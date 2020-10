「最貴在世藝術家」David Hockney畫作上看8.5億台幣！2020年底富藝斯拍賣會登場

有著「最貴在世藝術家」之稱的大衛霍克尼(David Hockney),這幅1980年代的畫作《尼克爾斯峽谷》,將作為12月富藝斯「二十世紀及當代藝術」晚間拍賣的領銜拍品。

富藝斯拍賣行宣布將在十二月的「二十世紀及當代藝術」晚間拍賣會,拍賣David Hockney在1980年的傑作《尼克爾斯峽谷》(Nichols Canyon)。這張大膽、富於表現的畫作,象徵著藝術家串連過去與現在的能力。

富藝斯在聲明中說道:「《尼克爾斯峽谷》是Hockney最出色的傑作之一,也無庸置疑是他的藏家們最關注的一幅風景畫。作為他數十年來全景風景畫系列的開端,這是他在1970年代短暫中斷創作去探索攝影,又重新回歸繪畫之後,僅僅兩幅紀念性的畫作的其中一幅;而另一幅的《穆赫蘭道:通往畫室的路》(Mulholland Drive: The Road to the Studio)被收藏在洛杉磯郡立美術館的常設展當中。」

這張七乘五尺的油畫在Hockney搬到洛杉磯後不久就完成了,而且被認為是Hockney出現在拍賣會的作品們之中最重要的一幅。先前的作品包括在2014年11月拍得三百萬美金的《峽谷圖》(Canyon Painting)(1978),以及在今年10月拍得280萬美金的《聖莫尼卡大道》(Santa Monica Boulevard)(1978)。

「住在這裡的時候,你會看見不一樣的洛杉磯。這些波浪型的線條先進入了你的生活,然後再進入了畫作。」Hockney這樣說道。「我開始畫《尼克爾斯峽谷》。用大型的畫布,在中間畫下波浪型的線條,就如同道路的樣貌一般。我住在山坡上,但在山坡下的畫室中畫畫,我每天來回,常常一天來回兩次、三次、四次。實際上我真的感受到了那些波浪型的線條。」

由富藝斯舉辦的「二十世紀及當代藝術」晚間拍賣將在12月7日舉辦。作品預計這週在倫敦的富藝斯展示,之後會在香港以及紐約展示。如想知道更多資訊,或註冊投標,請查看富藝斯官方網站。

作者/Kaitlyn McInnis

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載,未經同意禁止轉載。

