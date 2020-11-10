CELINE以9款奢華香氣詮釋高級時裝設計師的「氣味日誌」

幸福節慶的季節來到，各家時尚品牌紛紛推出許多令人驚艷的禮盒，其中蔚為話題的莫屬CELINE 推出的迷你香水禮盒，完美重現以17世紀典雅主義及藝術風格，奢華高雅的質感，絕對要入手！

迷你香水禮盒飾以壓紋絨面紙，純白禮盒綁上黑色羅緞蝴蝶結

CELINE 隆重推出的迷你香水禮盒盛載10毫升裝迷你香水，如收藏家的珍品彌足珍貴，飾以壓紋絨面紙，純白禮盒綁上黑色羅緞蝴蝶結，完美重現以17世紀典雅主義及藝術風格為藍本的100毫升及200毫升版本。

迷你禮盒系列包羅9款香氣

迷你禮盒系列包羅9款香氣，各款香氣以 HEDI SLIMANE 緬懷的回憶及故事為依歸，演繹這位高級時裝設計師的「氣味日誌」，為企劃親切感性的核心理念注入個人及普世角度，以氣味喚起慰藉、回憶及情感，在每個人心底產生獨一無二的共鳴。

9款香氣分別為：

DAY 白晝系列 ：PARADE / SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS / DANS PARIS / COLOGNE FRANÇAISE / LA PEAU NUE / EAU DE CALIFORNIE

EVENING 夜幕系列 ：BLACK TIE / REPTILE / NIGHTCLUBBING

每支香水都散發美麗的琥珀光芒

品牌標誌以17世紀的成型方式進行浮雕，多向切割瓶蓋及玻璃瓶身兩側鐫刻棱角分明的坑紋，均輝映每支香水的琥珀光芒。

禮盒現已於 CELINE 微風廣場及信義微風專賣店販售

作者／Scarlett Feng

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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