【精彩封面故事】跨世代文博網紅：北京‧故宮博物院

文／吳歆宜、Doris、李純瑀、梅朵、吳駿聲

儘管有著厚重年歲，北京故宮卻並不排斥眾人親近，更在近年來「返老還童」，從高傲威嚴皇家禁地，搖身而成頻出爆款的世紀網紅。

北京故宮博物院地處明清兩代皇宮「紫禁城」內，既是當今世界上規模最大、保存最完整的木造宮殿，也是年造訪人次世界第一的著名博物館。

在長達六百年的歲月當中，紫禁城先是作為眾人仰望的皇家居所五百零四年，而後才在末代皇帝溥儀遜位隔年，以博物館的姿態對普羅大眾展開雙臂。

據統計，故宮博物院院藏文物達一百八十餘萬件（套），其中九成三屬於中國國家一級文物，八成左右為清宮舊藏。

圖說：金嵌珠石金甌永固杯。清朝皇帝每年元旦舉行開筆儀式時專用的酒杯，寄託著疆土永固之涵義，現僅有四件傳世，分藏於兩岸故宮各一件，倫敦華萊士博物館則有金銅各一。圖／旅讀中國提供

可惜受限於古蹟改建、人力物力、藏品保存等各項限制，故宮現藏一百八十餘萬件（套）文物中，每年有機會展出的僅一萬件左右，只占總館藏百分之五。為讓更多文物能夠有機會與世人見面，館方除現有十處專類展館，分別展示書畫、陶瓷、珍寶、鐘錶等主題文物之外，也積極開設原狀陳列展，現已根據清宮檔案，還原故宮三大殿、後三宮、坤寧宮、寧壽宮等十九處原狀陳列展室。

圖說：座落在後金舊都盛京（今瀋陽）的「瀋陽故宮」。圖／旅讀中國提供

近年來，館藏文物更走出紫禁城外，二〇一五年八月設在北京奧林匹克塔的故宮博物院精品文物館（俗稱奧園分館）開幕、兩年後首座外省分館「故宮鼓浪嶼外國文物館」落腳廈門，現時另有位於北京海澱區的「故宮博物院北院區」、位於香港九龍的「香港故宮文化博物館」等積極建設中，前者預計將於二〇二二年建成後，作為文物修復技藝傳承中心以及嶄新的文物展場對外開放。

【活動資訊】

【美麗中華旅講堂‧臺北場】戲說紫禁城

今年是紫禁城建成六百周年，這座古老的宮殿猶如一座巨大舞臺，多少君王美人、英豪奸佞的傳說在街坊巷弄間流傳，為尋常百姓津津樂道。本次講座就讓吳駿聲老師帶我們了解紫禁城的神話背景以及北京故宮中軸線的故事！

講師介紹：吳駿聲

資深旅遊領隊、文史工作者、旅讀中國專欄作家

「木乃伊傳奇」、「圖坦卡門-黃金寶藏」展覽藝術顧問

「法老王傳奇」、「帶這本書去聖地」作者

主題_ 戲說紫禁城

講師_ 吳駿聲

日期_ 11/18（三），19:00-21:00

地點_ 旅讀中國（臺北市松山區南京東路三段287號10樓／新光國際商業大樓）

主辦單位_ 海峽兩岸旅遊交流協會高雄辦事分處、旅讀OR