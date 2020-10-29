秋之旅 全台4處賞楓秘境景點、住宿推薦！

隨著時節進入秋季，天氣漸漸轉涼，一年一度的賞楓季節又再次來臨。秋季若想帶著全家大小一同出遊，能走入自然的賞楓活動就是最應景的好選擇，以下便為你推薦台灣四大賞楓秘境景點以及當地住宿推薦，現在就開始規劃下場旅行吧！

賞楓秘境1：桃園拉拉山

近期桃園隨著最新水族館Xpark開幕，可說是全台最熱門的旅遊景點之一，鄰近首都生活圈的特性也讓桃園成為假日小旅行的好去處。

而到了秋季，向來以神木聞名的拉拉山樹林也漸漸轉紅，沿著神木群步道健行除了能欣賞擁有超過千年歷史的神木，亦可看見園區內的青楓、紅榨楓、山毛櫸等樹木皆染上了秋季獨有的橘紅色調。

其中北橫公路一代更是拉拉山賞楓的重點地段，這裡成排的楓木林每到深秋都吸引到許多旅客到此拍照、享受美景。

雲山房。

雲山房。

如果想安排兩天一夜的拉拉山賞楓之旅，位在拉拉山一帶的「雲山房」就是很好的住房選擇，房內簡約自然風的設計相當溫馨，從陽台望出去更能飽覽群山美景，非常適合全家大小到此享受家庭旅遊。

賞楓秘境2：宜蘭明池

宜蘭明池國家森林遊樂區中，有著一座以庭院山水概念設計的高山人工湖泊，四周煙霧繚繞並環繞著大片原始森林，每到秋季，樹林中的楓葉、銀杏與落羽松就會換上橘黃色調，走在四周平緩的步道上便能一邊踏青、一邊欣賞沿途景致。

棲蘭山莊。

棲蘭山莊。

棲蘭山莊位在馬告生態園區內，與明池國家森林公園比鄰而居，歐式鄉間莊園風格的客房，就像是住進了鄉間別墅中，山莊還不定期安排了山林音樂演奏、林業史績導覽、夜間生態觀察等活動，讓入住的旅客能全方位的體驗山林之美。

賞楓秘境3：台南關子嶺

台南關子嶺擁有能養顏美容的泥漿溫泉，不僅是知名的溫泉勝地，同樣位在關子嶺的紅葉公園每到12月中旬楓葉就會開始轉紅，步道四周將會被滿滿紅葉圍繞，浪漫景色彷彿就像是到了日本！而紅葉公園不僅是賞楓的絕佳地點，更有著全台最豐富紫斑蝶生態，春夏季節亦可到此賞蝶。

儷景溫泉會館。

儷景溫泉會館。

到了關子嶺除了欣賞楓葉，一定也要體驗當地最知名的溫泉，其中儷景溫泉會館除了鹼性碳酸泥漿溫泉，還提供了SPA水療設施、紅外線烤箱、蒸氣室與精油池等多種設施，讓旅客能盡情放下煩惱，享受身心靈的放鬆。

賞楓秘境4：台中大雪山

喜歡登山、賞鳥的旅客相信都對台中大雪山國家森林遊樂區不陌生，而到了10月秋季，山林中的尖葉槭、紅榨槭、青楓、楓香等楓木便會轉紅，為森林帶來一年之中最特殊的色彩。

園區中的鳶嘴稍來山、遊客服務中心一帶及小雪山區域與林道沿線，都是當地賞楓的絕佳地點，在此欣賞楓葉的同時，也能多多注意樹梢上的鳥類，或許便能撞見台灣藍鵲、帝雉與藍腹鷴等台灣特有種。

台中若茵農場飯店。

台中若茵農場飯店。

台中若茵農場飯店距離大雪山國家森林遊樂區僅有10分鐘車程，座落於海拔1000多公尺的高山上，園區露天陽台能眺望大面積的山谷雲海，周遭無光害的特性，到了夜晚時更能看見一望無際的星空，享受被自然環抱的美好。

搭配上雙11購物節，Hotels.com也推出了期間限定的訂房優惠，11月1日起至11月11日止，只要到活動專頁訂購入住日期為2020年11月1日起至2021年4月29日止的旅程，即能享有超值5折起的優惠。想趁著微涼秋季來場賞楓小旅行，不如就把握優惠機會，趕緊計畫出遊吧！

作者／Tatler Taiwan

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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