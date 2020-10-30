OFF MENU 美食就該讓更多人享用 給你星級主廚的私房菜單
2020 年雖充滿動盪起伏，卻也給了我們珍惜及重視週遭人事物的機會。Tatler Taiwan 將在 2020 年 12 月 4 日至 6 日舉辦 Off Menu Taiwan 盛會，邀請 7 位星級主廚、3 位新銳潛力主廚、2 位創新調酒師與1位私廚甜點師，並以「Heritage」傳承在地文化為主題，穿針引線帶出美食背後的價值，為一年的結尾劃下美好句點。
從 OWNING 到 BEING 實際感受美食的歡愉
Off Menu 是 Tatler Asia 集團底下創立的品牌，將過去於平面雜誌、線上媒體刊載關於美食的高品質生活資訊，轉換成線下的實體活動。活動取名為「Off Menu」凸顯了活動的核心，做「菜單上不會出現、令人驚豔的料理」。主廚們走出餐廳、獻上嶄新料理；消費者品味創新菜色，體會高端生活風格。Tatler Taiwan 董事總經理徐淑雯點出活動宗旨：
我們想讓讀者從 Owning 到 Being，體會到購買的意義不僅是擁有，而是從心感受生活的美好樣貌。
Off Menu 希望邀請讀者，從閱讀文字內容到參與實體活動，親身品嚐美食佳釀，好好體會美食帶給人的歡愉與喜悅。
Off Menu 首次在 2019 年於香港舉辦， 今年原先計畫於亞洲數個國家共同舉辦，但由於國際疫情情勢嚴峻，台灣成為唯一一個如期舉辦的地點。Off Menu Taiwan 的計畫負責人 Leslie Liu 就表示：「這也是為什麼進一步訂定了 Heritage 主題的原因。」
從美食裡再現屬於自己的 Heritage
疫情中斷了國際間的旅遊，由於台灣防疫有成，讓在這塊土地上生活的人們依然享有社交生活，Leslie 說：「我們能在國內各地方旅遊，心中除了感謝與珍惜之外，也再次重新認識我們的 Heritage —台灣。」正由於這樣的傳承給予我們驕傲，Off Menu Taiwan 的主題也因此而生。
而對於參與的主廚們來說，這更是一個將自身背景與台灣生活記憶合而為一，重現傳承意義的舞台。Off Menu Taiwan 一共邀請了10位主廚，兩兩一組，共創全新的料理，當中有許多非台籍主廚，順應傳承的主題，都將盡情展現自己對「根」的想法。
其中，有來自相似背景的主廚合作，像是同樣在料理中添入美式風格的 IMPROMPTU BY PAUL LEE 主廚李皞（Paul Lee）和 GĒN CREATIVE 主廚劉世揚（Eric）；MUME 主廚林泉（Richie Lin）來自香港，近來經營的 Baan Taipei 和 Coast 偏向東南亞風味，就期待和來自新加坡的 JL STUDIO 主廚林恬耀（Jimmy Lim）激盪出不一樣的想法。有相似背景的合作，當然也少不了相異的組合。logy 主廚田原諒悟（Ryogo Tahara）和態芮 Taïrroir 主廚何順凱（Kai）就討論到，對於彼此的經歷不熟悉，之前也苦無合作契機，兩位主廚就想藉著這次「交手」更了解彼此；而 LONGTAIL 主廚林明健（Kin）和大三元酒樓 Three Coins、新銳主廚 T+T 蔡元善（Johnny Tsai）與 EMBERS 郭庭瑋（Wes）的組合，更讓人期待會擦出什麼令人驚豔的火花。
LONGTAIL 主廚林明健（Ming Kin Lam）與大三元酒樓 Three Coins 兩間台北米其林一星餐廳的合作，將呈現怎麼樣的傳承？
一場飲食盛宴，肯定不能少了調酒和甜點。同樣擅長於調味變化、概念創新的 WA-SHU+1 和 ROOM by Le Kief 在調酒品項大展身手；而總是一位難求的潛力甜點 HUGH LAB 也將創作新甜點，尚未品嚐過的美食愛好者們也能前往一親芳澤。
打破疆界，美食就該讓更多人享用
這一、兩年，台灣對於美食的討論度越來越高，不論是資深饕客或是小資 foodie，美食愛好者的群眾數亦趨龐大。Leslie 就分享，過去不乏各大主廚齊聚一堂的餐飲活動，然而參與者大多是業內人士，其實，主廚們也期盼有更親近大眾消費者的機會。2020 年 Off Menu Taiwan 希望就此打破疆界，「Off Menu」拋開餐廳裡頭的制式菜單，「Heritage」向這片土地與主廚的文化背景致敬。
多人了解主廚的故事，拉近大家和 Fine Dining 的距離。
Leslie 這麼盼望著。
Off Menu Taiwan 為能在這塊土地好好生活慶祝，替每一位愛好美食者重新找到屬於自己的傳承。舉辦在年末的饗宴並不代表結束，而是以感謝與分享之情，引頸期盼新開始的到來。
OFF MENU TAIWAN 星級主廚的私房菜單
- 日期：2020 年 12 月 4 日～6 日 18:00 – 21:30（取餐/酒最後時間為 21:00）
- 票價：早鳥票NT$ 3,800；全票NT$ 4,500（限量/額滿即停售）
- 地點：台北大直英迪格酒店 Hotel Indigo Taipei (台北市中山區植福路 200 號)
- 了解更多及售票資訊：https://tw.asiatatler.com/special-campaigns/2020/offmenutaiwan
- 現在就追蹤Off Menu Taiwan的Instagram
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作者／美食加特別報導
※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。
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