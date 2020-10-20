豪華早午餐新選擇！WILDWOOD聯名嵜本 推出生吐司新風味

紅遍全台的日本第一生吐司「嵜本 SAKImoto Bakery」，台北兩家分店開幕至今持續引發排隊人潮，超人氣不容小覷。而嵜本SAKImoto Bakery更將與米其林星級名廚林明健主掌的原木燒烤料理餐廳WILDWOOD聯名，推出三款原⽊燒烤⽣吐司三明治，為好評生吐司帶來全新風味！

WILDWOOD原木燒烤料理

米其林餐盤推薦餐廳WILDWOOD，是人氣餐酒館LONGTAIL主廚林明健旗下另一間熱門餐廳，不同於LONGTAIL的法式口味，WILDWOOD主打原木燒烤料理，招牌火烤料理搭配上特色醬汁，風味相當迷人。本次WILDWOOD與嵜本 SAKImoto Bakery聯名合作推出的三款「開放三明治」，也將以獨特炙燒口感與柔軟生吐司激盪出美味饗宴！

聯名三明治選用火烤「極生吐司」

WILDWOOD的林明健主廚選用了嵜本的「極生吐司」作為三明治的主角，厚切28mm的極生吐司經過經柴燒火烤，不僅保留下了原有的軟綿質地，吐司外層更有著煙燻香氣與微酥口感，賦予了嵜本吐司新滋味。

而WILDWOOD與嵜本聯名的三明治，則將在10月17日至12月27日每週六日午間時段於WILDWOOD限量供應，套餐也將附上沙拉或薯條擇一、咖啡或茶，非常適合當作假日早午餐享用，以下就為您介紹三款聯名三明治！

炸豬排吐司，培根酸菜，塔塔醬

「炸豬排吐司，培根酸菜，塔塔醬」，售價680元。

「炸豬排吐司」中的生吐司以柴火炙烤，表面塗抹加入雪莉醋、酸黃瓜、第戎芥末醬、蜂蜜、番茄醬等製成的酸甜塔塔醬。其中，三明治的焦點「炸豬排」則以台灣豬五花部位製成絞肉，裹上融合葫蘆巴、茴香籽、香菜籽、卡宴辣椒粉等香料的麵粉油炸而成。最後再襯佐德式酸菜及培根，以酸爽滋味平衡炸豬排的濃郁油潤。

未來肉排吐司，雙起司，松露蛋沙拉

「未來肉排吐司，雙起司，松露蛋沙拉」，售價780元。

搭上全球蔬食風潮，「未來肉排吐司」選用以特選豌豆為主要原料、添加甜菜根及椰子油製成百分百全植物蛋白質的beyond meat，搭配經原木燒烤的生吐司。肉排經柴燒火烤後佐瑞士Gruyere cheese、切達起司，些許蝦夷蔥碎、檸檬皮，並在最上層鋪疊洋溢迷人松露香氣與希臘黑橄欖鹹香的松露蛋沙拉，滋味濃郁清爽。

爐烤美國肋眼吐司，香脆洋蔥圈，雙起司，辣味煙燻番茄醬

「爐烤美國肋眼吐司，香脆洋蔥圈，雙起司，辣味煙燻番茄醬」，售價880元。

「爐烤美國肋眼吐司」中，柔軟細緻的極生吐司在炙烤後塗抹上辣味煙燻番茄醬、半融瑞士Gruyere cheese、切達起司增添濃郁口感。佐料則選用美國頂級牛肋排，以原木燒烤大火炙烤約15分鐘封鎖表面及內裏肉汁，刷上香料奶油再以紅炭餘火低溫燻烤三小時，肉質呈現三分熟，甘鮮而柔嫩，以薄切層層鋪疊，最後佐上酥脆洋蔥圈，噴香美味，一早就能吃下滿滿療癒感！

WILDWOOD X 嵜本 SAKImoto Bakery 早午餐相關資訊

聯名期間：10月17日至12月27日每週六日午間11:30~15:00供應

地址：台北市松壽路9號（新光三越信義新天地A9館4F WILDWOOD）

電話：02-2722-8886

營業時間：午餐11:30~15:00、晚餐17:30~21:30（週五、六營業至00:30）

座位數：101席（包廂10, 10, 18席）

作者／Tatler Taiwan

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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