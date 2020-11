被撥號不理 dial toning

道地英文怎麼講?在對話中加一點slang(俚語),表現你的不拘小節,成功拉近彼此距離。現代人常用交友軟體認識新朋友,但有時會發生一種情況,那就是終於要到聯絡方式了,結果對方卻怎麼也聯絡不上,只能暗自失落,thank you, next。

單字念三次:/dahy-uh l-tohn-ing/

dial toning

定義:the act of giving people your phone number and ignoring them when they reach out. 給了某個人聯絡方式,但沒有要理對方或真正要和對方建立關係的意思。

來源:dial tone原本是指電話接通後的撥號音,後來在2019年時成為交友app上的流行用語,意指雖然拿到電話號碼了,但打不通或沒人接,整個被「撥號不理」。

例句:

(1) I am so nervous. Will he agree on a date or will he dial-tone me?

(2) Have you ever dial-toned someone?

使用指南:

Judy: I can’t believe I was just dialtoned!

Judy: 他竟然給了電話後就消失了!

Jack: I think you should just use other dating apps.

Jack: 你應該換個交友軟體了。

文/ 馬婉娟

本圖、文經《英語島雜誌》授權刊登。

延伸閱讀



總是被聰明的人吸引:sapiosexual智性戀

我吃「方便素」英文怎麼說?

「行事很硬派」英文怎麼說:Hardcore