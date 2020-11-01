2020年底Netflix必看強片《畢業舞會》《藍調天后》

受疫情影響，今年不少原訂推出的強檔電影皆選擇延期上映，讓許多影迷紛紛鬧起片荒！而近期Netflix就將一舉推出多部好萊塢等級強片，從梅莉史翠普（Meryl Streep）與妮可基嫚（Nicole Kidman）合作的歌舞電影《畢業舞會》，到今年不幸離世的「黑豹」查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）的最後一部作品《藍調天后》，以下為你整理出Netflix 2020年底必看電影片單！

《芝加哥七人案：驚世審判》（The Trial of the Chicago 7）

講述發生於1968年美國的真實事件，《芝加哥七人案：驚世審判》片中請到喬瑟夫高登李維（Joseph Gordon-Levitt）、艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）、薩夏拜倫柯恩（Sacha Baron Cohen）、米高基頓（Michael Keaton）等知名演員齊聚演出，10月16日上線Netflix後便獲得影迷們好評！

由曾經榮獲奧斯卡最佳編劇的艾倫索金（Aaron Sorkin）編劇與執導，《芝加哥七人案：驚世審判》取材自真實故事，7名反越戰的和平示威者在意外演變成警民衝突的遊行活動中遭警方逮捕，隨後政府更對他們控以多項罪名，展開了美國歷史上最惡名昭彰的審判。

上線日期：10/16

《芝加哥七人案：驚世審判》 《芝加哥七人案：驚世審判》

《母子情劫》（Mother）

喜歡日本電影的粉絲們，Netflix也帶來了人氣女星長澤雅美的最新作品《母子情劫》，片中長澤雅美以精湛水準演出備受爭議的母親一角，搭檔「日本影壇怪物新人」奧平大兼及日本藍絲帶獎影帝阿部貞夫，演出令人震驚的寫實故事！

改編自2014年震驚日本的社會案件，由長澤雅美飾演的「秋子」個性放蕩不羈，無法有穩定工作的她過著三餐不繼的生活，為了餵飽自己和養育孩子周平，她四處流連於不同男人之間，然而無論愛情或親情都無法將她從深淵救出，周平也隨著母親逐步踏入無可挽回的悲劇。

上線日期：11/3

《母子情劫》 《母子情劫》

《絕望者之歌》（Hillbilly Elegy）

知名導演朗霍華（Ron Howard）的最新作品《絕望者之歌》請到兩大實力派演員艾美亞當斯（Amy Adams）與葛倫克蘿絲（Glenn Close）攜手演出，片中描繪出特色鮮明的三個世代與他們各自的人生掙扎，帶領觀眾深入瞭解一個家族追求生存與榮光的私密歷程。

《絕望者之歌》主角傑迪來自俄亥俄州南部，正就讀耶魯大學法學院，努力追尋理想的未來出路，過程中他深刻了解到自己和菁英階層的背景差距。就在即將取得夢寐以求的面試時，傑迪因家中傳來的噩耗被迫回鄉面對染上毒癮的母親，同時也憶起對他生命造成極大影響的外婆，以及兩人過去相互扶持的日子。 上線日期：11/24

《絕望者之歌》 《絕望者之歌》

《曼克》（Mank）

《鬥陣俱樂部》、《控制》知名導演大衛芬奇（David Fincher）睽違多年的最新電影作品《曼克》，尚未正式上線便引發話題討論，片中找來奧斯卡影帝蓋瑞歐德曼（Gary Oldman）擔綱飾演主角：傳奇編劇「赫曼·J·曼奎尤維茲」。

除了影帝演出，亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）、莉莉柯林斯（Lily Collins）等影星也將在片中登場。而《曼克》劇情則聚焦於影史經典作品《大國民》的背後故事，藉著編劇赫曼的角度，帶領觀眾看見好萊塢不同的一面。

上線日期：12/4

《曼克》 《曼克》

《畢業舞會》（The Prom）

出自《美國恐怖故事》知名製作人萊恩墨菲（Ryan Murphy）之手，《畢業舞會》請到奧斯卡影后梅莉史翠普、妮可基嫚以及知名主持人詹姆斯柯登（James Corden）共同演出，不僅超豪華的陣容讓粉絲相當期待，片中梅莉史翠普與妮可基嫚更將再次大展歌喉！

《畢業舞會》改編自入圍東尼獎的百老匯音樂劇，劇情講述紐約劇場界明星迪迪和貝瑞重金打造全新百老匯舞台劇，結果卻徹底搞砸，兩人的事業也變得岌岌可危；同時，高中生艾瑪和女友被學校禁止參加畢業舞會，正陷入低潮中。迪迪和貝瑞決定聯手安吉和特倫特，打算藉艾瑪的困境來重建自己的公眾形象，這場假公益為名實則為了個人利益的行動，竟有出乎意料的發展，讓每個人的生活都有了天翻地覆的改變。 上線日期：12/11

《畢業舞會》

《畢業舞會》 《畢業舞會》

《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）

《藍調天后》是今年因大腸癌逝世的「黑豹」查德威克鮑斯曼留給粉絲們的最後一部作品，片中他飾演懷抱著音樂夢的年輕音樂家，在片中與1920年代傳奇「藍調之母」瑪雷尼（Ma Rainey）爭鋒相對，積極爭取自己在音樂圈中的一席之地。

改編自同名經典舞台劇作，《藍調天后》講述由薇拉戴維絲（Viola Davis）飾演的「藍調之母」瑪雷尼與白人經紀人之間的抗爭，藉著當年音樂產業的真實故事點出種族平等議題。

上線日期：12/18

《藍調天后》 《藍調天后》

《藍調天后》

《永夜漂流》（The Midnight Sky）

《永夜漂流》是喬治克隆尼（George Clooney）最新導演作品，片中他除了擔綱導演重任，更同時出演男主角！

改編自美國作家莉莉布魯克斯達爾頓（Lily Brooks-Dalton）廣獲好評的同名小說，喬治克隆尼在《永夜漂流》裡飾演在地球毀滅後留守北極的科學家奧古斯丁，片中他必須跟時間賽跑，努力攔阻太空人蘇莉和同伴航返已慘遭浩劫重創的家園。

上線日期：12/23

《永夜漂流》

作者／Scarlett Feng

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