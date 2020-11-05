客製化的Fendi Peekaboo包全台巡迴快閃

Fendi Peekaboo Pop Studio從11月5日至12月27日，將於全台精品店中巡迴展開，從皮革材料、顏色到個人姓名縮寫，皆可獨家客製。如果遇上了有選擇障礙的你，不妨擲骰子碰碰運氣？

Fendi Peekaboo Pop Studio於11月5日起，在台灣由北到南各精品店展開，帶來經典 Mini Peekaboo 包款的訂製服務。這次的快閃訂製提供哪些服務，一起來看看。

超過六十種材料及顏色組合

Fendi Peekaboo Pop Studio提供不同材料及顏色給消費者自由搭配，其中包括 Selleria 皮革、鱷魚皮及施華洛世奇水晶等超過六十種材料，從包身、提把、扣環顏色皆可依據個人喜好，打造出自己獨一無二的Peekaboo包。

個人姓名縮寫雕刻服務

Fendi Peekaboo Pop Studio不僅能讓人自選材質和顏色，也能在包包內側的金屬牌上，刻上最多8個英文字母，可作為個人姓名縮寫或暗藏特殊紀念符碼。

自選包身轉釦

訂製的小細節連轉釦都不放過。這次工作室提供多種不同底色的轉釦和寶石配色設計，

無法下定決心？擲骰子決定吧

如果無法拿定主意，Fendi Peekaboo Pop Studio更設計有Peekaboo地圖，以品牌預先設計好的多組創意配色包款圖片組合而成，玩心充沛的你可以投擲骰子，以骰子上的數字總和對應包款圖片右上的數字，來決定想入手的包款，這個服務好玩又貼心！

台灣FENDI Peekaboo Pop Studio各精品店巡迴時程

FENDI SOGO 精品店

日期：11月5日至8日

地址：台北市敦化南路一段246號1樓

電話：(02)8771-9128

FENDI 台北101 店

日期：11月13日至16日

地址：台北市市府路45號3樓

電話：(02)8101-7658

高雄漢神百貨 FENDI 精品店

日期：11月20日至23日

地址：高雄市成功一路266-1號2樓

電話：(07)550-2225

FENDI微風信義店

日期：12月12日至15日

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號1樓

電話：(02)2722-5557

台中新光三越FENDI 專門店

日期：12月18日至21日

地址：台中市台灣大道三段301號1樓

電話：(04)2252-8208

FENDI微風廣場店

日期：12月24日至27日

地址：台北市復興南路一段39號1樓

電話：(02)8772-5903

作者／Lovina Wu

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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