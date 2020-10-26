樂軒和牛割烹新推 三大名蟹＋頂級和牛的極品滋味

樂軒和牛割烹即日起推出「秋冬蟹宴菜單」，以日本三大名蟹：帝王蟹、松葉蟹、毛蟹，完美搭配窯燒日本A5和牛、澳洲9+和牛。

帝王蟹、松葉蟹、毛蟹被譽為日本三大名蟹。「冬季味覺之王」松葉蟹腿肉鮮甜富彈性，蟹膏香濃甘香；毛蟹則體型小，蟹殼呈艷橙色，蟹肉甘甜、蟹膏濃郁飽滿，是饕客最愛。位於台北晶華酒店B3的「樂軒和牛割烹」，在秋冬蟹宴菜單中選用北海道空運來台的野生毛蟹、松葉蟹，料理長以海水相同濃度的鹽水水煮，鎖住蟹肉鮮甜。

秋冬蟹宴菜單選用日本三大名蟹之松葉蟹、毛蟹入菜，以茶碗蒸、天婦羅、朴葉味噌燒、釜飯等料理方式呈現季節鮮蟹的甘鮮滋味，料理長更巧手運用甘醇紹興酒香與濃郁起司穿針引線，讓清甜蟹肉、鮮美蟹膏與窯燒日本A5和牛、澳洲9+和牛的煙燻肉香完美搭配。

樂軒和牛割烹「秋冬蟹宴菜單」

樂軒和牛割烹秋冬菜單使用北海道野生毛蟹。

日本A5和牛佐蟹肉

精選日本A5和牛紐約克厚切，入備長炭窯烤爐燒烤，經過適度靜置再回烤，讓肉質呈現誘人的五分熟粉紅色，並保留肉汁，煙燻及油脂香氣誘人，油花適中，口感軟嫩。松葉蟹肉以薄脆酥煎切達起司捲起，為甘鮮蟹肉增添濃郁奶香，呼應和牛豐潤油香。

海膽松葉蟹松露釜飯

選用與日本第一松阪牛共育共生的三重縣松阪米，加入柴魚高湯與烤蟹殼熬煮之鮮美高湯入萬古燒土鍋炊煮，米飯粒粒分明晶瑩剔透、Ｑ彈甘鮮，拌入松葉蟹肉、鮭魚卵、赤上海膽，最後刨上新鮮黑松露，鮮香濃郁，搭配滷和牛舌、漬物（西瓜奈良漬、蘿蔔一本漬、胡瓜漬），及融合赤味噌、白味噌、和牛高湯的味噌湯，完美而飽足。

澳洲和牛舌佐蟹膏

使用澳洲9+和牛舌二公分厚切，經備長炭窯烤爐的炭火洗禮，上菜前以櫻花木屑煙燻，搭配的松葉蟹膏融合粵菜蟹黃豆腐煲作法，將蟹膏加入薑、麻油拌炒，澆淋紹興酒增添溫潤香氣，為蟹膏鮮味增添柔和圓潤，搭配厚實香Q燻香牛舌更為契合。

松葉蟹釜飯

選用與日本第一松阪牛共育共生的三重縣松阪米，加入柴魚高湯與烤蟹殼熬煮之鮮美高湯入萬古燒土鍋炊煮，米飯粒粒分明晶瑩剔透、Ｑ彈甘鮮，拌入松葉蟹肉、鮭魚卵，鮮香甘美，搭配漬物（西瓜奈良漬、蘿蔔一本漬、胡瓜漬），及融合赤味噌、白味噌、和牛高湯的味噌湯。

松葉蟹生海苔茶碗蒸

以柴魚高湯為底的滑嫩蒸蛋，溫潤蛋香加入生海苔的輕柔海潮味，呼應松葉蟹肉的鮮甜海味。

毛蟹味噌燒

以飛驒特有鄉土料理朴葉燒呈現毛蟹甘鮮。毛蟹肉、蟹膏融合甜口白味噌，鋪放朴葉上燒烤，朴葉特有清香與溫和醇厚味噌、鮮美毛蟹於味蕾交融，迸發濃郁鮮甜滋味。

樂軒和牛割烹-冬夕燒套餐

樂軒和牛割烹-雪化粧套餐

松葉蟹天婦羅

炸至金黃薄脆的麵衣覆裹半熟松葉蟹腿肉，鮮嫩甘美，佐香氣獨特的酥炸紫蘇葉及鬆軟甘甜金時地瓜。

海膽毛蟹馬丁尼

細緻甘美毛蟹肉，搭襯拌入鹹甜土佐醬的山藥泥、綿密濃郁北海道赤上海膽、充滿鹹鮮海潮味的海葡萄，綴以櫻桃蘿蔔、新鮮山葵，以馬丁尼杯盛裝呈現摩登視覺，此道洋溢沖繩海洋風味的前菜，開啟味蕾對秋冬蟹宴的渴望。

樂軒和牛割烹

地址：台北市中山北路二段39巷3號 台北晶華酒店B3

電話：02-2511-2300

座位：共34席（板前16席、4人包廂2個、10人包廂1個）

包廂低消：4人包廂NT$10000、8人包廂NT$20000

營業時間：午餐12:00~15:00（最後點餐13:30） 晚餐18:00~23:00（最後點餐21:00）

作者／Tatler Taiwan

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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