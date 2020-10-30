2020大內藝術節三大展覽亮點整理！公車站變身藝術裝置、光雕塑點亮公園綠地⋯⋯

成立於2014年的「大內藝術特區」，位在台北市內湖與大直地區，是全台灣畫廊密度最高的地區，而為使藝術進一步融入民眾生活，從2014年便開始舉行的「大內藝術節」今年正式來到了第七年。2020大內藝術節「Light ON/OFF」以「光」為題，於10月3日至11月1日期間，帶來一系列豐富的展覽、講座、表演等活動，多元呈現出藝術的各種面貌！

2020大內藝術節舉行第七個年頭依舊精彩，今年大內藝術節主題為「光」，邀請到近30位藝術家參與展出，活動共分為三大區塊，包含「藝術特區主題展」、「公共藝術特展」和「藝術巴士計畫」，分別展出不同內容的精彩作品，以下便為你解析三大展覽中的必看亮點！

藝術特區主題展「Light ON/OFF」

林芷安，-(adj.)。

徐嘒壎，Unattended Station 無人站，動態影像投影裝置。

聚焦於「Light ON/OFF」的藝術特區主題展，展覽場地涵蓋尊彩藝術中心、大觀藝術空間以及秋刀魚藝術中心三個區塊，三個展場則分別以「記憶的消逝與開啟」、「光滅光啟的昏眩狀態」、「存在的展出與退場」為主題，一共展出將近20件不同藝術家的精彩作品。

數世紀以來，光一直是藝術家們關注的焦點，到了數位時代，光更隨著科技裝置與我們日夜相隨。透過各個藝術家的不同視角，「Light ON/OFF」藝術特區主題展將藉由作品帶領觀眾們探討「光的明與滅」，走入由光所構成的種種世界。

黃心健，Laurie Anderson 登月 01。

黃心健，Laurie Anderson 登月 03。

公共藝術特展：混昧流光─園藝的園異Vol.2

混昧流光─園藝的園異Vol.2，取自大內藝術特區Facebook。

混昧流光─園藝的園異Vol.2，取自大內藝術特區Facebook。

2020大內藝術節的公共藝術特展，則再次以2017年的「園藝的園異」為主要策展概念，邀請五位新媒體藝術家進行創作，將大直內湖地區的公園綠地化為展覽空間！

「混昧流光」五大作品聚焦在現代人密不可分的網路與數位科技，藝術家紛紛透過光環境雕塑、互動科技等新媒體藝術作品，將虛擬的意象帶到真實空間，除了讓公園環境更加豐富有趣，也期待以公共藝術裝置讓觀眾們重新思考日常生活行為背後的意義。

藝術巴士計畫：聲響混視─藝術BUS與綠洲計劃

聲響混視─藝術BUS與綠洲計劃，取自大內藝術特區官網。

聲響混視─藝術BUS與綠洲計劃，取自大內藝術特區官網。

忙碌的通勤生活中，公車亭是許多人每日必定會駐足的地點，而這看似不起眼的地方，其實也能變身成為藝術裝置！

2020大內藝術節的藝術巴士計畫以「聲響混視─藝術BUS與綠洲計劃」為概念，結合聲響藝術、插畫、平面設計以及當代藝術，劉經緯、倪嘉隆Nio、孟耿如、莫名奇妙等四位創作者，各以自身擅長的創作形式與在地文化元素融合，重新改造大內藝術特區裡的公車站以及20面公車車廂箱體，讓巴士成為城市中的綠洲，藉由藝術為城市中繁忙的人們帶來心靈上的滋養。

聲響混視─藝術BUS與綠洲計劃，取自大內藝術特區官網。

聲響混視─藝術BUS與綠洲計劃，取自大內藝術特區官網。

大內藝術趴趴車，取自大內藝術特區Facebook。

2020大內藝術節系列活動將於11月1日劃下句點，在上述提到的作品展覽之外，藝術節官方還規劃了一系列講座、表演藝術等周邊活動邀請大家參與，而除了自己逛展，也可以搭乘「大內藝術趴趴車」跟著導覽巡迴整個展區，深度了解藝術節的策展理念。喜歡藝術的你，不如就把握活動最後時間，到大內藝術節走走逛逛吧！

作者／Tatler Taiwan

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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