靠兩個象限圖 抓出美股未來走勢

等股價回歸合理 就是另一波多頭的開始

隨著國人投資美股的風氣愈來愈盛行，愈來愈多介紹投資美股或提供操作建議的高手逐漸為人所知，其中有位不到40歲、操盤經驗已超過10年的C大（化名），他的方法明確實用，值得投資人參考。

長線看「GDP」＋「財政與貨幣政策」，短線看「股票評價」＋「市場氣氛」

理工背景出身的C大，擅長邏輯思考以及數據解讀，「我先從總經建立架構、確定目前的方向，再決定資產配置與資金比重」。他的做法是用兩個象限來呈現，一個的橫軸與縱軸分別是「GDP」與「財政與貨幣政策」，代表長線看法；另一個則是「股票評價」與「市場氣氛」，代表中短期看法。

例如，以目前的環境來看，全球各國的GDP普遍低迷，貨幣政策更是寬鬆，「這就落在第三象限，也是對長線股市最有利的位置」。至於評價，包含了股票、債券等主要金融商品，C大認為目前「整體本益比稍微偏高，但還未失控」。市場氣氛比較抽象，他則以「恐懼與貪婪指數」為參考，「中短線來看，有逐漸進入『極度貪婪』的跡象」。

所以，C大對美股後市的看法是，「中短期已進入第一象限，未來可能會有獲利了結或修正的壓力；但因長線趨勢仍然偏多。當市場氣氛又轉趨悲觀、或股票評價回歸合理水準時，就是另一波多頭攻勢的發動」。

看中國動作，推估未來走向

探究現階段股市能走長多的原因，當然是因為今年突如其來的新冠肺炎疫情，導致全球經濟瞬間「冰封」，各國政府不惜撒大錢、救經濟所造成的。所以，現在全球投資人的目光都聚焦在美國聯準會、歐洲央行的一舉一動。不過C大卻認為，「看看中國的動作，就可以推估未來政策的走向」，因為中國是最先爆發疫情、最早提出救市方案，也是最早控制疫情的國家。

C大舉例，今年4月中共政治局常委會議的報告中，充斥著「降準」「降息」「再融通」「減稅降費」等字眼，全力救市的態度相當明顯。至於美國，雖然早在3月就將利率降至零，但大多數的紓困方案，是在4、5月才陸續提出，歐、日等國紓困的腳步也是落在中國之後。

到了7月的中共政治局常委會議，以上字眼出現的頻率已大幅降低，這代表4月推出的政策已有成效，「暫時不用再降息降準了」，不過各項補貼、降稅的財政政策仍持續進行。

既然中國走在前面，接下來可預見的，當美、歐、日的疫情逐漸緩解時，「繼續加碼撒錢」的機率也不會太高，維持現有規模應該就足夠了。但搶救失業、各種減免稅負的財政政策，還會持續推行。

撒錢救市，未來波動會加劇

C大將以上的轉變用病人來比喻。全球經濟就像是一個得了急重症的病人，各國政府就像是醫生，緊急開刀、動用所有資源（財政與貨幣政策）搶救，命雖然救回來了，病人也慢慢康復；但接下來「麻藥逐漸消退」（不再加碼撒錢），病人會開始感到痛苦。

反映到未來股市行情的判斷上，就是「多頭仍會延續，但波動會加大」。而且，即使市場普遍預期因今年基期低、明年各項經濟數字的年增率都會相當亮眼，但就業狀況與民間消費能力，是否能回到疫情前的榮景，其實仍具有高度的不確定性。

看好5G、電動車、能源股

基於以上氛圍，C大認為，市場在選擇投資標的時，會更集中在少數「非做不可」或「獲利穩定卻評價偏低」的產業。「前者以5 G與電動車為代表， 後者我看好能源相關類股」。附表就是他看好未來仍有長線續航能力、「目前評價還不算高、落在第二象限」的股票，值得布局與持續追蹤。

至於目前一些熱門股、尤其是市場追捧的「尖牙股」，C大則不建議再追進，因為這些標的目前的評價，有不少已經預先反映未來一兩年的獲利狀況了，以前面提到的象限來看，「其實這就是泡沫」。他認為，在可預見的未來，這些本益比過高的個股，勢必會有一次「戳破泡泡、本益比調整」的修正行情。所以他的建議是「等回檔才買、跌愈多才值得買愈多」。

(撰文／唐祖貽 ，本圖文摘自今周特刊《進場美股其實一點都不難》

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