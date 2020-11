NETFLIX 11月追劇指南《王冠：第 4 季》《公主鬧雙胞》

本月份的追劇指南,快來將最熱門的電影、影集到紀錄片一次看完!

《母子情劫》 (Mother)

放蕩不羈的秋子成天玩樂,無法有穩定工作的她過著三餐不繼的生活,為了餵飽自己和養育孩子周平,她四處流連於不同男人之間,然而無論愛情或親情都無法將她從深淵救出,周平也隨著母親逐步踏入無可挽回的悲劇⋯⋯

本片由《《瀨戶與內海》、《再見溪谷》導演大森立嗣執導,寫實呈現 2014 年震驚日本的社會案件。人氣女星長澤雅美以精湛水準演出備受爭議的母親一角,搭檔「日本影壇怪物新人」奧平大兼及日本藍絲帶獎影帝阿部貞夫,本片也是夏帆繼《海街日記》後再度與長澤雅美合作。

《絕望者之歌》 (Hillbilly Elegy)

傑迪來自俄亥俄州南部,正就讀耶魯大學法學院,努力追尋理想的未來出路,過程中他深刻了解到自己和菁英階層的背景差距。就在即將取得夢寐以求的面試時,傑迪因家中傳來的噩耗被迫回鄉面對染上毒癮的母親,同時也憶起對他生命造成極大影響的外婆,以及兩人過去相互扶持的日子。

本片改編自 JD 凡斯榮登《紐約時報》暢銷書排行榜冠軍的作品,並由奧斯卡得主朗霍華執導、金獎常客艾美亞當斯及葛倫克蘿絲擔任要角。《絕望者之歌》是一部張力十足的個人回憶錄,描繪出特色鮮明的三個世代與他們各自的人生掙扎,帶領觀眾深入瞭解一個家族追求生存與榮光的私密歷程。

《王冠:第 4 季》 (The Crown: Season 4)

睽違一年,好評不斷的《王冠》終於要回歸了!本季故事將聚焦 1980 年代的英國皇室,傳奇王妃黛安娜也即將登場!1970 年代即將進入尾聲,伊莉莎白女王一家把心思放在鞏固王位傳承,他們得為年屆三十仍未婚的查爾斯王子覓得合適的新娘。英國逐漸感受到首位女首相柴契爾的分裂政策所造成的衝擊,同時她與女王之間日益緊繃。查爾斯與年輕女爵黛安娜的戀曲提供了凝聚英國人民亟需的童話情節,然而掩上門後,這個皇室家族其實正日益分裂。

《來日同行》 (The Life Ahead)

羅莎夫人是納粹大屠殺的倖存者,她在義大利海邊經營托兒所,並收留了曾對她當街行搶的孤兒默默,兩人展開一段令人難忘的深厚情誼。

義大利傳奇巨星蘇菲亞羅蘭睽違十年的劇情長片,由兒子伊多亞多龐帝改編執導,原作小說《雨傘默默》曾被改編為 1978 年奧斯卡最佳外語片《羅莎夫人》。

《致我們單純的小美好》 (A Love So Beautiful)

2017 年開播即創下37億點擊量的陸劇《致我們單純的小美好》,由韓團偶像金曜漢、《浪漫醫師金師傅 2》蘇珠妍、《一起生活吧》呂會鉉領銜主演推出韓劇版本!金曜漢飾演被單戀的天地高中臉蛋天才、頭腦聰明的 17 歲完美男子車憲,蘇珠妍飾演暗戀車憲 17 年如一日、清純活潑的申率伊,而呂會鉉則飾演深情暗戀申率伊的游泳健將禹大誠。劇情將圍繞著這三名角色描述一段青春初戀的故事。

《公主鬧雙包:變身計畫》 (The Princess Switch: Switched Again)

The Princess Switch: Switched Again. Vanessa Hudgens as Stacy / Margaret / Fiona in The Princess Switch: Switched Again. Cr. Mark Mainz/NETFLIX © 2020

聖誕喜劇《公主鬧雙胞》續集由凡妮莎哈金斯擔任演出兼製作人,新作將出現第三個凡妮莎分身?在瑪格麗特女公爵接受加冕的前幾天,與她長相酷似的史黛西突然來到,並計畫幫她解決感情問題。但一名長得簡直跟她們一模一樣的陌生人,恐怕會把皇室鬧得天翻地覆。

《戀愛挑戰書》 (DASH & LILY)

憤世嫉俗的戴許與陽光女孩莉莉透過一本紅色筆記本,在紐約市四處交換訊息並對對方下戰帖,南轅北轍的兩人就這麼在聖誕節越走越近。

《戀愛挑戰書》為小說改編故事,《怪奇物語》製作人製作人尚恩李維擔任監製之一,男女主角分別由奧斯汀亞伯姆(《化學之心》、《陰屍路》)、蜜朵莉法蘭西斯(《白樺樹》、《八面玲瓏》 )飾演。

《尚恩·曼德斯:一路走來》 (Shawn Mendes: In Wonder)

SHAWN MENDES – IN WONDER Shawn Mendes in SHAWN MENDES – IN WONDER. Cr. NETFLIX 2020

榮獲葛萊美獎提名的暢銷創作歌手尚恩曼德斯和長期擔任經紀人的安德魯格特勒與Netflix 合作推出紀錄片《一路走來》。本片入選多倫多國際影展特別節目,是知名 MV導演格蘭特辛格(合作藝人包括威肯 TheWeeknd、蘿兒 Lorde、山姆史密斯 Sam Smith等)的首部紀錄片長片,紀錄曼德斯的人生及他過去數年間的崛起和旅程。

《哈囉少女》 (Girl’s Revenge)

看似天真無邪的高中校園裡,女孩們的心機正激烈過招!神秘的轉學生允蘅、想連任親善大使的可茜、率直的力加,三個好姐妹的情誼因一段遭人外流的性愛影片開始變調。

作者/Scarlett Feng

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載,未經同意禁止轉載。

