秋季遊礁溪泡溫泉 享受暖呼呼溫泉鍋物料理！

晶華國際酒店集團旗下第一家精品溫泉度假飯店-礁溪晶泉丰旅，推出「雅緻客房一泊二食」住宿券，每房包含兩客早餐以及兩客壽喜燒吃到飽晚餐，貴賓可以優惠價格享受身心靈放鬆的無上體驗。還不快盡早規畫行程來礁溪泡好湯、品嚐暖呼呼溫泉鍋物料理？

2020年ITF台北國際旅展即將熱情展開，晶華國際酒店集團旗下第一家精品溫泉度假飯店-礁溪晶泉丰旅，搶先在10月26日中午12:00於官網（https://www.silksspring.com/tw/）舉辦線上旅展，推出「雅緻客房一泊二食」住宿券，現在就可享受身心靈放鬆的無上體驗！

礁溪晶泉丰旅「雅緻客房一泊二食」方案住宿券讓您入住雅緻客房的同時，可以愜意泡湯、享用「三燔礁溪」最有人氣的壽喜燒鍋物料理。

位於礁溪晶泉丰旅的「三燔礁溪」，室內空間以實木窗櫺構築而成，有著靜謐、隱世的用餐環境，延續台北晶華「三燔本家」的極緻料理精神，以精選食材創造美味與價值，住宿券內贈送的壽喜燒鍋物料理即端出美國下肩胛肋眼牛以及丹麥梅花豬肉，讓房客無限量享用。每張住宿券加價400元更可升等至「海陸龍蝦鍋物雙人套餐」，以來自東海岸的野生活龍蝦、現流漁獲及礁溪溫泉時令蔬菜豐富味蕾體驗，餐點前、後還有健康蔬食吧以及Haagen Dazs冰淇淋無限享用，展現超高CP值。

作者／Scarlett Feng

※本文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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