Ferrari Roma奪下2020汽車設計大獎

奠基於雋永、優雅、純粹美學，Ferrari推出全新GT跑車Ferrari Roma，用這部「身披晚禮服的F1賽車」帶你盡情徜徉義式生活美學。

帥氣、速度、時髦⋯⋯法拉利Ferrari一直在高性能跑車與賽車領域締造話題，不僅是賽車手心中的夢幻跑車，更是許多追求品味生活人士的時髦車駕，如今，Ferrari更以「La Nuova Dolce Vita」全新義式美好生活為核心概念，隆重呈獻Ferrari Roma。

而在10月28日所舉辦的2020汽車設計大獎線上頒獎盛典，Ferrari Roma更進一步奪下「2020 Car Design Award汽車設計大獎」殊榮。

來自義大利的Ferrari，有著最純粹熱情的義式精神與美學，如今更透過Ferrari Roma帶領我們重溫1950至60年代的義大利光景，當時時值第二次世界大戰結束、百業復甦，人們從二戰壓抑的情緒中解放，衣香鬢影、觥籌交錯，這是一個盡情享樂的年代，名媛仕紳們身著華服、配戴璀璨珠寶出入各大宴會與派對，而Ferrari便透過Ferrari Roma來向這個華美的年代致敬。

如同「身披晚禮服的F1賽車」，Ferrari Roma整體線條優雅流暢，而這更是奠基於Ferrari法拉利總部工程師，多項尖端技術研發方能成就的，譬如在後車窗處整合了主動式後擾流板，當後擾流板關閉時，車身外型充滿優雅風範；而在高速行駛時，後擾流板將自動展開。

除此之外，更援引60年代躍馬豪華跑車的優雅設計，並搭載前置引擎的2+快背式硬頂車型，使得整體外觀更加時髦且具特色。

而「雙座艙」的設計風格，更展現了Ferrari賦予此車款獨有的細膩奢華感。

全新開發的HMI人機介面，包含16吋曲面儀表板、8.4吋中央垂直螢幕、全新方向盤及排檔設計，操作簡易快速，讓車主更能盡情享受駕馭樂趣。

除此之外，全新車色Blu Roma更是以低溫烤漆所打造的特殊色，藉此呼應夜晚波光粼粼的羅馬許願池。Ferrari Roma藉此帶領我們重溫義式美好生活，並盡情享受駕馭樂趣。

作者／Lulu Tsai

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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