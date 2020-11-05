客製化的Fendi Peekaboo包全台巡迴快閃
Fendi Peekaboo Pop Studio從11月5日至12月27日，將於全台精品店中巡迴展開，從皮革材料、顏色到個人姓名縮寫，皆可獨家客製。如果遇上了有選擇障礙的你，不妨擲骰子碰碰運氣？
Fendi Peekaboo Pop Studio於11月5日起，在台灣由北到南各精品店展開，帶來經典 Mini Peekaboo 包款的訂製服務。這次的快閃訂製提供哪些服務，一起來看看。
超過六十種材料及顏色組合
Fendi Peekaboo Pop Studio提供不同材料及顏色給消費者自由搭配，其中包括 Selleria 皮革、鱷魚皮及施華洛世奇水晶等超過六十種材料，從包身、提把、扣環顏色皆可依據個人喜好，打造出自己獨一無二的Peekaboo包。
個人姓名縮寫雕刻服務
Fendi Peekaboo Pop Studio不僅能讓人自選材質和顏色，也能在包包內側的金屬牌上，刻上最多8個英文字母，可作為個人姓名縮寫或暗藏特殊紀念符碼。
自選包身轉釦
訂製的小細節連轉釦都不放過。這次工作室提供多種不同底色的轉釦和寶石配色設計，
無法下定決心？擲骰子決定吧
如果無法拿定主意，Fendi Peekaboo Pop Studio更設計有Peekaboo地圖，以品牌預先設計好的多組創意配色包款圖片組合而成，玩心充沛的你可以投擲骰子，以骰子上的數字總和對應包款圖片右上的數字，來決定想入手的包款，這個服務好玩又貼心！
台灣FENDI Peekaboo Pop Studio各精品店巡迴時程
FENDI SOGO 精品店
日期：11月5日至8日
地址：台北市敦化南路一段246號1樓
電話：(02)8771-9128
FENDI 台北101 店
日期：11月13日至16日
地址：台北市市府路45號3樓
電話：(02)8101-7658
高雄漢神百貨 FENDI 精品店
日期：11月20日至23日
地址：高雄市成功一路266-1號2樓
電話：(07)550-2225
FENDI微風信義店
日期：12月12日至15日
地址：台北市信義區忠孝東路五段68號1樓
電話：(02)2722-5557
台中新光三越FENDI 專門店
日期：12月18日至21日
地址：台中市台灣大道三段301號1樓
電話：(04)2252-8208
FENDI微風廣場店
日期：12月24日至27日
地址：台北市復興南路一段39號1樓
電話：(02)8772-5903
作者／Lovina Wu
※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。
延伸閱讀：
「最貴在世藝術家」David Hockney畫作上看8.5億台幣！
Dior 2021早春六大關注包款！ 經典爆款最新特色、新包上市時間一次看
2020必收香奈兒聖誕彩妝！Chanel經典鏈帶包成華麗頰彩盤超吸睛
枕頭包、棉被裝輪番登場！ Fendi 2021春夏系列時尚刻畫隔離居家日常