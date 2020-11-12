【苗栗．食】踏入自然耕作六星級有機農村　在海風吹拂享用清爽蔬食

藏身在苗栗通霄馬家庄的迴鄉有機驛站，背倚翠綠山巒，可以深刻感受到回歸自然及土地的美好。跟著有「迴鄉阿伯」暱稱的林宏昌走訪農場，秋天的海風恣意地吹過臉龐，即使豔陽高照卻不覺得炙熱。雖然不是綠色稻浪翻騰的季節，然而來到栽種成愛心的稻田之中依舊讓人心生雀躍，踩在柔軟的土地上，感受珍惜大地、愛護自然的心意。

依節氣多元種植與環境共好

再漫步到九層塔田，迴鄉阿伯娓娓說著：「大自然是很奧妙的，如果種植單一作物，會散發出單一氣味，容易引發病蟲害，因此我們依照苗栗的風土及四時節氣，採取多元栽種。」他指著香氣撲鼻的九層塔補充：「九層塔、香茅的氣味強烈，蟲不喜歡，種在菜園旁可以預防病蟲害，不需噴灑農藥。」

九層塔香氣十足，可以採下種子帶回家栽種。圖／行遍天下提供

DIY認識天然ㄟ尚賀

稻田巡禮之後，就是令人引頸期盼的DIY時間。最受歡迎的「手工鹽滷豆腐」即選擇鹽滷方式取代石膏製作豆腐，舀起一勺勺非基因改造的有機黃豆，加入清水打成泥後，倒入濾袋之中，運用雙手奮力搓揉至泡沫變少，再將其加熱煮沸，倒入木盒再運用全身力氣下壓塑形，反覆數次之後一大塊豆腐於焉成形。

鹽滷豆腐DIY饒富教育意義，需先將黃豆加水打成漿，再倒入濾網過濾後煮沸。圖／行遍天下提供

將煮沸的豆漿加入鹽滷，再倒入模型中重壓成型，鹽滷豆腐就誕生了！圖／行遍天下提供

有機蔬果滿意幸福味

蔬食百匯餐匯集了迴鄉有機農場及契作農友悉心栽培的有機作物，縮短食物的里程為環保盡心之外，並嚴選無化學添加、低加工的當季天然食材，以生食、涼拌、清蒸、汆燙等方式，烹調出最佳風味，並保留營養成分，讓自然飲食方式帶來健康。

在海風吹拂中享用有機蔬食料理，身心靈都輕鬆。圖／行遍天下提供

「現代人攝取過多化學調味料，因此我們的調味料講究天然健康，用好的食材、好的調味料、有機糖等，讓客人吃完很舒服，身體很清爽。」呂主廚認為透過食物養生很重要，例如「蔥拌麵」的拌麵醬就是以農場培育的青蔥製成，並搭配日曬關廟麵，是懷念又熟悉的古早味。迴鄉驛站並供應四菜一湯的「割稻飯」，假日散客前來則有個人套餐、拌麵、窯烤披薩等可供選擇，透過食物與土地交流，沐浴在有機生活的洗禮。

生菜沙拉匯集自種的福山萵苣、蕎麥苗、葵花苗及水果，新鮮吃得到。圖／行遍天下提供

涼拌蒟蒻以紅麴調色，五味沾醬的調味清新爽口。圖／行遍天下提供

景點資訊

迴鄉有機驛站

地址：苗栗縣通霄鎮楓樹里楓樹窩92-2號

電話：037-762-007、0921-496-308

網址：＠huixiangstation

營時：週六、日09:00～17:00，非假日可團體預約

備註：20人以上成團，請務必事先預約

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