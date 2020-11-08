林青霞美的秘密 煲湯淡妝 嚼口香糖

11月3日是林青霞66歲的生日，沒想到一代氣質女神還是如此耀眼並且令人驚喜，她選擇在這天發表新書，《鏡前鏡後》也收錄了多篇與好友的故事，得見林青霞之重情與念舊，也讓讀者能一探巨星鮮為人知的生活面，不過這回我們不聊大明星們，Tatler要帶你進入林青霞鏡頭之下的美。 林青霞很早出道成為家喻戶曉的大明星，當年她每天頂著濃妝拍戲，當她息影後再也不化濃妝，只要出席活動大家都會發現她都是淡雅的妝容，她說過去濃妝其實很傷害肌膚，所以現在能不化妝就不化，對林青霞來說只要保養得宜，肌膚底子好就算淡妝也漂亮，這女神風範能不學嗎！

淡妝才能讓肌膚的底子越養越好

保養觀非常正確的林青霞更重視防曬，只要在戶外都會做足防曬措施，可以防止細紋跟斑點產生，讓老化晚一點到來！現在冬天妳可能會覺得不需要防曬，其實紫外線無處不在，而且秋冬的陽光是斜射的，紫外線照射範圍就會更大，例如走在人行道上辦公高樓的玻璃也都會反射紫外線，是否突然驚覺原來冬天也極度渴可能曬黑，所以在此Tatler編輯也要更奉勸大家冬天別忘記防曬也要擦好擦滿。

防曬一年四季都不能缺少

在私下林青霞從來不畫濃妝，在息影之後也從來不化濃妝，一直以淡妝出現，減輕肌膚負擔，只要把肌膚底子養好，就算不上妝，也可以擁有好氣色。可以看到林青霞在戶外都會給自己做足防曬措施。這樣，不僅能防止肌膚變黑、更可以防止細紋在臉上滋生。

面膜在晚上八點以後敷

對於敷面膜這件事，林青霞也有所堅持，她說晚上8點以後敷面膜的效果最好，這是她自己多年來反覆保養的心得，主要是這段時間敷面膜的導入感比其他時間都好，下回大家不妨試試看！

煲湯讓肌膚更膨彈年輕

很多女藝人都喜歡自己煲湯，不但養身更可以讓用最天然的方式補充膠原蛋白，林青霞自己的秘密煲湯就是將雞骨頭與雞皮加在一起燉湯，這道料理富含鈣質與膠原蛋白，營養又夠，女性喝絕對好！

嚼口香糖5到20分鐘

還記得當年Tatler編輯看到這則報導時整個人驚呆，因為我最怕的就是嚼口香糖，怕會讓臉型越嚼越方，但沒想到林青霞的習慣就是每天嚼口香糖5~20分鐘，她認為這是臉部的肌肉運動，每天適度的做臉部運動可以改善血液循環問題，讓氣色好，只要不過度都不用擔心臉變方，大家可以放心試試看！

Tatler 選品！能襯托妳優雅品味的保養推薦！

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作者／Tatler Taiwan

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