兩年罰千萬！中天新聞台會不會被撤照？關鍵在「這兩件事」

文／劉俞青

中天新聞台執照到期日之前，NCC必須做出最後裁定；此波換照爭議，中天新聞台過去裁罰紀錄不斷被搬上枱面，無論結果如何，恐怕都已受傷。

6年一約的中天新聞台執照，將在今年12月到期，中天新聞台會不會被撤照成為近日焦點。10月26日國家通訊傳播委員會（NCC）將為此舉辦第2場公聽會，公開邀請神旺投資董事長蔡衍明出席，屆時蔡衍明出席與否，都是焦點。

為什麼別人換照安安靜靜，輪到中天換照，「撤照」議題就會浮上枱面？這與6年前就差點被撤、被NCC裁罰案件遙遙領先所有新聞台有關；還有，覬覦者眾，中天新聞台所在的52黃金頻道，引來太多人虎視眈眈，頻頻放話，恐怕也是主因。

先就裁罰狀況來看，整理近2年來NCC裁罰所有電視頻道的案件，中天新聞台無論是年度件數、總件數、或被罰款金額，全部高居冠軍，「三冠王」遙遙領先其他頻道。

是疏忽還是帶風向？數字從事實變「形容詞」

例如被NCC重罰100萬元（近2年來最高罰款金額）、由王又正主持的節目「大政治、大爆卦」，在2019年3月8日播出的標題「大陸不買了，柚農陳大哥：文旦丟在水庫超過200萬噸」，雖然播到一半改口說，是「200萬斤」不是「200萬噸」，仍然造成一片喧譁。

過程中還有台南市議員謝龍介現身佐證，但事後，受訪者改口說，無論是200萬噸或200萬斤，都只是「形容詞」。

類似的情節不只一次，今年疫情爆發、社會恐慌之際，中天晚間政論節目「新聞深喉嚨」播出「浙江台商父親來電」，討論護理師短缺，醫護資源崩潰中，字幕打出「封台倒數6天」，事後都被指未經事實查證，違反公序良俗規定，遭NCC裁罰。

究竟是編輯台的疏忽，還是刻意引導帶風向，NCC與所有觀眾心中自有一把尺，但王又正主持的「大政治、大爆卦」節目，去年已經結束播出，王又正日前也消失在中天新聞台，和換照大限在即是否有關，不得而知。

其實NCC對內容的裁罰，並非其片面認定，而是委由「廣播電視節目廣告諮詢會議」先做裁決，這個諮詢會議的成員包括專家學者、公民團體、內容製播實務工作者共39人，主要功能就是審核這些被民眾檢舉的節目內容，每次會議會再依照當次要審核的案例，挑選19位成員參與會議，做出判斷，再交由NCC的委員會議做最後裁決。

NCC如此大費周章，無非是希望透過專責諮詢會議，委員組成的多元性，提高裁罰的公正性，因此被認為違法情節應要非常重大才會科以罰款，許多案件NCC也確實都是「發函改進」，或者「予以警告」，但中天兩年下來仍被罰款上千萬元。

無論從廣告收入、政治影響力，加上台灣幾乎年年選舉的特殊政商環境，讓新聞台老闆甚至可以號令許多政治人物，是新聞台物稀為貴，讓眾老闆趨之若鶩的原因。

「中天的問題，很多人以為只是不爽它的政治立場，但它夠不夠作為新聞台，關鍵還是它的專業。」針對近期爭議，一位NCC諮詢會議的成員表示，作為新聞台，一是新聞的專業本身，另一則是是否有紅色勢力滲入的國安問題，這不是簡單的藍綠，支持韓國瑜與否，更不是言論自由或市場機制可以框架，不要被帶偏了方向。

但是蔡衍明也非省油的燈，據聞近日透過與綠營關係友好的中天電視總經理林柏川，四處奔波，試圖逆轉結局。

倘若10月26日的聽證會結果是「不給中天換照」，中天執照將在12月11日到期，這正是其他頻道順勢卡位的大好機會。(閱讀全文…)

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