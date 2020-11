未來10年我還有工作嗎？

你的工作在10年後還存在嗎?又有哪些嶄新的展業極需人才呢?本期封面故事中將介紹國際趨勢,談談哪些工作將被AI取代,哪些工作目前很少人從事、甚至根本沒人知道,但正在崛起中。能在未來站穩的人,不只要具備多工的能力,好的外語力更是走在世界脈動前面的最佳利器。

未來,將有越來越多機器勞動力

2030年時全球將有8.5%的製造業勞動力被機器人取代,相當於兩千萬份工作機會消失

目前全球勞動力中有225萬為機器人,相較過去二十年成長了三倍

「機器人服務」正在快速成長

在AI快速發展之下,機器人不僅僅能生產製造,更透過學習優化效能,踏入服務、零售、醫療照護等行業中。

Healthcare醫療照護

國際機器人聯盟(IFR)估計,相對於其他產業的機器人,醫療機器人將會是價值最高的。比較特別的是,醫療機器人多半擔任協助角色,如利用機器人穩定運送樣本、處理消耗人力的雜事,讓醫療人員更專注於自己的專業。

Retail 零售

電商平台亞馬遜(Amazon)早在2014年便利用機器人進行倉儲工作,目前更已擁有超過10萬個機器人員工。亞馬遜旗下的無人商店,似乎也預示了未來的世界可能不再有真人收銀員。

Hospitality 服務接待

機器人也許無法如真人般問候顧客、展現社交技巧,但有許多飯店及餐廳已經將端咖啡、點餐等較為固定的服務交給機器人,令人意外的是,這些機器人並非搶了原本的工作機會,反而讓員工與顧客的滿意度上升,員工可以處理更重要的事項,顧客的需求也不會被耽誤。

Transport 運輸

Autonomous vehicles (AVs)自動駕駛已經上路,The Center for Global Policy Solutions估計將有四百萬份工作會被自動駕駛取代,如卡車司機、公車司機甚至是計程車司機或是私人駕駛等。

Construction and Farming 建築與農務

在英國,砌磚機器人一天可堆砌三千塊磚頭,提升效率也讓工地更安全。賓州州立大學一位乳業技術專家Mathew Haan指出,在一些歐洲國家,許多牧場因勞力成本過高,會改用擠奶機器人生產牛乳。

這些高薪行業前景看好

美國勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)預測2019年至2029年的各行各業熱門程度與薪水區間,美國新聞網站Business Insider依數據統整出未來高薪職業。

10. All other project management and business operations specialists 專案管理

9. Computer and information systems managers 電腦資訊系統管理

8. Management analysts 管理分析師

7. Market research analysts and marketing specialists 市調分析師

6. Nurse practitioners 醫業人員

5. Medical and health services managers 醫護管理經理

4. Financial managers 財務經理

3. General and operations managers 營運經理

2. Registered nurses 護理師

1. Software developers and software quality assurance analysts and testers 軟體工程師

