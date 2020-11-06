聖誕節一定要喝這味！5種暖心又暖胃的經典飲品

Tatler為您精選五款節慶氛圍濃厚的聖誕飲品，盡情享受這些經典調酒，體驗滿滿聖誕氣氛！（※飲酒過量，有害健康）

無論在溫暖的亞熱帶或白雪紛飛的高緯度地區，每到聖誕季節，肉桂、肉豆蔻和丁香等獨特香料的氣味總會撲鼻而來！當這些暖心的香氣從蠟燭、咖啡廳或廚房飄散至空中，關於聖誕節的幸福回憶也會瞬間被喚醒。既然如此，那為何不主持場聚會，並以濃濃聖誕口味的飲料驚艷四座？以下我們為您介紹5款經典飲品，就此點亮你的聖誕季。

蛋奶酒（Eggnog）

在所有佳節飲品中，蛋奶酒大概是最有名的。蛋奶酒嚐起來綿密且滋味豐富，看似無害的外表之下其實還暗藏著微醺效果。以奶製品為基底，並含有牛奶和鮮奶油的蛋奶酒，過去常被稱作「牛奶潘趣酒」，蛋奶酒的濃稠度則是來自與飲品完美結合的生雞蛋。端出自製蛋奶酒前，更別忘了灑上些許肉豆蔻或肉桂！

添加酒精：蘭姆酒或波本酒

熱奶油蘭姆酒（Hot Buttered Rum）

暖暖的熱奶油蘭姆酒，喝下去有著舒緩人心的效果，尤其是在寒冷的氣候中更是幸福加倍。常見的熱奶油蘭姆酒大多添加了滿滿香料，喝完後還會在口中留下奶油的滑順口感。熱奶油蘭姆酒的製作流程也很簡單，只要把奶油和香料攪拌在一起，加進些許熱水，再倒入蘭姆酒就完成了！如果想嘗試更特別的口感，可以用波本或威士忌取代蘭姆酒。

添加酒精：蘭姆酒

香料酒（Mulled Wine or Vin Chaud）

香料酒就是聖誕節版本的西班牙水果酒（Sangria），拿一瓶新釀紅酒加入些許白蘭地、橘子和蜂蜜，並添上聖誕必備香料，讓豐富多姿水果風味開啟你的聖誕佳節！

添加酒精：紅酒

酒香熱巧克力（Spiked Hot Chocolate）

從小喝到大的熱巧克力，絕對能喚醒你的兒時回憶。今年聖誕不如就來點變化，在熱巧克力中加入貝禮詩奶酒（Bailey’s Irish Cream）、卡魯哇咖啡利口酒（Kahlúa）或是南非大象奶酒（Amarula）！如果不想要過多的奶油和甜味，也能試著加入些許龍舌蘭。最後，灑點肉桂或肉豆蔻，讓飲料也來點佳節氛圍。

添加酒精：貝禮詩奶酒、卡魯哇咖啡利口酒、南非大象奶酒或龍舌蘭

蘋果酒（Apple Cider）

手裡握著一杯溫熱的蘋果酒，走進琳瑯滿目的聖誕市集，在濃濃節慶氛圍中享受最美味又暖心的聖誕飲品之一，是不是光用想像的就已經滿心歡喜？蘋果酒普遍酒精含量低，在美國和加拿大部分地區，甚至是指完全不加酒精的蘋果飲品，若是想要共襄盛舉，又不能觸碰酒精的你，不妨來杯蘋果酒吧！

作者／Isabel Martel Francisco

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

（工商時報提醒您 禁止酒駕 飲酒過量 有害健康）

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