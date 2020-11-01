Dior 2021早春六大關注包款

2021早春最受關注的Dior包款有哪些變化？新包何時抵台？一起來看看。

Dior 2021早春度假系列正式在台上市！在發表會上，我們搶先看到本季以義大利「普利亞」地區傳統特色為靈感的系列，有以大自然景觀為靈感的滿滿花卉圖騰、有依「毒蜘蛛」設計的絕美首飾，另外，大秀現場的「Luminarie」光雕不僅如實搬來發表會上，這些彩色光影，也被應用最新一季的服裝、包款上，成為精緻的鏤空與刺繡藝飾。

另外，繼連續幾季的爆款包馬鞍、蒙田、巴比發佈之後，本季這幾款最受關注的Dior包有哪些變化？新包何時抵台？一起來看看。

Dior Book 托特包

在一片小包當道的時代，能有一款大型托特包橫掃社群媒體，可見Dior的能耐。2018年春夏推出的Book Tote，適合旅行、日常裝袋或各式隨性場合。本季與義大利「普利亞」當地工廠合作，將Luminarie光雕的視覺效果轉為托特包上多彩紮染刺繡或花卉雷射切割。

Book 多彩燈光圖騰刺繡托特包

Book 棕色花卉雷射切割小牛皮托特包

Book 多彩紮染刺繡托特包

Book 多彩花卉刺繡帆布小型托特包

Book mini 多彩花卉刺繡帆布小型托特包

Dior 30 Montaigne蒙田包

30 Montaigne 丁香紫小牛皮 CD 琺琅搭扣翻蓋包

30 Montaigne 玫瑰粉小牛皮 CD 搭扣翻蓋包

30 Montaigne 米麻色小牛皮 CD 琺琅搭扣翻蓋包

30 Montaigne 迷濛藍小牛皮 CD 琺琅搭扣翻蓋包

30 Montaigne 黑色小牛皮 CD 搭扣翻蓋包

30 Montaigne 罌粟紅小牛皮 CD 琺琅搭扣翻蓋包

30 Montaigne micro 多彩紮染圖騰小牛皮 CD 搭扣翻蓋

30 Montaigne micro 玫瑰粉小牛皮 CD 搭扣翻蓋包

30 Montaigne micro 迷濛藍小牛皮 CD 搭扣翻蓋包

30 Montaigne micro 黑色小牛皮 CD 搭扣翻蓋包

2019早秋系列發佈的蒙田包，是Maria Grazia Chuiri接任Dior創意總監後第一款原創中型包款，以品牌巴黎創始店地址——「蒙田大道30號」（30 Montaigne）命名，向經典致敬。

蒙田是輪廓方正的翻蓋包，雖有「CD搭扣」作為強烈辨識，但整體趨於低調經典，適合優雅、帶有主見、不隨波逐流的女性。本季在Logo設計上，也推出與包身同色的琺琅搭扣。

Dior Bobby 巴比包

2020早秋系列推出的Dior Bobby包，命名源於迪奧先生的愛犬與生活夥伴Bobby，同樣有著CD金屬字樣的Bobby包，在包身設計上更為圓潤，背帶有小牛皮細帶和刺繡帆布寬帶，可肩背、可手提也可斜背，是實用度高、又個性多變的包款，頗適合介於女孩與女人之間，既優雅又有點不尋常規的女性。

本季除了多了迷濛藍、薄荷綠等新色，同樣推出花卉雷射切割的新款。

Dior Bobby 迷濛藍小牛皮中型肩背包

Dior Bobby 薄荷綠小牛皮中型肩背包

Dior Bobby 罌粟紅小牛皮小型肩背包

Dior Bobby 米麻色小牛皮中型肩背包

Dior Bobby 米色翻羊毛小型肩背包

Dior Bobby 米麻色小牛皮大型肩背包

Dior Caro包

2021早春首度推出的新款翻蓋包「Dior Caro」，以迪奧先生妹妹在二戰時期的化名Caro為名，小牛皮材質搭配籐格設計與CD Logo金屬鏈帶，更顯貴氣。

Dior Caro包率先推出黑色、迷濛藍、石灰色、丹寧色和符合早春主題的多彩紮染，明年一月正式開賣。

Dior Caro 迷濛藍籐格紋柔軟小牛皮小型翻蓋包

Dior Caro 多彩紮染丹寧籐格紋刺繡小型翻蓋包

Dior Caro 石灰色籐格紋柔軟小牛皮小型翻蓋包

Dior Caro 丹寧籐格紋刺繡小型翻蓋包

Dior Caro 黑色籐格紋柔軟小牛皮小型翻蓋包

Dior Caro 黑色籐格紋柔軟小牛皮大型翻蓋包 圖

Dior St Honoré

2021春夏時裝週後發佈的Dior St Honoré，看到上面的CD金屬字樣，不難判斷出它也是蒙田系列的延伸。Dior St Honoré以巴黎聖奧諾雷路專賣店為命名，向具有歷史與文化意義的聖奧諾雷路致敬。

這款托特包將推出大型與中型兩個尺寸，CD金屬旋轉環扣以金質拋光處理，而中型尺寸也有和2021早春蒙田一樣，以琺瑯工藝打造的扣環，營造與包身相同的色澤與視覺美感。

Dior St Honoré 黑色光滑小牛皮大型手提包

Dior St Honoré 拿鐵白色粒紋小牛皮大型手提包

Dior St Honoré 米色粒紋小牛皮中型手提包

Dior St Honoré 丹寧藍粒紋小牛皮大型手提包

作者／Lovina Wu

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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