螞蟻IPO突喊卡！估值、股票的相關英文怎說

近期最大的新聞除了開完票仍餘波蕩漾的美國總統選舉之外，大概就是全球最大IPO螞蟻集團上市停止的事件了。大家會如此關注，不只是螞蟻集團有超過三千億美金（約九兆新台幣）的估值，更因為若成功上市，將成為史上最大IPO，上市後的行情與成長增值利益不可小覷。

今年的上市新聞不少，除了螞蟻集團之外，藏壽司與BWM的臺灣代理汎德永業也是本年度企業股票上市的大新聞。本篇文章中我們就一起來看看在上市櫃的投資相關英文有哪些，投資領域也是多益情境重點，請各位學習者萬萬不可輕忽唷！

最基本的用詞：集團與公開上市

雖然這家公司中文是螞蟻金服（金融服務），但是英文中所有的媒體都直接使用集團的正式稱呼Ant Group。這也是多數大企業體主要的整體名稱使用方式，例如長榮就是Evergreen Group，旗下有超過15個事業體，花旗集團則稱為Citigroup。這樣的稱呼方式是業界的常態，請務必要與一般人群的定義區分開來。

Groups of people are swarming toward the supermarket before the typhoon.

（在颱風前人群蜂擁前往超市。）

The current group Executive Director has announced the retirement date.

（現任集團執行董事已經公告退休日期。）

公開上市的英文邏輯跟買賣完全無關，而是「首次公開提供（給各界購買股票的機會）」，正式英文為IPO（initial public offering）。initial的意思是初始的，offer則是提供。

The company plans to file for its IPO as early as next month.

（該司計畫最早下個月提出公開上市。）

在英文中offer還有其他很多重要的意思，例如談判時常用的這句話：

I am afraid that is my best offer .

（恐怕這是我最好的條件了。）

或是當作「提供協助」時的用法：

He offers to come on weekends and work extra hours.

（他願意在週末前來並且加班。）

估值：讓你的公開上市陳述更專業

在聊到公開上市時，一定逃不了的就是估值的說法。我們先來看例句。

The R&E Real Estate Company is valued at US$72 billion.

（R&E房產公司估值為美金七百二十億元。）

這邊的value是當成動詞，從名詞的value轉品而來。在使用上，最需要辨異的有三個字：value價「值」、price價「錢」、prize獎項。

A lot of medical practitioners have paid the ultimate price in the fight against COVID-19.

（許多醫療從業人員都在這次與COVID-19的戰爭中付出了最高的代價。）（為「逝去」的委婉用法）

The value of art is often more than the numbers on the price tag.

（藝術的價值往往更勝價格標籤上的數字。）

The chorus team has won five consecutive first prizes .

（該合唱團已經連掄五元。／該合唱團已連續五年得第一名。）

而從value又會延伸出兩個經常弄混的用法：valueless與priceless。這兩個用法只要好好分析好意思就不會記錯。less是沒有，value是價值，所以valueless是沒有價值的事物。但是price是價錢，所以如果是priceless，意思就變成無價了。value如果要變成有價值的語詞，最常使用的用法是valuable。

The new technology will deem its predecessors valueless .

（這個新科技將讓其先行技術毫無價值。）

Friendship is priceless .

（友誼無價。）

Please do not leave valuables in your vehicle.

（請勿將有價值的物品留在車輛中。）

多益會出現的投資產品

container (n)是由動詞contain（容納；含有）變化而來，因此container就是「容器」或是用來裝貨的「貨櫃」，而「貨櫃船」可以簡單的用container ship來表示。

To prevent Dengue Fever, it’s important to remove containers filled with stagnant water.

（預防登革熱很重要的事，就是要清除有積水的容器。）

輪船、飛機或火車等所載的貨物（goods）就稱為cargo，所以貨輪也可以用cargo ship/vessel (n)。在此vessel也是海運常用到的字，vessel是大型的輪船， 而ship和boat一般是船的通稱，可以用來指較小的船隻、如rowboat划艇，也可以是較大的船如cruise ship郵輪。vessel除了有輪船的意思，另個重要的意思是blood vessels血管。

Cargo containers are being lifted by cranes at the dock.

（起重機正在碼頭卸下貨櫃。）

Somali pirates have attacked a number of vessels in the Indian Ocean.

（索馬利亞的海盜在印度洋攻擊了不少商船。）

最後，海運公司基本上都擁有船隊，船隊就是fleet，它也可同時運用在飛機的機隊，或貨車的車隊。

Star Airways has announced a plan to replace 1/3 of its aircraft fleet with newer jets.

（Star航空宣布一項計畫，將機隊三分之一的飛機汰換成新式客機。）

另外有個和fleet拼法很類似的字flee (v)，意思是「逃離」。

A number of refugees fled the war-torn country and tried to start a new life in another place.

（一群難民離開飽經戰火襲擊的家園並在異地重新展開新生活。）

看來緊接而來的雙11、年底的聖誕節購物季和明年的農曆新年，在這波疫情催生出的宅經濟影響下，也可能讓運價和海運公司的營收繼續維持高檔。

其他讓你談這個主題時感覺更專業的資訊

螞蟻集團在提供金融服務上以更強的科技力見長，尤其是雲端運算（cloud computing）與區塊鍊平台（blockchain platform）的能力。也因此，他們自稱不是fintech公司，而是「techfin」公司。

fintech是Financial Technology的縮寫，亦即金融科技，是近年來科技上最重要需要學會的字詞之一；而techfin則是科技金融。需要特別注意的是這並不是螞蟻集團獨創的字詞，而是從2017年就開始發展的概念，螞蟻集團只是多次公開表現他們的身份認同更加偏向techfin。

為什麼大家這麼重視螞蟻集團呢？因為光是2020上半年，螞蟻集團的獲利就高達美金32億，剛好是同為網路第三方支付商PayPal同期16億的兩倍。

【多益模擬試題】

1.Please don’t leave your _____ inside the car. Thieves may break windows to get it.

(A) value (B) valuable (C) valuing (D) valueless 2._____ at USD$15 billion, the company will start its IPO next week.

(A) Value (B) Values (C) Valuing (D) Valued

解析：

1. 正解為(B)。題意為「請不要把您的有價事物留在車內。小偷可能會破窗取之。」因此正解為(B)有價值的事物。(A)作為人的價值時意思為價值觀，(C) valuing作為動名詞意思為估值，(D)為形容詞「沒有價值的」

2. 正解為(D)。題意為「估值為150億美金，該司將於下週開始上市。」本句為典型的分詞構句結構，公司是「被估值」的而不是自己估值的，所以需要使用具有過去分詞的被動式。僅有(D)為過去分詞，故答案為(D)。

文／李海碩

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