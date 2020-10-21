2020必收香奈兒聖誕彩妝！Chanel經典鏈帶包成華麗頰彩盤超吸睛

萬眾矚目的香奈兒聖誕彩妝今年不負期待再次驚豔四座！編輯親自體驗過後也愛不釋手，經典的金色鏈帶標誌化為頰彩盤上精緻美麗的浮雕，黑色與金色鮮明對比的彩妝系列充滿著華麗的節慶氛圍，不論自用或是送禮，都是最高雅別緻的奢華禮物！

金色鏈帶象徵富麗、奢華、純潔與神聖光輝，卻完全沒有浮華或空有其表之感，如同充滿個性與內涵的名媛。

帶有金色鏈帶的包款是香奈兒女士的經典之作，有著精緻與不著痕跡的優雅，更使女性的雙手獲得解放，更添自我意識與率性魅力。而本次的香奈兒聖誕彩妝系列即是以此為靈感，金色鏈帶與皮革交織，經典與現代兼具又奢華大膽，成為本次以黑色與金色鮮明對比為主軸的彩妝系列。

藝術創作般的「香奈兒經典鏈帶頰彩盤」和「香奈兒單色恆彩鏈帶眼影」

香奈兒經典鏈帶頰彩盤

令人眼睛一亮的「香奈兒經典鏈帶頰彩盤」和「香奈兒單色恆彩鏈帶眼影」粉體表面均壓印著鏈帶圖騰，精緻得讓人捨不得使用！建議將粉刷呈水平狀輕輕沾取粉體，讓閃爍著金燦粒子與光澤的粉體親吻臉龐，特別一提「香奈兒經典鏈帶頰彩盤」可以當作打亮或是腮紅使用且相當顯色，輕鬆創造精緻貴婦妝容。

香奈兒單色恆彩鏈帶眼影 #925復古金 限量 香奈兒單色恆彩鏈帶眼影 #928皮革 限量

香奈兒單色恆彩鏈帶眼影 #926白金 限量 香奈兒單色恆彩鏈帶眼影 #927玫瑰棕 限量

「香奈兒經典鏈帶頰彩盤」

身穿高級訂製服的「香奈兒超炫耀金燦唇膏」

香奈兒唇膏大家一定不陌生，但今年聖誕節，「香奈兒超炫耀金燦唇膏」則換上了一身奢華的限量珍藏版管身，如同穿上高訂的唇膏，黑管鑲金邊的外觀別緻大氣，輕輕一按即可輕鬆打開唇膏，特別推薦有著法式裸妝感的香奈兒超炫耀金燦唇膏 #107小羊皮，有著慵懶的優雅。

香奈兒超炫耀金燦唇膏 #107小羊皮 限量

香奈兒超炫耀金燦唇膏 #137魚子醬 限量 香奈兒超炫耀金燦唇膏 #117復古小牛皮 限量

香奈兒超炫耀金燦唇膏 #127斜紋軟呢 限量

香檳華麗指尖

Lens Position: 909

畫完精緻的妝容，怎麼可以忽略指尖？幫指尖換上一身華麗燦金，以細節稱霸全場。

作者／Scarlett Feng

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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