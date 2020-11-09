塑膠龍頭 陳郁卉將家族企業再推國際高峰

接班家業，二代陳郁卉引領台灣食品容器大廠金元福立足亞洲、放眼全球，產品行銷40國、外銷逾95%，「現在全世界只要提到KYF，大家都知道台灣有個金元福！」此次我們深入國內食品容器龍頭大廠「金元福」，一窺它稱霸亞洲的秘密，同時也從一些未曾想過的角度來探討環保議題。

你知道，當廠商因為「吸管不環保」而改製無吸管的飲料杯蓋時，所使用的塑膠耗材會比原本更高嗎？「塑膠作為材料，本身沒有問題，但人為使用方式很有問題。」金元福的二代接班人、現任執行長陳郁卉說道。此次我們深入國內食品容器龍頭大廠「金元福」，一窺它稱霸亞洲的秘密，同時也從一些未曾想過的角度來探討環保議題。

採訪安排在金元福公司的產品展示間中，陳郁卉從走進房間的那刻，就為整個空間帶來滿滿朝氣與活力。她留著一頭俏麗短髮，逢人就綻開笑容，熱情招呼我們坐定後，言談間輕鬆開起自己的各種玩笑，和其他報導中形容的雷厲風行、下令辦公室不准飲食的盛氣凌人樣貌所差甚遠，「那個爆料的員工還敢說，全辦公室就他最愛吃，他到現在還是照吃！」陳郁卉忿忿不平地笑道。

塑膠作為材料，本身沒有問題，但人為使用方式很有問題。 – 陳郁卉

金元福成立於1978年，同年8月18日拿到營業執照，「剛好跟我差一年整，所以我幾歲，公司就小我一歲整就對了。」陳郁卉自小就和金元福一同長大，2000年大學畢業後進入公司，2015年父親癌逝、接班的弟弟輕生，她一肩扛起家業，現掌管金元福旗下鶯歌、樹林和宜蘭三廠，開發、行銷、設計通通親自監控。

「管人最難，每個廠區都有不同的管理法。」陳郁卉的家鄉在宜蘭，因此父親陳志堅特地設廠宜蘭，為當地創造就業機會，不過剛到該地設廠時，卻感覺像到了別的國家。「宜蘭人的個性很倔強、很悍，對就是對，錯就是錯。就像宜蘭名產『糕渣』，它看起來沒什麼、溫溫的，咬下去可是會燙口的，宜蘭人就是這樣！」陳郁卉形容的不只是廠區的員工，這股韌性同樣也流淌在她的家族血液中，激勵著他們一路從白手起家的中小企業，到如今產品行銷40國、外銷逾95%的台灣塑膠王國。

金元福起初並沒有太多政府或業界的資源，卻憑著誠信和穩定，赤手打下一片江山。陳郁卉自豪表示：「現在全世界只要提到KYF，大家都知道台灣有個金元福。」隨著環保意識興起，作為塑膠龍頭大廠，有何對策？「我們現在開始推PCR（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後再生塑膠），將消費者使用過的塑膠切碎洗淨，用FDA認證的機器把它壓成片材，再重新製版、製作成盒子。」剛剛一路和我們笑鬧的陳郁卉，現在正經地解釋起回收塑料的原理，「成本會比較高嗎？」一旁攝影師發問，「會，因為洗澡洗一次嘛。」她給的答案仍時不時流露出調皮本色。

金元福執行長陳郁卉

「要做出這樣子的膠片、產品，相較於重新開發石油，RPC的碳排放量可以減少約50%。所以塑膠回收做得好，碳排放量可以減少。」陳郁卉表示。可是塑膠不能被地球分解仍是事實？「塑膠是石油基，幾百年之後才能慢慢分解成小粒子，所以我們要增加它重複使用的價值，它被使用越多次，石油被開發的就越少。」除了限塑，落實垃圾分類、提升塑膠循環利用的價值，更是現階段全民可以共同努力的目標。

「傳統塑膠、生物可分解塑膠，還是循環經濟的RPC，不管哪一種塑膠、哪一種材質，客人要的，我們都有。」講起自家產品，陳郁卉相當引以為傲，不過請她以一個詞彙形容自己的個性，她倒沒那麼肯定了。「這問題我想超久，還問朋友。她說我可以回答『求完美』，但沒有，我根本就是神經病。」語畢，她爽朗的笑聲再度響徹展示間，總覺得「好，還可以更好」的陳郁卉，對任何事都親力親為，對任何細節都馬虎不得。

金元福的展示間裡，展示了不下數十種的塑膠包裝，更細心在每一個盒內放入擬真的麵包、餅乾、蛋糕，場景也設定成攤位、冰櫃和一般桌面。「我要讓客人知道，金元福的產品加了他的食物之後，在市場上賣的是什麼樣子。」陳郁卉解釋。每次編輯只要帶著攝影、妝髮團隊進駐一個空間，現場的擺設佈置往往就是乾坤大挪移一翻。訪問結束，展示間頓時進來了許多幫手，沒多久就將桌椅復原歸位，陳郁卉則是順手拿起一個方才攝影師不知何時借用的塑膠小蓋，想都沒想就將它領回牆上一個不起眼的角落，塑膠小蓋在一整排形貌相似、堆疊成落的塑膠展示品中，完美落回屬於它的部落。

大至廠房擴建、添置設備和企業社會回饋等決策，小至展示間裡的其中一個透明小塑膠蓋，陳郁卉全都一手掌握，這就是她經營家業的方式，正因為沒有一刻覺得自己夠好，所以她從不放棄任何一個可以帶領金元福再前進向上的機會。陳郁卉本是塑膠王國裡土生土長，可以養花、也懂屠龍的公主，或許是時勢造英雄的宿命使然，或許是她生來那股先天下之憂而憂的王者風範，現在的她毫無疑問，已成為耀眼卻不自恃的領導女王。

作者／Lovina Wu

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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