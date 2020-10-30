小隱茶庵 想要成為被放在心上的鄰里茶店！

近來除了兩極的傳統茶藝館、快速新潮的搖茶店之外，出現了一些品質講究、氣氛細微但相對容易親近的非典型飲茶空間。來自不同背景的接班人，不約而同以茶會大眾，試圖叩問飲茶在當代的文化意義。

小隱茶庵

杭州南路靜巷中一處低調、氣質脫俗的白牆木窗，是開幕後倏在社群網路上人氣興旺的「小隱茶庵」。推門入室，空間裡是年代混搭然而風格一致的高矮座位與擺設，而來者多是25至35歲的年輕族群，在小隱茶庵中青春洋溢，將茶喝出一場風格夢幻的儀式感。

「我心中的茶室，沒有高度、不隨便、但是講究。」

來自設計背景的主理人陳衣安，畢業後從事家配師，美感養成不言自喻。幾年前決定從高壓職場暫離後，陳衣安因緣際會之下至永康街向老師習茶，開啟了她的品茶之路。初來乍到的她，認為不必然需要花俏的器具，泡茶其實可以很簡單，一個白瓷茶杯，已經可以沖出豐富的茶表情。

「正統茶室的大小基準源自於佛教經典《維摩詰經》，其中的寓言說明了——對領悟真理者而言，空間的概念並不存在。」小隱茶庵的空間氛圍呼應了陳衣安對茶室的期望，也來自於對設計師（Homework Studio）的信任。空間中除了迷人的光線，也充滿陳衣安的好品味，從架上販售的茶具、盛裝茶點的餐盤、書法家的墨寶等。

小隱茶庵提供三十餘種茶與十來種茶點，陳衣安以自己的味覺探索選擇，也希望來者抱有好奇心，培養品味、打造自己的茶風格。接下來，在今年第四季即將開的第二間，是座位較多的喫茶店，也將在空間中提供更多餐飲選擇，小隱不見得於野，也許就在轉角那間緩慢、自在的鄰里茶店。

作者／Slow Chen

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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