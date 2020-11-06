MiraWan攜手米其林一星 呈獻炭火主題料理

MiraWan鄭裕錞、鳥苑湯仲鴻、俺達の肉屋鍾佳憲，三位主廚攜手呈獻以「炭」為主題的餐會，帶你一同探索炭火料理的新世界。

鍾佳憲、鄭裕錞、湯仲鴻。

邁入秋冬時節，位於微風南山47樓的絕美高空餐廳MiraWan，特別攜手兩位炭火料理專家，呈獻絕無僅有的限量餐會，陣容包含今年甫獲米其林一星餐廳殊榮、位於台中的俺達的肉屋，以及台中串烤名店鳥苑，三位名廚攜手於11月20日、27日兩天的晚餐，帶來炭火、食材與頂尖廚藝交會的精彩料理。

MiraWan主廚鄭裕錞Josh也表示：「這場以炭為主題的餐會將展現這個材料的多元風貌，將用炭這材料去延伸發展，不只使用木炭做燒烤，而有更多炭、火與食材間的對話，或者把炭轉變為食材的一部分，或者利用炭火的意象概念進行創作。」

這場餐會由安工坊所特別製作的米麥地瓜拖鞋麵包揭開序幕，透過米、麥、炭烤地瓜以及麵茶四種食材，展現土地的溫度，並藉此喚起我們對食材的溫暖記憶。

而這道由鳥苑主廚湯仲鴻Tommy呈獻的料理，特別以日本握壽司的手法來呈現，並選用雲林土雞胸 北海道海膽 冠軍越光米，讓雞肉的彈嫩肉質與海膽的鮮美海味結合，在口中迸發出截然不同的味蕾層次，既和諧又充滿驚喜。

俺達の肉屋鍾佳憲Sam在呈獻這道澳洲和牛牛舌 白木耳和牛高湯的時候，特別選用較為肥厚且脆彈的和牛後舌根，並以厚切的方式呈現，搭配上以日本和牛修清下的筋肉熬煮10小時，並加入打碎的白木耳的牛肉湯醬汁，整體風味更顯濃郁。

MiraWan主廚鄭裕錞Josh所帶來的這道帕修斯雞虎蝦捲 威士忌荷蘭醬，特別選用歷時6年育種純化而成、每隻皆有專屬身份徽章與產地標示的帕修斯雞，且2020年僅限量100隻。

肉質細緻的帕修斯雞胸與彈牙的虎蝦結合，呈現充滿層次的口感；醬汁的部分亦特別以經過燻烤的褐色橡木桶威士忌入菜，與蛋黃及奶油調和出充滿深度香氣的威士忌荷蘭醬。

MiraWan此次透過台北、台中三位名廚的六手聯彈，將帶領賓客感受不一樣的炭火料理。

作者／Lulu Tsai

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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