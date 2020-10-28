在進行Performance Review之前 你應該知道的事

你滿意自己的薪資嗎？根據yes123求職網調查，近6成上班族會忍耐3.3年才向主管要求加薪。2020年僅剩三個月，許多企業已提早進行Performance Review（年度自我評量），到底該怎麼向主管說明過去的工作表現？如何才能獲得「優秀員工」的乖寶寶貼紙？千萬別小看自我評量，這不僅是讓你談加薪的最佳捷徑，更能幫你自我檢視，並規劃最符合自己的新目標。

你也有以下「職場症候群」嗎？

每天都好忙，卻不知道到底在忙什麼？

事情都我在做，升職加薪卻輪不到我？

工作滿一年，我可以主動要求加薪嗎？

成功提升自己的工作技能，如何讓主管明瞭？

跟主管談話總是吃螺絲，擔心無法成功表達想法？

這一年來我完成什麼，要繼續努力還是轉職？

你滿意你的薪水嗎？

根據yes123求職網調查，高達90.2％上班族「不滿意」目前工作的薪資待遇，而不滿收入的勞工中，有高達80.7％的人表示有離職念頭。另外，合計一年以上沒調薪的勞工也佔了近八成四，有六成的人覺得增加收入最快方式是「成功跳槽到薪水更高的公司」，僅一成多認為可以「拿出過去的工作表現，直接向高層要求加薪」。

根據Fast Company資料顯示，與上司進行年度考核時，用「謝謝公司的栽培」當作開頭絕對是首選，接著推銷自己的熱忱和上進心，但切記絕對不要八卦或批評其他員工。即使過程演戲的成份居多，但千萬別跟自己的加薪機會過不去啊！

It’s Time to Shine

一般來說，許多企業會在年中或年末時進行Performance Review，其中又可分為for self-evaluation、managers、peers三個方向。其中，最重要的就是self-evaluation，這不僅能讓主管看見你的努力，更是自我審視的好機會，這一年到底完成什麼目標？是否有達到自我標準？有沒有更上一層樓的機會？公司前景是否符合自己期望……等。若最終發現與自己想像的有落差，或許你需要另尋新路，甚至替下一份工作的履歷提前準備。 一般公司HR會基於「公司核心及價值觀、階段性目標、業務願景、人員發展」⋯⋯等方面來制定Key Performance Indicators（關鍵績效指標），並以此作為評估員工能力的標準。然而最近有越來越多外商公司取消「年度」考核，改成每月一次的check in process，以輕鬆簡單的三個問題：「開始做什麼、繼續做什麼、停止做什麼」 來提升員工績效。

面對Performance review，他們怎麼說？

人力資源平台Hibob的行銷長Rhiannon Staples：「在這樣變動的時期，Performance review更為重要，遠距工作使主管無法見到員工，也不能針對工作成果做出即時回饋，但Performance review可以解決這些需求，讓主管快速看見工作成果及績效。」 招聘服務商CareeArc的人資副總裁Debora Roland：「Performance review能為人們帶來保證，其在大量解僱風潮下，Performance review更能讓有工作的人繼續努力工作，並確保企業能健康發展。」 提供人才數據的Gartner HR研究主管Blakeley Hartfelder：「理想情況下，想獲得360度全方位的評估，那麼管理人員將需要下屬的反饋，他們的觀點可能會對績效評估有所幫助。藉此知道哪位員工的優勢以及在哪方面有需要改進的地方。」

參考資料：yes123求職網、Fast Company

本圖、文經《英語島雜誌》授權刊登，訂閱英語島雜誌。

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