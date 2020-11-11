伴寵物走最後一段路 寵物臨終服務師

愛寵世代來臨？

未來養寵物族群的成長空間將集中於Z世代與未婚兩大族群

66.2%臺灣網友有飼養寵物經驗

養寵物的型態趨向精緻化，47.8%網友為單養一隻寵物

臺灣網友前三大飼養類型

67%狗

33%魚

31%貓

寵物飼主的年度消費最大宗為「醫療照護」與「飼料與零食」，各約8,400～8,500元

＊以上數據擷取自資策會產業情報研究所（MIC）針對臺灣網友寵物飼養及消費行為之調查

透視寵物臨終服務師——三大能力：同理心、中立、慈悲

工作流程：

＊寵物過世前

飼主諮詢

確定流程／簽約

＊寵物過世後

接回寵物遺體

為寵物淨身

佈置／舉辦自宅追思儀式

接送寵物火化

送回骨灰

後續關懷

目前報價：

各禮儀公司報價不一，火化費用約5000-8000元

告別儀式（包含儀式用品及鮮花）與接送以微光湖盼為例約落在10000-15000元

微光湖盼共同創辦人Natasha

專訪微光湖盼共同創辦人Natasha

Natasha小檔案

微光湖盼創辦人 / 寵物臨終服務師 / 陪你呼呼寵物療癒師

因自身寵物療癒師的接案經驗，陪伴許多老病動物家庭經歷晚年到離世，看到一個個傷心破碎的飼主，深知對面與接受摯愛離世非常不易，加上自己也曾面臨寵物離世的悲痛與無助，創立微光湖盼後，希望能為相遇的每個寵物家庭好好說愛、劃上這輩子相遇的一個美麗的句點。

我們常在街上看見推著嬰兒推車逛街的人，只是有時走近一看，才發現推車裡其實是可愛的寵物。現在有越來越多人選擇養寵物陪伴自己，但是寵物的壽命至多一、二十年，當生命的終曲響起，飼主該如何規劃，才能讓自己好好面對傷悲、讓寵物的最後一段路走得圓滿？

處理很簡單，面對卻很難

「現在的殯葬只是處理死亡，而不是幫你一起面對死亡。」寵物臨終服務師、微光湖盼共同創辦人Natasha直接點出現在台灣寵物殯葬的不足。她認為，目前的寵物殯葬多半直接套用傳統殯葬流程，在儀式上只有佛教或天主教兩種選擇，再加上殯儀館冰冷的色調、火化爐巨大的聲響，往往在飼主尚未處理好悲傷情緒前，又堆加上更多難以負荷的壓力。

在色調溫暖的辦公室裡，Natasha分享自身面對寵物離世的經驗，她說：「我永遠無法忘記島輝被送進火化爐那一刻。」親身走過一遭之後，Natasha覺得現在寵物殯葬說穿了只是「處理遺體、火化」，其實並沒有幫助到飼主的心情，再加上自身寵物療癒師的工作上，幫助療癒老犬、為老年寵物按摩等，在跟飼主聊天時也不免談到寵物離世的話題，讓她突然想到「有什麼事是我可以為大家做的？」

「最後一幕」，你想想起什麼？

有許多人會將寵物比做親人，但有時寵物與飼主的關係比親情更為奇妙，Natasha坦言，其實大部分的飼主都避談死亡，就是害怕面對寵物離去的那一刻，導致寵物離世後許多飼主會覺得難以承受，甚至產生自責的情緒。目前Natasha共同創辦的微光湖盼便是希望除了殯葬事宜，也慢慢帶入寵物生前契約的概念，幫助飼主預先安排寵物的後事、為老年寵物舉辦溫馨的生前告別式等，讓寵物的最後一段路走的和緩、充滿溫度。

針對寵物的告別儀式，微光湖盼有一個「自宅追思」的選擇，能讓飼主邀請重要的朋友到家裡，在寵物最熟悉的環境離開。儀式開始前，寵物臨終服務師會備好卡片，讓大家寫下對寵物的話，最後也能與寵物一起火化。儀式中會有鮮花與小蠟燭，讓寵物被光與花朵圍繞著，Natasha表示，他們希望透過簡約、柔美的儀式，讓飼主緩緩面對悲傷，日後回想起寵物時，腦中的畫面是充滿光的美麗道別，而不是陌生的殯儀館與冰冷的骨灰罈。

除了在儀式上突破傳統，Natasha與合夥人也找到他們心目中十分滿意的「天使服」，也就是寵物壽服。微光湖盼的天使服包含帽子、鞋子及禮服一件，皆為韓國廠商純綿手工製作，觸感細緻卻厚實。Natasha指出，有些寵物可能因為生病，身上毛色不如健康時漂亮，或是身體上有傷疤、手術痕跡、腫瘤等，穿上天使服可以蓋去這些傷痛，另也有純棉的天使床枕組，皆可以隨寵物一起火化，以小天使的姿態離世。

用對的方式告別悲傷

對Natasha來說，寵物產業等同於幸福產業，每位飼主談到自己的寵物時都充滿了愛，幫助每位飼主完善與寵物的關係後，Natasha更關注到飼主的心情，她認為，寵物臨終服務師不僅要處理殯葬事宜，還要有同理心，並中立地給飼主建議，理解飼主的悲傷卻不帶批判，未來更會與心理諮商師合作，推出悲傷輔導服務，關懷需要抒發管道的飼主。

在寵物產業這條路上，雖然可以預見未來養寵物的人越來越多，但本身也經營過寵物用品代理的Natasha認為「實體商品終會走向削價競爭，服務心靈的需求則會增加。」她希望透過寵物臨終服務為台灣的寵物產業帶來新觀念，為失去寵物的飼主創造好的感受跟回憶。

文、企劃編輯／馬婉娟、詹益昀、黃煒齡

本圖、文經《英語島雜誌》授權刊登，訂閱英語島雜誌。

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