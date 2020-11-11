2020聖誕慶 香奈兒、Dior、YSL精選19樣豪華美妝獻禮

2020漸漸進入尾聲，年底最重要的、最盛大的節日莫過於每年都備受期待的聖誕節，歷年來只要到了聖誕季，各大美妝品牌都會順勢推出一系列聖誕彩妝等商品，無論是送給親友的聖誕禮物，總讓人想破頭的交換禮物，或是在年末犒賞辛苦了一整年的自己，充滿夢幻感的聖誕限定商品都是一大好選擇，以下我們整理了2020年的聖誕彩妝與香氛，一起來看看今年又有哪些令人驚豔的聖誕新品！

香奈兒——聖誕限量彩妝系列

經典的「金色鏈帶」，是今年香奈兒聖誕系列彩妝的主要靈感來源，洗練的黑色與復古的金色在系列中形成強烈對比，營造出高雅別緻的氣質。系列中無論是頰彩盤或眼影皆壓上了精緻的鏈帶圖騰，眼影更以華麗的金色為主軸，並與白金色、玫瑰粉、卡其棕相互搭配，皆有著細緻的光澤感。

「香奈兒超炫耀金燦唇膏」聖誕系列亦推出了四款新色：金燦焦糖奶茶、金燦磚紅、炫亮金燦紅、晶亮紫紅，並換上限量珍藏版管身，以金色妝點俐落的黑色管身。

香奈兒聖誕限量彩妝系列。 香奈兒超炫耀金燦唇膏系列。

MAKE UP FOR EVER——銀河星光聖誕系列

MAKE UP FOR EVER今年聖誕推出了「銀河星光」系列，為ROCK真我唇膏筆打造全新星光版，針對聖誕推出5款全新色號，並在唇膏體鑲嵌多顆小晶鑽，打造耀眼的珠光色調。5支色號以顆不同星球為聖誕系列唇膏命名，並與創意飾品品牌Vacanza合作打造HOLIDAY禮盒，將唇膏與飾品巧妙結合。

MAKE UP FOR EVER HOLIDAY銀河5大星系鑽彩禮盒。 Vacanza星光系列耳環。

Celvoke——聖誕彩妝系列

日本天然有機美妝品牌Celvoke，今年的聖誕彩妝以「仙氣空靈感」為主題，分別推出了絲緞霧面與霜狀兩種質地的耶誕組合，以4種玫瑰色系打造出溫柔迷人眼妝、甜美系頰彩和粉嫩的唇色，一盤即可完成洋溢著仙氣幸福感的迷人彩妝。

口袋唇膏組則收錄了三款超人氣口碑色號，一次即可擁有最熱門的必備唇膏，除此之外還有專為台灣設計的、極具實用性的乾燥玫瑰色唇膏新品，將於11月5日起限量販售。

CELVOKE玩色訂製絲霧唇膏EX04 （台灣限定色）。 CELVOKE微醺絲霧迷你唇彩組。

CELVOKE玩色絲緞光耶誕組。 CELVOKE玩色彩妝霜耶誕組。

THREE——聖誕限定系列

到了年底，狂歡與慶祝絕對不可少，THREE的聖誕系列彩妝便以華麗派對為概念，透過濃烈的色澤，以最耀眼的姿態步入新的一年。

THREE聖誕系列將於11月11日起開始販售，其中「華麗搖滾采粧盒」共推出了粉色系以及橘色系兩種色調，營造出佳節限定的華麗狂歡氛圍。此外，「華麗搖滾晶唇油」以及「魅光指彩」也都換上了穿滿閃耀光澤的繽紛色澤，準備迎接一年之中最精彩的季節。

THREE 華麗搖滾采粧盒。 THREE 華麗搖滾晶唇油。

THREE 魅光指彩。

SUQQU——聖誕彩妝系列

SUQQU 2020年的聖誕彩妝系列以「綾羅錦繍 」為主題，將華美服裝中的絹絲、珍珠、黃金材質，皆化為彩妝盤上的細緻、典雅的色澤。「晶采眼彩盤」結合了3種質地與8種色調打造精緻亮麗的妝容，亮澤感的色調非常適合年末派對時使用。除了眼彩盤，SUQQU也推出了兩款「晶采淨妍頰彩」和兩款「晶采柔艷唇膏」，色澤柔亮而閃耀。

SUQQU晶采眼彩盤。

SUQQU 晶采淨妍頰彩 #122 綾紬。 SUQQU 晶采淨妍頰彩 #123飾羅。

SUQQU 晶采柔艷唇膏 #111繍紅。 SUQQU 晶采柔艷唇膏 #110優錦。

MAC——冰燦煙花聖誕彩妝系列

MAC今年聖誕以「冰燦煙花」為創作靈感，以閃爍的冰晶作為包裝設計，一共推出4款不同的冰燦煙花聖誕彩妝組合，經典唇彩組以及打亮組合皆換上了閃耀著銀白光芒的聖誕限定包裝，其中「超激光色彩組」囊括了唇彩、眼影以及打亮，一組即可完成最耀眼的聖誕妝容！

MAC 冰燦煙花 超激光色彩組。 MAC 冰燦煙花 絲柔粉霧唇組。

MAC 冰燦煙花 經典子彈唇膏組。

YSL——DRESS ME WILD性感豹動聖誕限量系列

2020 YSL全新限量聖誕彩妝以熱情又神秘的豹紋象徵節慶歡愉的圖騰，加上奢華誘惑紅色盒身、鑲嵌金色YSL LOGO，性感又吸睛，就以魅惑雙唇和令人難以抗拒的迷幻眼眸，啟動可以感性、可以閃耀、可以挑逗的聖誕節吧！

YSL 性感豹動 聖誕彩妝

YSL 限量奢華緞面唇膏 性感豹動版#1 YSL 限量恆久完美打亮氣墊 7G YSL限量自由不羈淡香精 性感豹動紋版 50ML

心機彩粧——東京初雪系列

自2014年起，心機彩粧每年冬季皆會推出以城市聖誕雪景為靈感設計的香氛魔法盒，今年的主題則是來到日本東京的「東京初雪」，以淡粉色色調與粉紅水晶相互交織，包裝上滿溢著浪漫的粉紅色夢幻感，其中「心機女神香氛魔法盒」如初雪般輕柔的蜜粉，妝感更是透明自然！

心機彩粧「東京初雪」系列。 心機彩粧 心機女神香氛魔法盒。 心機彩粧 心機女神亮采魔法精華。

RMK——聖誕限定系列

今年聖誕，RMK與日本漫畫家櫻澤惠理香合作，兩款限定組合：「假日紅妝限量款」以及「精巧底妝限量款」中，皆由櫻澤惠理香繪製的化妝包進行包裝。「假日紅妝限量款」以紅唇的主軸，收錄兩款紅色唇彩搭配日常實用的彩妝單品，一套即可打造適合節日、性感迷人的大人系妝容。

RMK假日紅妝限量款。Illustration © 2020 Erica Sakurazawa

RMK精巧底妝限量款。Illustration © 2020 Erica Sakurazawa

Illustration © 2020 Erica Sakurazawa

嬌蘭——聖誕限量彩妝系列

嬌蘭今年特別推出「金耀蜂舞限量彩妝系列」，以耀眼的金色色調，為銀白聖誕添上奢華氣息。系列中，以10種不同顏色組成的限量眼彩盤，是派對大膽妝容的好幫手，而經典的「紅寶之吻唇膏彩殼」也推出兩款鑲有金色、紅色、銀色晶鑽的新款式，讓唇膏也在聖誕換上應景的新衣！

嬌蘭聖誕彩妝 金耀蜂舞限量版。

嬌蘭聖誕彩妝 金耀蜂舞限量版。

Hermès——鋼琴24色唇彩禮盒

雖說不是聖誕限定單品，不過Hermès這款24色唇彩組成的超豐盛禮盒，當作聖誕禮物不論是犒賞自己或是送禮都非常適合！24色唇彩能配合大家每天不同色系的穿搭與心情做搭配，以最貼切的色澤妝點生活的每一天。

Hermès鋼琴24色唇彩禮盒。

Hermès鋼琴24色唇彩禮盒。 Hermès鋼琴24色唇彩禮盒。

LAURA MERCIER 蘿拉蜜思肌膚之鑰——芭蕾巴黎限量假期系列

LAURA MERCIER 蘿拉蜜思以芭雷舞為靈感，將舞者靈動曼妙的舞姿延伸至女人妝容。奪目的璀璨色彩與星光質地，讓你化身藝術殿堂中翩翩起舞的芭蕾少女，開啟偽度假模式，宛如置身巴黎的愉悅心情。

特別推薦芭蕾三色立體修容盤，集齊修容、打亮、腮紅為一體，輕鬆打造五官立體、氣色紅潤的精緻小臉，攜帶也超方便！

芭蕾三色立體修容盤

芭蕾眼頰盤 芭蕾六色眼彩盤

肌膚之鑰——幻夢星湖限量系列

肌膚之鑰以「幻夢星湖」為今年聖誕系列的主題，將彩妝融入夢幻劇場元素，展現出妝容的多變魔力。其中四色眼影盤以藍紫色調為主軸，以較深的眼影色澤營造重滿魅惑感的典雅迷人妝容，在聖誕時節，暗黑低調的光澤或許更能脫穎而出！

肌膚之鑰 幻夢星湖 系列。

肌膚之鑰 幻夢星湖 眼影盤。 肌膚之鑰 幻夢星湖 精質乳霜。

肌膚之鑰 幻夢星湖 迷你訂製唇膏組。

Bobbi Brown ——漫舞紐約芭蕾系列

優雅細膩的Bobbi Brown 限量耶誕彩妝靈感來自夜幕低垂的紐約，芭蕾舞者輕盈優雅的漫舞街頭直到黎明破曉，一系列限量眼彩盤、鑽石美肌粉、金緻唇膏，將紐約的景色化為閃耀動人色彩勾勒出吸睛優雅的妝容！

Bobbi Brown 芭蕾紐約漫舞_金緻唇膏

紀梵希——2020星光璀璨聖誕限量系列

紀梵希2020星光璀璨聖誕限量系列有著好萊塢明星般的時尚摩登及前衛個性，閃耀而奢華！

全新《BLACK TO LIGHT聖誕星光眼影盤》有三款星芒狀霧面及緞面眼影，結合紀梵希最擅長的黑、白、灰摩登色彩基調，並融入不同大小的的細膩珍珠母貝，為眼眸及肌膚充分反射光線，帶來輕盈服貼且持久長達12小時*的迷人妝效！尼古拉斯迪恩更帶來獨特的上妝技巧：不妨先用手指沾取一些墨黑色眼影在臉部顴骨肌膚暈開，打造臉龐外側的透明感深邃光影，彰顯臉龐的立體感！這也是尼古拉斯迪恩非常喜愛的「高段班」上妝技巧。帶有強烈珠光的銀灰色星星眼影能打造細膩的霧面金屬光澤，營造眼神立體輪廓，銀灰色與黑色眼影亦可也可以用來暈染勾勒眉毛，為整體妝容帶來畫龍點睛的效果。

今年聖誕節，何不同時混合三種眼影色調試試？

聖誕星光眼影盤 香吻誘惑絲絨唇膏#37紅色種子 聖誕限量版

高訂魅力4G幻彩蜜粉#3 玫瑰薄紗 聖誕限量版 高訂魅力4G幻彩蜜粉#3 玫瑰薄紗 聖誕限量版

OPI——狂歡盛典系列

除了妝容要有聖誕風格，指彩當然也不能錯過！OPI今年推出了「狂歡盛典系列」聖誕限定指彩，一次打造15款充滿節慶氛圍的色調，閃耀金銀、白雪般的珍珠色、性感亮眼的紅色調等等，都在本次OPI聖誕系列的行列之中，而聖誕系列也不只能單獨購買，有著像是聖誕樹吊飾造型的「迷你指彩禮盒」，更是有著滿滿節慶氣氛，當作聖誕禮物送人也非常合適。

OPI Shine Bright Collection狂歡盛典系列。

OPI Shine Bright Collection 狂歡盛典指甲油4入迷你組。

迪奧香氛世家——聖誕限定奢華香氛組

今年聖誕，迪奧香氛世家推出了2款「聖誕限定奢華香氛組」：《幸運時刻》以及《夜之琥珀》，包裝上繪有聖誕限定圖騰的封套，裡頭則包覆著純白皮革禮盒，有著濃濃佳節氣氛的禮盒包裝精美，更相當適合送禮。

《幸運時刻》以鈴蘭為基調，味道清新淡雅，《夜之琥珀》則調和了琥珀與土耳其玫瑰，散發著東方花香調。「聖誕限定奢華香氛組」裡共有一大一小香氛兩罐、潤膚乳霜、香氛皂、香氛蠟燭以及搭配蠟燭使用的防煙滅燭罩與蠟燭保護蓋，能一次擁有最完整的香氛套組。

迪奧香氛世家系列——2020 聖誕限定 幸運時刻奢華香氛組。 迪奧香氛世家系列——2020 聖誕限定 夜之琥珀奢華香氛組。

DIPTYQUE——2020年聖誕限定系列

每回到了12月，就是聖誕「倒數日曆」出動的時刻！今年香氛品牌DIPTYQUE將透過香氣譜出冬日聖誕的奇幻童話，倒數日曆上繪製了奇幻又童趣的聖誕風格插畫，25個格子裡，每格都藏有品牌精心挑選的驚喜品項，陪著大家一同度過2020的最後一個月。

除了倒數月曆，DIPTYQUE也推出了聖誕限定的香氛蠟燭、淡香精以及燭光萬花筒等精緻商品，不論是自己收藏或送給親朋好友當聖誕禮物都相當合適！

DIPTYQUE 2020聖誕限量月曆。

DIPTYQUE 2020聖誕驚喜包(絲緞柔膚)&聖誕限量蠟燭。

DIPTYQUE 2020聖誕限量蠟燭。 DIPTYQUE 2020聖誕限量室內噴霧。

DIPTYQUE 2020聖誕限量淡香精。 DIPTYQUE 2020聖誕限量燭光萬花筒。 DIPTYQUE 2020聖誕限量香氛星形裝飾。

Maison Francis Kurkdjian——聖誕系列香氛

來自巴黎的Maison Francis Kurkdjian，要將巴黎的聖誕氣氛原封不動地送往世界各地，今年，Maison Francis Kurkdjian 經典的耶誕蠟燭Mon beau Sapin，換上了全新的雪白色，點燃香氛蠟燭便能體驗傳統聖誕冷杉樹的香氣。

Maison Francis Kurkdjian同時也推出了分別專為男士與女士設計的香氛衣櫥，由精選的8款香水組合而成，無論男女皆可以隨著每日的穿搭與心情改變穿戴的香氣。

Maison Francis Kurkdjian耶誕蠟燭Mon beau Sapin。 Maison Francis Kurkdjian耶誕蠟燭Mon beau Sapin。

Maison Francis Kurkdjian 2020男士香氛衣櫥。 Maison Francis Kurkdjian 2020女士香氛衣櫥。

作者／Tatler Taiwan

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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