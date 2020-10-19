車迷們的夢想世界！跟著麥克布魯爾環遊各地，以車會友享受人生

跟著麥克布魯爾踏上尋車之旅，馳騁汽車世界吧！Discovery的全新節目《麥克布魯爾的汽車世界》，將帶我們一起從起源、工藝，到改裝，多方體會跳跳車的魅力所在。

以拉斯維加斯為主題設計的跳跳車，從外觀乃至細節處理都引人關注。

汽車迷們有福了！Discovery頻道推出全新節目《麥克布魯爾的汽車世界》，將由英國主持人麥克布魯爾帶領我們環遊世界，認識汽車達人們以及他們對於汽車的熱愛。還記得麥克先前在《翻新中古車》系列節目中令人印象深刻的表現嗎？此次他將走訪東洛杉磯、專門製作英國小型車品牌Mini的零件車廠、「世界賽車之都」印第安納州，帶觀眾從文化起源、工藝美學、車輛改裝，到與車友交流，全方面感受跳跳車的迷人魅力。

對許多車友來說，跳跳車不僅僅是一輛改裝車，而是一種生活風格與文化。麥克跟著這群跳跳車同好，在洛杉磯知名的惠提爾大道上遊街，而這裡正是早期許多跳跳車車隊會出沒遊街的地方。

麥克與跳跳車車友一邊兜風，一邊欣賞沿途風景，整排的酷炫改裝車在馬路上格外引人注目。

《麥克布魯爾的汽車世界》於10月13日（週二）晚間10點在Discovery頻道首播。

作者／Tatler Taiwan

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

延伸閱讀：

超乎想像的SAV！第三代BMW X5 M豪華運動休旅登場

Aston Martin DBX 首批實車即將抵台

罕見的1960年代 Aston Martin車款，即將拍出上看1,100百萬美金之天價

龐德迷久等了！Aston Martin全新限量007車款重磅登場

勞斯萊斯Rolls-Royce頂級新款「Ghost」2020年秋季尊榮登場