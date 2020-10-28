藝術新地標 純白蘆葦叢中的新北市立美術館2022開幕

位在新北市鶯歌的「新北市立美術館」以蘆葦叢中的美術館為出發，結合在地地景與現代設計風格，預計於2022年4月完工開幕，未來也將與三鶯藝術聚落結合，成為北台灣藝術新地標！

座落於新北市鶯歌的「新北市立美術館」，2014年宣布興建計畫後，隨即在2015年展開建築設計的競標與評選，最後由姚仁喜建築師的作品「蘆葦叢中的現代美術館」獲選，並於2018年盛大開工，預計2022年4月就能與大家見面！

新北市立美術館北側面對龜侖山，南側則與大漢溪相連，位在新北鶯歌與三峽兩座老城鎮之間，美術館的設計以「蘆葦叢中」的意象結合在地文化風貌，也以當代美學為山河間注入現代風情。

作為新北市第一座公立的美術館，新北市立美術館以「全民美術館」為宗旨，導入了「開放式美術館」概念設計，美術館底層將為開放式空間，希望能成為所有民眾休閒、充電的好去處。

而走入美術館內，除了能欣賞館方規劃的展覽外，從大面積落地窗向外眺望，更能將鶯歌地區的山河景色盡收眼底。美術館的外牆也呼應了蘆葦叢的設計概念，以錯落銀白的管狀線條環繞四面，模擬蘆葦隨風搖曳的姿態，在光影照射下更是獨具特色。

為興建新北市立美術館，新北市政府共斥資超過新台幣21億，期待能打造出北台灣藝術新地標。新北市立美術館占地2.5公頃，室內面積更高達9800坪，地下規劃了三層空間，包含兒童美術館、典藏庫房、演藝廳和停車場，地上八層則多為大面積展覽空間，以及藝術街坊和戶外雕塑展區等開放式園區。

雖然距離完工還有兩年，但看著新北市立美術館的模擬圖就已讓人相當期待，日後到新北鶯歌、三峽地區旅遊，還能搭乘預定於2023年完工的「捷運三鶯線」，交通上更加便利，將來以新北市立美術館為核心的「三鶯藝術聚落」也能列入必踩點行程之中！

作者／Tatler Taiwan

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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