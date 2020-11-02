《后翼棄兵》為何爆紅？五個必看理由

為什麼Netflix《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）會成為今年必看的熱門夯劇？以下幾點，帶你一起思考它爆紅的意義。

儘管疫情衝擊各國影業，Netflix在2020年仍然交出亮眼的表現。其中一部十月份和《艾蜜莉在巴黎》檔期相近的《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit），初期並不在片商的主打片單內，開播之後卻因為精彩刺激的棋局對弈、人物設定的完整性、女主角Anya Taylor-Joy的純熟演技和個人魅力，憑藉口碑直直衝上台灣節目排行榜第一名。

為什麼《后翼棄兵》會成為今年必看的熱門夯劇？以下幾點，帶你一起思考它爆紅的意義。

不傻不甜的女主角設定

看完《艾蜜莉在巴黎》後把電腦摔遠的你，現在可以把電腦撿回來了。由Anya Taylor-Joy領銜主演的《后翼棄兵》，詮釋了一位西洋棋神童，挾帶孤獨淒冷的身世，進到高處不勝寒的天才世界中。

不過《后翼棄兵》之所以好看的原因，在於她的成績單儘管寫滿了「A+」，酗酒、藥癮卻如同環伺她身旁的黑影，一路伴隨她經歷每一場或勝或敗的棋局。這樣的人物刻畫，更增添了立體與鮮明的角度，一個戰無不勝的乖乖牌多無聊？女主角伊莉莎白性格獨立、開棋犀利，她同時擁有的脆弱、不安和自我懷疑，也成為本劇引人入勝的焦點之一。

Anya Taylor-Joy在Netflix《后翼棄兵》飾演菸酒不離身、從小染有毒癮的天才少女。（吸菸有害健康／未成年請勿飲酒）

反映近代女權崛起

《后翼棄兵》中，伊莉莎白和養母互相扶持、飛往世界各地參加棋賽、累積財富，她們獨立而自給自足。然而不論是從養母自己、伊莉莎白學校裡的同學、或是幼時孤兒院的玩伴，都可以窺見同時代下其他女性的生活縮影——嫁給高中同學、在家中相夫教子、沒有收入也沒有話語權、當個購物車裡偷藏酒瓶的超完美嬌妻。

當伊莉莎白開始進入西洋棋界，會發現從學校到社會，棋賽中的男女比都嚴重失衡，彷彿有智慧的地方，就沒有女性。因此伊莉莎白不僅是天才與努力的象徵，更重要的也是她對性別枷鎖的掙脫。

在《后翼棄兵》中，伊莉莎白和養母艾瑪互相扶持，走出新女性之路。

超前時代五十年的愛情

伊莉莎白哈蒙的故事告訴我們：存款裡先有足夠的數字，我們再來談愛情。從職涯、感情以至於人生的大小事，《后翼棄兵》透過旁人的襯托，帶出女主角的與眾不同，不同之處在於，她幾乎是全片中唯一「有選擇」的女人。

伊莉莎白有幾段來來去去的感情，不過觀眾漸漸會發現，感情戲的比重在劇中拿捏相當微妙，放在世界冠軍的頭銜之前，好似可有可無。一方面這是伊莉莎白從生母身上學到的，堅強獨立、絕不仰賴別人的底氣；二來是，她從不真的「需要」哪一個男人來維持生計，更遑論是成就自己。

考究服裝，宛如戰後迷你時尚史

《后翼棄兵》用短短七集的集數，講述了一位天才少女十多年間的變化。這其中，服裝、髮型、妝容都為角色的不同階段帶來清楚分明的定位，在女主角的精湛演技之餘，也為全劇增添不少亮點。

本劇造型由曾負責《竊聽風暴》、《神鬼獵殺2》和《無主之作》的戲服設計師Gabriele Binder打造，將二戰過後迪奧先生帶起的束腰、澎裙「New Look」風潮，和賈桂琳甘迺迪的圓領、雙排扣優雅穿搭展露無遺，儼然一部戰後迷你時尚史，精彩可期。

Anya Taylor-Joy演技大爆發 觀眾懂不懂西洋棋，完全不影響這部影集的觀影經驗，每一場棋賽的勝負，都演在女主角Anya Taylor-Joy的眉宇之間。重看第二遍（對，編輯重看了第二遍），會發現Anya Taylor-Joy有一種勝券在握的招牌大眼，有受困棋局的慌亂在眼神流轉之間，當然也有最後一場大賽中，她微妙的表情變化。 24歲的「精靈系」美國女星Anya Taylor-Joy出道約六年，先前在驚悚電影《分裂》、《異裂》中就有強烈表現，在今年的作品《后翼棄兵》中，更將女孩到女人各個階段的羞澀和自信詮釋得入木三分，圈粉無數，一舉躍升2020下半年最受矚目好萊塢女星。 不論你的2020年是過得太過平淡還是刺激，敘事流暢的《后翼棄兵》都是一部適時的療癒，找個週末把新劇追完，也許，下一步也來跟著學學西洋棋？ 作者／Lovina Wu

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。 Netflix《后翼棄兵》

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