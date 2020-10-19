《艾蜜莉在巴黎》熱燒～法式浪漫？或是熱情美式？讓香水為妳呈現個人風格！

短短兩星期就引發全球熱烈討論的《艾蜜莉在巴黎》，讓大家掀起巴黎夢，想漫步花都的美好時光，更引發網友筆戰的Camille Razat 與 Lily Collins，其實兩個人的風格大不同， 如果要用香氛來比喻，Camille Razat就是時髦的經典法國優雅濃郁的花香，Lily Collins則是充滿熱情的時尚女子，一如多汁的果香令人難忘，明天開始不妨就透過香氛，讓妳成為下一個艾蜜莉在巴黎的經典角色。

令人一見傾心的巴黎女Camille Razat

當Camille Razat一出場就令人難忘，這位帶著笑容親切態度幫助艾蜜莉的時刻，就讓Tatler編輯想起在法國時光，其實她們享受生活也樂於交友。

一如Miss Dior充滿繽紛的花香，滿滿的清新時髦氣息一噴就讓人懂秒妳是浪漫的巴黎女子，Miss Dior漫舞玫瑰淡香水將千朵格拉斯玫瑰溫柔包覆，並透過白麝香細緻縫綴，最後加上廣藿香，就像巴黎女人講話般，輕柔卻又吸引人。

Miss Dior漫舞玫瑰淡香水

最近在台北開設快閃店的我愛馬仕首間美妝店，除了可以買到人氣唇膏外，還有香水可以一併購入，只要購物滿8000就可以獲得TWILLY編織絲帶手環客製化服務。這個經典的巴黎品牌，妳可以選擇哪款香氛呢？

Tatler編輯非常推薦適合這部影集的Twilly Eau Poivrée 淡香精，粉紅色的瓶身加上令人心怡的Twilly絲帶，同樣以玫瑰花作為主香調，再加上一些辛辣的粉紅胡椒，讓妳的獨特個性更加突顯。

HERMES Twilly Eau Poivrée 淡香精

總是綻放明亮氣息的Lily Collins

或者許多人不喜愛Lily Collins的個性，但艾蜜莉其實正是當今許多職場女性的代表，對工作擁有熱情，對愛情充滿渴望，無法被擊倒的笑容，讓人不禁覺得佩服！

如果妳深知自己骨子裡就是一個熱情奔放的女孩，那麼Tatler 編輯要推薦妳Tom Ford的新香，初聞可能會覺得是甜溢的水蜜桃香，但其實它是一款曖昧的花果香調，象徵著誘惑歡愉的蜜桃香氣，用香甜馥郁的水蜜桃和西西里血橙精油帶出蜜桃狂想香氛最濃郁的甜香，以性感遐想和深層慾望詮釋蜜桃香氣，醉人無法抵擋的氣息，觸動內心從柔媚危險的渴望深入無法抵擋的上癮情慾，令人沉迷且無法自拔與無盡的慾望，這，不就是劇中的艾蜜莉嗎？

TOM FORD 私人調香 Bitter Peach

Gucci煉金師的奇幻花園中有一款The Virgin Violet: Violet 紫羅蘭初夜：紫羅蘭。

紫羅蘭被視為眾花中最韜光養晦的花朵，加上麝香、紫羅蘭葉及鳶尾花辦共譜成的香氛，讓女人的純潔姿態中有著不同面向，猶如優雅細膩的花香氣息增添了自然大膽的香草香氣，一如美式作風明亮清新卻又迷人的令人無法忘懷。

GUCCI The Virgin Violet

作者／Tatler Taiwan

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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