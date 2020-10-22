王俠軍當代瓷器展 凝鍊17年再述白瓷新意象

自2003年創立八方新氣以來，王俠軍不斷將白瓷藝術與中華文化之美結合，如今，更於新竹名冠藝術館舉辦《虛室生白》展覽，邀請觀眾一同品賞瓷器之美。

被譽為「中華瓷器文化復興者」的王俠軍，從文化底蘊豐厚的中華瓷器出發，不僅在工藝技術上突破窠臼，更巧妙以白瓷的「白」、瓷器的「形」，寄寓對文化的探索與生命萬物的感悟，巧妙遊走於無形與有形之間，讓古老的中華瓷器迸發新生，成為寫下時代意義的當代藝術作品。

此次特別於新竹名冠藝術館所舉辦的《虛室生白》展覽，特別以莊子所說的「虛室生白，吉祥止止。」為題，以白瓷的白，呼應心境的空明不染塵埃，而當心境空明便無雜念，而後便可感到一派祥和。

此次展覽共展出40件白瓷作品，細細品賞，不僅能夠感受於王俠軍手中而生的白瓷之美，更能夠藉此一窺他創作17年來的歷程。

《乾坤鼎盛》 《浩然盛世》

《金戈鐵馬》 《日升》 《月恆》

《虛室生白》王俠軍當代瓷器展

時間：2020/10/16-11/30

地點：名冠藝術館3F（新竹縣竹東鎮忠孝街95號）

作者／Lulu Tsai

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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