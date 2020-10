英語面試必備句型 讓面試官眼睛一亮、印象深刻

今年徵才市場受疫情影響,到下半年還是有許多企業在搶人,釋出許多工作機會。不過在面試時,求職者可不能只把履歷中的內容念出來,而是要利用這個機會讓面試官多認識你,留下深刻印象。用幾個實用英語句型,就能在面試時提供更多具體細節,展現優勢,幫自己大加分!

若是有工作經驗的上班族,面試時可多提之前的工作經驗,強調自己的特殊經歷;若你是沒有工作經驗的新鮮人,也可用出國交換學生、專題、競賽或是實習經驗展現獨特之處。通常這些內容在履歷表中只能條列式描述,面試時就可以選擇一些與眾不同的經歷,好好地表達出來。

I had the honor to participate in… 我很榮幸有機會…參加…

I had the honor to participate in the cultural immersion program in my junior year with our sister school in Spain.

(我很榮幸在大三時有機會參加西班牙姐妹校辦的文化體驗課程。)

由於是過去經歷所以用過去式had開頭,participate in是「參加」的動詞片語,用I had the honor也能強調出曾有這份殊榮,並不是每位學生都有資格參加的能強調出自己優越之處,如果是想提到很榮幸有機會做其他事情,不是要說明參加活動,也可以用I had the honor to…的句型,把participate in換成其他動詞或動詞片語即可。

I had the honor to host the Re-inventing Seminar for students from all around the world in 2018.

(我很榮幸能在2018年替來自世界各地的學生舉辦Re-inventing研討會。)

During…, I had the opportunity to… 在…的期間,我曾有…的機會…

During my time interning at HiTech Company, I had the opportunity to represent the company in a professional manner in all dealings with architects, vendors, design professionals, and contractors.

(我在HiTech公司實習的這段期間,有機會以專業的身分代表公司以專業的態度處理與建築師、供應商、設計專家及承包商間的商業往來。)

此句型不只適用於實習或工作經驗,本篇提到的句型皆能應用在參加過的專題活動等經歷上。had the opportunity to後面只要接上原型動詞便可清楚描述這段期間有機會參與到的工作任務,此句用的是to represent,是動詞「代表」之意。 描述在某期間內完成過的事情,除了用上述的during句型之外,還有另一種句型可使用。

When V-ing, I managed to… 當我在…的時候,曾成功…(達成某事)

When working on the Lancaster University Business Project, I managed to win the design scholarship by creating a business plan for a Taiwanese village for under GBP 30k.

(在我參與蘭卡斯特大學的商業專題競賽時,藉由替一個台灣村落設計出預算在三萬英鎊以下的商業計畫,成功贏得設計獎學金。)

前半段的主詞與後半段相同,故前句將主詞省略接上現在分詞V-ing的用法就是分詞構句。work on是「著手;進行」的動詞片語,manage to也是個動詞片語,可用來表達「成功達成某事」的意思,如果沒有要強調在某個期間,只想說「我曾經成功達成某事」也可以直接用manage to這個片語來說明。

I managed to get two paid internship jobs last summer.

(我去年夏天成功得到兩份有薪實習的工作機會。)

My job in… involved… 我在…中的工作涉及了…

My job in the Elite English School involved developing teaching materials, facilitating communication between parents and foreign teachers, and counseling students.

(我在Elite英語學校的工作涉及了教材開發、協助家長與外師的溝通還有學生輔導。)

此句型能用來強調過去某個工作或任務涉及到的專業範圍,involve為「涉及」的動詞,由於後面接的是參與過的專業項目,因此必須接上名詞或動名詞。

看完了今天的文章,就讓我們來動動腦、測試一下自己的多益實力吧!

【多益模擬試題】

1.When __________ in the restaurant, David had the opportunity to meet people from various countries.

(A) work (B) worked (C) working (D) works 2.Miller is planning to quit his job because it __________ dealing with a lot of customer complaints and many difficult situations.

(A) involves (B) involved (C) involving (D) involve

解析:

1. 正解為(A)。此句文意為「Miller正打算離職,因為此工作涉及處理過多的客戶抱怨及許多棘手狀況」,由於Miller只是正在打算離職但尚未離開此崗位,故應使用現在式involves,(A)為正解。

2.正解為(C)。此句文意為「當David在這間餐廳工作時,他有機會認識來自不同國家的人」,此句為分詞構句,主詞是David,work為主動動詞,空格處應選擇現在分詞型態的working,故(C)為正解。

文/羅伊伶 Janet Lo

