益歸為查爾斯王子慈善基金會。

「我從年初開始就沒有和他們再見到面，因此現在能看到完整的服裝系列，感覺很棒。看到大家的能力和技巧持續在進步也是一件很棒的事。」查爾斯王子在訪談中表示。

「我為他們的技藝與能力感到驕傲，這裡面有幾件真的非常美麗的服裝，很期待見到大眾的反應。不過最重要的是，這些技術需要我們幫忙傳承、發揚下去，這些工匠、設計師也得到開展自身事業的機會，在不久的將來，他們都會成為時尚領域極具價值的一員。」

作者／Chloe Pek

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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