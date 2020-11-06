專業行李箱行銷至全球！專訪萬國通路二代謝奇諺

若說每一場旅行都是靈魂感官的朝聖之旅，那麼行李箱便是旅人貼心的護身符，裝載過去的習慣與未來的收穫，使故鄉與異鄉連結的擺渡人。一只滾輪滑順、拉桿精巧、堅固耐用的行李箱可遇不可求，但發跡於台南、全球最大的專業行李箱製造廠萬國通路，即是從業界到國際市場都有目共睹的極性能、外型、品質於一身的標誌，不但成功征服以品質要求出名的德國人，至今已深耕德國20年並行銷全球五大洲、百餘國，並於2005年成為台灣唯一上櫃的行李箱公司。

「從小到大很常聽別人說『賃叨欸行李箱揪勇欸！』」萬國通路二代、現為董事長特助的謝奇諺Chuck爽朗的笑著說。美國波斯頓大學碩士畢業的Chuck氣質清新斯文，言談間有著府城人特有的氣質與自適，態度親切而溫暖，聊沒有幾句便熱情的邀請編輯一定要來今年七月於台南歸仁區開幕的萬國通路觀光工廠遊玩。

「我們家的行李箱耐用且保固、保修，甚至到現在還能看見客人拿15年前買的行李箱來維修。」對比現代人對物品喜新厭舊的快時尚遺毒，萬國通路出產的行李箱在現代卻仍是可以拿來「傳承」的傳家寶，一只行李箱更像是一句堅定的承諾。但連iphone都有壽命限制，製造這樣「用不壞」的行李箱，難道不會不划算嗎？

「『與時俱進』是我們一直以來的做法。」Chuck說道。服務好、開發快、配合度與彈性高，萬國通路從不畏懼改革，而是積極正面迎戰，當Chuck娓娓道來行李箱的演變心路歷程，其中不屈不饒、積極向上的萬國精神不禁令人為之動容。從材質來看，2015、2016年時致力於研發輕量化行李箱，材質一路從ABS 、PC 、PP 改革至TPO，而論性能，2017年時市場轉變成研發能夠充電、自動秤重的「智能行李箱」；緊接著2018年迎來綠能環保趨勢，便與台塑合作可重複利用的TPO環保材質，而面對今年疫情攪局，與旅遊、航空業關係緊密的行李箱首當其衝面對嚴峻考驗，以短短三個月便與台塑合作研發出「抗菌行李箱」與其他抗菌週邊商品，並乘著國旅商機當機立斷提前半年開設觀光工廠。

也許就是這種被Chuck開玩笑說是「工作狂」的特質，使得至今萬國通路出產的行李箱足跡遍佈全球，但更令人佩服的是，六成生產比重來自自有品牌Eminent，其餘為Away、Samsonite、Tumi、Victorinox、Porsche Design等世界知名行李箱品牌代工。事實上，萬國通路擁有自己的研發設計團隊，能夠隨時因應市場需求做出反應，也因為從工廠起家，所以從上游原物料至成品都有嚴格品質把關。儘管自家品牌的成功有目共睹，謝奇諺仍不免常被問：你們家行李箱和精品R牌有什麼不同？謝奇諺表示：「我們強調溫度而不是高度！」以服務和方便性來說，一般行李箱維修需要一個月，但萬國通路基本上只需要七到十四天，謝奇諺更分享了曾經有客人隔天就要出國看女兒，行李箱卻臨時需要維修的小故事，當時萬國通路捨棄冰冷的SOP，且當天就幫顧客修好，讓對方能夠順利搭上隔天的班機。對萬國通路來說，多花幾分鐘能夠解決顧客難題，即是當下最重要的事情。

萬國通路二代、現為董事長特助的謝奇諺Chuck

這樣的品牌價值感除了來自服務的溫度，產品多樣性與廣度也是一大優勢，除了在台灣有30多家門市與各大高鐵站的服務據點，德國、日本、新加玻、馬來西亞⋯⋯等國外也設有服務處，且門市往往能一次購足所有旅行用品，這樣一只萬國通路出產的行李箱乘載的不只是旅行的回憶，更是旅人最堅強的後盾與安心感。

採訪將了，台南溫煦的夕陽在謝奇諺身後散發介於粉色與橙色之間的柔和色彩，替謝奇諺年輕的臉龐輕攏上一層溫和的氣質與紅潤氣色，但其實隨著七月萬國通路觀光工廠開幕以來他都盡量到現場與大家努力把活動和工作做好，父親董事長謝明振更是每天到場、親力親為。離開之前，當編輯問謝奇諺對個人有什麼樣的期許，他沈吟半晌，笑說這題是最難回答的，「希望能和公司一起成長，而做什麼要像什麼，像什麼是需要一個專業團隊一起做的，我有ㄧ群有熱忱又拼命的團隊，我不能辜負他們對我的期待。」謝奇諺緩緩說道。

期待將來疫情趨緩的一天，這樣承載著溫柔與信任的行李箱能夠再度伴隨旅人環遊世界，由一只來自台灣的行李箱，開啟世界的無限可能與美好。

作者／Scarlett Feng

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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