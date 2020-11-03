Tatler Sight：3個原因、4個維度解析必看白先勇《孽子》舞台劇的理由

今年正逢《孽子》小說發表滿40周年，《孽子》舞台劇在首演6周年後因原著白先勇老師的多方奔走努力下，終於在上個月中經典重返。而編輯也受同為Generation T、於孽子演出「阿鳳」一角的的舞者張逸軍邀請，有幸欣賞到這樣撫觸人心的作品，不但被舞台效果與演技驚豔，更被深深的感動，摯情至深，久久難以釋懷。

年初訪問白先勇老師時他曾經說過：「舞台劇與小說是完全不同的媒體，小說的幅度與創作的空間要大得多，也因舞台是很限制的空間，所以很多事情要靠觀眾的無限想像，有些抽象的情感要靠想像來補充，與小說相比是很不同的語言，但是精神是一樣的，若小說看得動人的話，那麼在舞台劇裡面那股動人的元素還是一樣的。」

不需勞煩想像力的舞台劇

而真正看過舞台劇後，才覺得白老師謙虛了，國家戲劇院的一方舞台，不必使用到太多現代人缺乏的想像力，自成了別人的人生、成了宇宙。無論佈景、舞台道具都太完整了，場景轉換更是天衣無縫、流暢如水。特別吸引我注意的是從第一幕就在舞台正中間的蓮花池，初時以為沒有水、只是投影模仿水池，後來才發現它是一個可移動位置又可使水流動的、真正的噴水池，藉由燈光轉換，時而是清池浮蓮，時而又濃艷得像是血盆大口，一方池子，倒乘載青春鳥說不盡的心思。值得一提的還有，舞台的「樂池」在舞台劇後段成了酒吧，利用舞台樂池下凹的地形，順勢成為合理的場景轉換，讓人會心一笑，想叫一聲：「天才！」

蓮花池與情慾流動

小說與舞台劇比起來，文字要表達情慾似乎更加容易些，因此在我個人的感覺上，舞台劇的「親情」感於整體結構比例上更加濃厚，彷彿一雙手翻攪著每個人對親情、對家人、家庭的那些遺憾與後悔、深愛與關懷，彷彿逃了一輩子，離家的姿態最後倒像是急著回家，眼淚都趕不上說話。

關於情慾，我會如何描述青春鳥圍繞著蓮花池打轉的景象呢？

慾望如果能有出口，身體如何動、心就如何痛，身體有記憶的地方都著了火，寂寞的人是乾了太久的草原，冷雨落下的時候，同性不同性，靈魂都有黑洞，橫豎沒有不同。

龍鳳血戀：情摯真時，舉重也若輕

以我個人的感覺，情、愛、慾三者不同道，三者的對象與記憶可以有截然不同的表現方式，但人生中難免有些高光時刻讓三者交集，孽子舞台劇中便有那麼一道光，美的屏息。看過舞台劇的觀眾一定難忘「龍鳳血戀」阿鳳、龍子翩然騰空起舞的那段，飾演阿鳳的舞者張逸軍肢體語言充滿了情緒張力的力與美，縱使在劇中沒有台詞，也能將觀眾情緒推到頂點，飾演龍子的周孝安的演技與情緒讓觀眾有一剎那產生了「同理心」，除了同理龍子，更同理周孝安，因為我們都知道，他在情緒裡面、他就是龍子。冷光自天降、落花似血灑，龍鳳翩然起舞，淒美又壯闊，昇華、凝結，似35億年前遙遠的宇宙星際中，兩顆極高引力的中子星發生激烈碰撞，也是愛因斯坦的相對論「重力越強，時間越慢」，對觀眾來說，那一刻，我們都看見時空暫停了，一瞬間也好，引力輸給了美麗，情摯真時，舉重也若輕。

從東西方看愛情

以前聽白先勇老師說過，西方的愛情死而不能復生，像是羅密歐與茱麗葉，時間點對不上，另一個也只能走向死亡。東方的牡丹亭卻從死亡開始，柳夢梅與杜麗娘「往死裡愛」，愛情向死而生，便活了，所謂「生不可以死，死而不可復生者，皆非情之至也」，真正東方的愛，可以愛的死去活來。《蓮花落》便是這麼一回事，使龍鳳戀的時代悲劇不帶挫敗感，反從阿青而生，飾演主角阿青的張耀仁最後一幕繞著蓮花池邊跑邊喊著：「一、二！一、二！」像是個輪迴。

紙幅有限而言語表達未及之處，只想替萬千孤臣孽子問幾句：愛對了人為什麼更難過？愛為什麼因為愛上了誰變齷齪？

作者／Scarlett Feng

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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