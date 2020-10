全球7大特色樹屋 最貼近大自然奢華旅遊

等到能夠安心出國旅遊的那天,就立刻前往這些全球最棒的頂級度假樹屋吧!

儘管國內旅遊的「宅度假」或是到奢華飯店享受假期都很吸引人,但相信對許多人而言,出國旅遊、探索新城市依舊最令人嚮往。

雖然受疫情影響,國際旅遊變得困難重重,但幻象一下疫情過後能前往的地點也不為過。以下我們就找出了全世界最棒的七個奢華度假樹屋,幫助你規劃下次的度假行程,一旦能安心出國旅遊,不如就直奔這些景點,現在就喚醒你心中的「泰山」,準備走進叢林中!

德國,下薩克森(Lower Saxony)

住房資訊:4位房客,2間臥房

出自知名樹屋設計師Andreas Wenning之手,這間採光良好的樹屋能眺望呂特茨堡城堡公園(Lütetsburg Castle Park)的青綠色草原,屋內從天花板至地面皆以光滑的木頭打造,並搭配上柔軟的傢俱讓旅客們住起來更舒適。

屋內有兩個大床位,一個是單人的上下鋪,另一個是雙人床,對於人多的團體旅客或家庭旅遊都相當適合。這間樹屋座落於德國北部最大的英式花園,若是到此一遊,不如順道前往東弗里西亞群島(East Frisian Islands),享受被海洋與自然環繞的自在假期。

點此了解更多

中國大陸,浙江省

住房資訊:3位房客,2間臥房

距離浙江省餘姚市大約50分鐘車程,當你從遠方看見成排的北歐風三角樹屋後,就代表你離度假村已經不遠了。樹屋周圍環伺著茂密的竹林,裡頭則分成兩層樓,地面層設有雙人床、浴室及陽台,二樓則擺放了一個單人床。

雖然樹屋裡並沒有廚房,但房客可以到度假村的餐廳享用豐盛餐點,用完晚餐後走回房間,更能沿途欣賞滿天星空。

點此了解更多

加拿大,英屬哥倫比亞(British Columbia)

住房資訊:2位房客,1間臥房

想體驗住在迷你小屋裡的感覺嗎?這間位在加拿大的樹屋又被稱作「鳥窩」,周圍環繞著青草綠地、高聳山陵以及加拿大橡木林。

鳥窩一次可以容納兩名旅客入住,外觀設計上則以自然風的棕色為主,搭配黑色霧面金屬添上現代感,而巧妙融合鄉村風與現代感的房內,有著純白、苔蘚綠和金色細節,絕美的空間保證能在社群上引發羨慕之情。雖然需要爬梯子才能上樓的設計有些麻煩,但上頭舒適柔軟的大床絕對值得你多付出點力氣。

這間樹屋的衛浴設立在室外的房屋底層,所以如果是冬天造訪,一定要做好在冷空氣中淋浴的準備!(也許洗完澡可以立刻衝到營火旁,享用溫暖的熱巧克力)

點此 了解更多

挪威,泰勒馬克(Telemark)

住房資訊:9位房客,3間臥房

如果你一直想參觀迪士尼泰山的樹屋,這裡就是它的真實版!位在挪威,這間超大的巨型樹屋裡頭有著錯綜復雜的房間和樓梯,就像是冒險家的迷宮。樹屋位於挪威泰森格河(Tessungåe river)之上,只要一步出陽台就能聽見潺潺溪流。

對於想完全沈浸在自然之中的旅客,樹屋裡甚至在陽台上設置了一套雙人床以及戶外澡盆,讓旅客們可以盡情享受北歐挪威的自然風情。

點此 了解更多

美國,加州(California)

住房資訊:6位房客,3間臥房

最奢華的樹屋大概就是如此!位在加州阿普托斯(Aptos)的這間樹屋隸屬於Airbnb Plus系列,Airbnb Plus是Airbnb給予高品質房東與房源的認證標章,代表著入住的品質保證。

全套的開放式廚房連接著客廳與飯廳,房內還有三套頂級臥房、一座衛浴、一間書房以及一個小庭院,相信一旦入住這裡,在假期還沒結束前就會想立刻再次訂房回訪!

點此 了解更多

丹麥,蘭加(Langå)

住房資訊:4位房客,2間臥房

這間Airbnb比起樹屋,其實應該算是位在樹頂上的房屋,因此無論從房裡的哪個窗戶望出去,都能看見一片滿滿的樹海。

房裡的淺色木材裝飾以及大面積落地窗點亮了整間房屋,讓你就算在室內也能像在親近大自然。全套廚房還能讓你大展料理長才,準備好美味佳餚後,可以帶著餐點到樓上陽台,與愛人來場浪漫的戶外燭光晚餐。

點此 了解更多

印尼,峇里島(Bali)

住房資訊:4位房客,2間臥房

到峇里島旅遊想來點不同以往的體驗,不如就到峇里島鄉間入住現代印尼風格的樹屋!這間散發著濃濃峇里島風情的樹屋是由當地工匠打造而成,房內更融合了藤蔓與木材的設計。

而這間樹屋最吸引人的部分,應該就是俯瞰著四周農田的開放式泳池了,做一杯自己喜歡的調酒,下午就在泳池裡好好享受。

點此 了解更多

作者/Doris Lam

