一個一生只能入住一次的旅店

一個空間可以是一件藝術品嗎？其實在當代藝術的思潮下，不論是一個馬桶，一張凌亂的床，一場忘情地尖叫，只要是可以傳達創作者意識概念的行為或事物，都可以是一種當代藝術的表達。

以當代藝術的收藏更是難以定義，從美術館中的名畫、雕塑品、雙年展覽中的紀錄影像、街頭的噴漆塗鴉、甚至是藝術博覽會牆上的一根香蕉，都可以是對未知世界充滿興趣的當代藏家爭相收藏的思想標的。但你可曾想過， 一整個空間，也可能是一件藝術品，而他購買收藏的方式就是讓自己置身在當中一天的時間，在其中慢慢地去發現創作者對於時間、空間、光影、色彩、造型的萬千思緒，並且將其與生活結合，成為一個獨特的生命經驗。

藝術家周世雄說明他最初創作這個空間只是想要招待來自世界各地的國際藝術家、策展人、藏家等藝術愛好者，所以從來沒有想過要對來到這裡的收藏者，有如沈浸式劇場般，給予指令或是提示。這裡沒有人會告訴你該怎麼做，如同存在主義根本的提問，你自願來到這裡的原因，不是要由他人來告訴你什麼，都是出於你對於自己的探索，也就是說，這個空間藝術品就像是所有的其他藝術品一樣，沒有設定好任何的目標與意義。在裡面周世雄展示了很多自己的作品，卻都只有一種樣式，都是用石油做的『石油畫』只有一片漆黑，沒有任何畫面，但卻透過畫中的反射、尺寸、放置的位置去區分，每一幅都有不同的意義。這些作品裡面的靈感，可以改變你的想法，讓你內觀自我。

然而一生一次的規則，更是表現出藝術家不同於一般人的想法，周世雄藝術家說：「客人來到永生旅店就是一次藝術收藏，你不可能收藏兩幅一模一樣的名畫，因為每一個人的感動都是獨一無二的。」因為這個空間是一個藝術品，不是一間星級旅店，這邊沒有完整的服務ＳＯＰ，也沒有各類名牌備品，因為每一個人在作品中得到的感動不同，來到這裡的人，每一個人得到的款待不相同，停留的時間也不同。就像阿甘的巧克力，或是薛丁格的貓，在你尚未開箱之前，你不會知道在 ＲＯＯＭ 永生旅店你將會得到什麼，但人生只有未知的事物，才最讓人感到驚喜。最重要的是，這是一個沒有例外的規定，如同藝術管家所說的，永生旅店一個夢想的國度，一個人人平等的地方。

其實 ＲＯＯＭ 永生旅店的靈感，來自於藝術家對於旅店／家的定義與想像，還有他過去在紐約旅店中發生刻骨銘心的愛情故事，也都記錄在永生旅店衛浴的玻璃上，而這些私密的文字，更巧妙的只有在收藏者在裡面淋浴霧氣瀰漫時，才會隱隱浮現。永生旅店中的種種細節與巧思，細膩地觸動收藏者對於空間、互動、感官、情感流動的敏感神經。當空間主人與我們分享做一個住在旅店裡的藝術家，可能是他此生最嚮往的生活時，讓我想到了大半生都棲身在 Ritz Paris 酒店的 Coco Chanel 女士，也以旅店為家的過了 37 年，究竟藝術家們為何都如此沈溺這樣的氛圍，如果你也有一段忘不掉的過往，再給你一次機會，你會選擇再一次走進那個令你永生難忘的地方嗎？

收藏ROOM永生旅店

聯絡藝術管家：(02) 2737-0898 | (+886) 958-511-043 | stay@roomartprojects.com ROOM 網站：http://roomartprojects.com

地址：台北市大安區新生南路一段165巷15號2樓

作者／Tatler Taiwan

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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