手機沒電怎麼辦？ChargeSPOT 推出3秒快速借電

全球首間跨國共享行動電源服務品牌ChargeSPOT，自2019年進入台灣市場後，已於全台設有將近3000個據點，擁有近20萬註冊用戶，不僅是手機重度成癮者的救星，也是台灣共享行動電源市場龍頭。近期ChargeSPOT也宣布推出全新機台，並聯手各大連鎖通路，提供更多不一樣的方案選擇，維繫不斷電的數位生活。

邁向24小時充電生活圈

現代人往往手機不離身，要是外出時遇到手機電量不足的窘境，更有可能因此打亂了一整天的生活步調，而以「永續發展」為品牌理念的ChargeSPOT，便建立了「以租代購、隨處借還」的共享充電模式，在全台各據點提供行動電源租借服務，讓民眾在外也不必擔心手機沒電。

即使在台已有3000個據點、20萬註冊用戶，ChargeSPOT執行長姜建丞仍舊對品牌有著更高的期許，他表示：「明年計畫將充電服務推廣至大眾交通區域及熱門觀光服務處，提高借電站的密集度，完成24小時充電生活圈的終極目標。」

ChargeSPOT執行長姜建丞

甲地租、乙地還

ChargeSPOT的使用方式相當便捷，用戶只要下載ChargeSPOT App，透過手機搜尋鄰近借電站點位，掃描機台上QR Code後即可立即享有充電服務，此外還有「甲地租、乙地還」的自助租借功能，不論人身在何處，只要有ChargeSPOT站位都能輕鬆隨借隨還。

ChargeSPOT「輕巧App」三秒借電

隨著Apple系統升級至iOS 14，ChargeSPOT也加入Apple最新系統中的「 輕巧App 」開發計畫，未來新用戶不需下載App，只要透過感應NFC標籤或掃描行動條碼就能啟動ChargeSPOT「輕巧App」，最後透過Apple Pay付款即可完成租借。

共享經濟模式

期望透過「以租代購」促進資源浪費的減少，ChargeSPOT更投入行動電源回收，推出「舊電換新電」活動，民眾只要將舊的行動電源交給ChargeSPOT回收，ChargeSPOT將協助民眾將廢棄電源送到日本回收公司拆解，將原物料再製並回收利用，降低電池對環境所造成的汙染。

明年開始，ChargeSPOT還將聯手連鎖餐飲業者，打造飲食與行動生活的跨界合作，為循環充電服務帶來更多可能。

作者／Tatler Taiwan

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

延伸閱讀：

Ferrari Roma奪下2020汽車設計大獎

客製化的Fendi Peekaboo包全台巡迴快閃

Apple全新iPhone 12正式發表！四種尺寸、五款新色，台灣最快10/16開始接受預購

鑽石用培育的？GIA也認可？「未來鑽石」掀起珠寶界的綠色革命！

環境保護你我有責，改變一次性使用塑膠廢棄物現狀：我們究竟能做什麼？