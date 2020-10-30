OFF MENU 美食就該讓更多人享用 給你星級主廚的私房菜單

2020 年雖充滿動盪起伏，卻也給了我們珍惜及重視週遭人事物的機會。Tatler Taiwan 將在 2020 年 12 月 4 日至 6 日舉辦 Off Menu Taiwan 盛會，邀請 7 位星級主廚、3 位新銳潛力主廚、2 位創新調酒師與1位私廚甜點師，並以「Heritage」傳承在地文化為主題，穿針引線帶出美食背後的價值，為一年的結尾劃下美好句點。

OFF MENU TAIWAN 2020★星級主廚的私房菜單

從 OWNING 到 BEING 實際感受美食的歡愉

Off Menu 是 Tatler Asia 集團底下創立的品牌，將過去於平面雜誌、線上媒體刊載關於美食的高品質生活資訊，轉換成線下的實體活動。活動取名為「Off Menu」凸顯了活動的核心，做「菜單上不會出現、令人驚豔的料理」。主廚們走出餐廳、獻上嶄新料理；消費者品味創新菜色，體會高端生活風格。Tatler Taiwan 董事總經理徐淑雯點出活動宗旨：

我們想讓讀者從 Owning 到 Being，體會到購買的意義不僅是擁有，而是從心感受生活的美好樣貌。

Off Menu 希望邀請讀者，從閱讀文字內容到參與實體活動，親身品嚐美食佳釀，好好體會美食帶給人的歡愉與喜悅。

Off Menu 首次在 2019 年於香港舉辦， 今年原先計畫於亞洲數個國家共同舉辦，但由於國際疫情情勢嚴峻，台灣成為唯一一個如期舉辦的地點。Off Menu Taiwan 的計畫負責人 Leslie Liu 就表示：「這也是為什麼進一步訂定了 Heritage 主題的原因。」

從美食裡再現屬於自己的 Heritage

疫情中斷了國際間的旅遊，由於台灣防疫有成，讓在這塊土地上生活的人們依然享有社交生活，Leslie 說：「我們能在國內各地方旅遊，心中除了感謝與珍惜之外，也再次重新認識我們的 Heritage —台灣。」正由於這樣的傳承給予我們驕傲，Off Menu Taiwan 的主題也因此而生。

而對於參與的主廚們來說，這更是一個將自身背景與台灣生活記憶合而為一，重現傳承意義的舞台。Off Menu Taiwan 一共邀請了10位主廚，兩兩一組，共創全新的料理，當中有許多非台籍主廚，順應傳承的主題，都將盡情展現自己對「根」的想法。

其中，有來自相似背景的主廚合作，像是同樣在料理中添入美式風格的 IMPROMPTU BY PAUL LEE 主廚李皞（Paul Lee）和 GĒN CREATIVE 主廚劉世揚（Eric）；MUME 主廚林泉（Richie Lin）來自香港，近來經營的 Baan Taipei 和 Coast 偏向東南亞風味，就期待和來自新加坡的 JL STUDIO 主廚林恬耀（Jimmy Lim）激盪出不一樣的想法。有相似背景的合作，當然也少不了相異的組合。logy 主廚田原諒悟（Ryogo Tahara）和態芮 Taïrroir 主廚何順凱（Kai）就討論到，對於彼此的經歷不熟悉，之前也苦無合作契機，兩位主廚就想藉著這次「交手」更了解彼此；而 LONGTAIL 主廚林明健（Kin）和大三元酒樓 Three Coins、新銳主廚 T+T 蔡元善（Johnny Tsai）與 EMBERS 郭庭瑋（Wes）的組合，更讓人期待會擦出什麼令人驚豔的火花。

來自香港的 MUME 主廚林泉（Richie Lin），將與來自新加坡的 JL STUDIO 主廚林恬耀（Jimmy Lim）合作表現東南亞風味。 今年三月 JL STUDIO 才首度打入亞洲五十最佳餐廳榜單拿下第26名；八月首度公布的台中米其林榜單又一舉拿下二星，主廚林恬耀（Jimmy Lim）成績非常亮眼。

logy 的田原諒悟（Tahara Ryogo）主廚於今年八月甫獲得台北台中米其林二星的肯定，此次將與態芮 Taïrroir 主廚何順凱（Kai）合作，藉著這次「交手」更了解彼此。 台北米其林二星餐廳 Taïrroir 態芮的主廚何順凱（Kai Ho）不刻意做台魂法菜，只是想用日常生活可得的材料，從台灣的口味做延伸。

LONGTAIL 主廚林明健（Ming Kin Lam）與大三元酒樓 Three Coins 兩間台北米其林一星餐廳的合作，將呈現怎麼樣的傳承？

大三元酒樓 Three Coins 總經理吳東璿今年進行了為期兩個多月的重大改裝，以全新風貌面世，展現「Old is New」的粵菜新風潮。

開業將滿二年，培養出堅強本地客群的IMPROMPTU BY PAUL LEE，於2019年開幕不到一年期間就獲得台北米其林一星的肯定。此次將與 GĒN CREATIVE 主廚劉世揚（Eric Liu）合作展現帶有美式風味的菜色。 GĒN CREATIVE 主廚劉世揚（Eric）從知名的美國廚藝學院 （The Culinary Institute of America，簡稱為「CIA」）畢業，是近幾年很受歡迎的新星主廚。

主廚郭庭瑋（Wes Kuo）的新型態台味餐廳 EMBERS 擺脫了台灣主流的套路，選材就與眾不同。 T+T 設定輕鬆價格合理，蔡元善（Johnny Tsai）主廚技術到位，此次與 EMBERS 主廚郭庭瑋（Wes Kuo）的配對，更讓人期待會擦出什麼令人驚豔的火花。

一場飲食盛宴，肯定不能少了調酒和甜點。同樣擅長於調味變化、概念創新的 WA-SHU+1 和 ROOM by Le Kief 在調酒品項大展身手；而總是一位難求的潛力甜點 HUGH LAB 也將創作新甜點，尚未品嚐過的美食愛好者們也能前往一親芳澤。

ROOM by Le Kief 易柏翔（Seven Yi）

WA-SHU+1 稻葉智章（Tomoaki Inaba） HUGH LAB 鄭為修（Victor Cheng）（右）與應庚宏（Kent Ying）（左）

打破疆界，美食就該讓更多人享用

這一、兩年，台灣對於美食的討論度越來越高，不論是資深饕客或是小資 foodie，美食愛好者的群眾數亦趨龐大。Leslie 就分享，過去不乏各大主廚齊聚一堂的餐飲活動，然而參與者大多是業內人士，其實，主廚們也期盼有更親近大眾消費者的機會。2020 年 Off Menu Taiwan 希望就此打破疆界，「Off Menu」拋開餐廳裡頭的制式菜單，「Heritage」向這片土地與主廚的文化背景致敬。

多人了解主廚的故事，拉近大家和 Fine Dining 的距離。

Leslie 這麼盼望著。

Off Menu Taiwan 為能在這塊土地好好生活慶祝，替每一位愛好美食者重新找到屬於自己的傳承。舉辦在年末的饗宴並不代表結束，而是以感謝與分享之情，引頸期盼新開始的到來。

OFF MENU TAIWAN 星級主廚的私房菜單

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作者／美食加特別報導

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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