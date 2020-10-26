樂軒和牛割烹新推 三大名蟹＋頂級和牛的極品滋味
樂軒和牛割烹即日起推出「秋冬蟹宴菜單」，以日本三大名蟹：帝王蟹、松葉蟹、毛蟹，完美搭配窯燒日本A5和牛、澳洲9+和牛。
帝王蟹、松葉蟹、毛蟹被譽為日本三大名蟹。「冬季味覺之王」松葉蟹腿肉鮮甜富彈性，蟹膏香濃甘香；毛蟹則體型小，蟹殼呈艷橙色，蟹肉甘甜、蟹膏濃郁飽滿，是饕客最愛。位於台北晶華酒店B3的「樂軒和牛割烹」，在秋冬蟹宴菜單中選用北海道空運來台的野生毛蟹、松葉蟹，料理長以海水相同濃度的鹽水水煮，鎖住蟹肉鮮甜。
秋冬蟹宴菜單選用日本三大名蟹之松葉蟹、毛蟹入菜，以茶碗蒸、天婦羅、朴葉味噌燒、釜飯等料理方式呈現季節鮮蟹的甘鮮滋味，料理長更巧手運用甘醇紹興酒香與濃郁起司穿針引線，讓清甜蟹肉、鮮美蟹膏與窯燒日本A5和牛、澳洲9+和牛的煙燻肉香完美搭配。
樂軒和牛割烹「秋冬蟹宴菜單」
樂軒和牛割烹
地址：台北市中山北路二段39巷3號 台北晶華酒店B3
電話：02-2511-2300
座位：共34席（板前16席、4人包廂2個、10人包廂1個）
包廂低消：4人包廂NT$10000、8人包廂NT$20000
營業時間：午餐12:00~15:00（最後點餐13:30） 晚餐18:00~23:00（最後點餐21:00）
作者／Tatler Taiwan
※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。
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