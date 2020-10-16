人格類型從你戴的錶一窺端倪！

你選擇的腕錶通常能充分展現你的個性，跟著我們一起看看這些典型的人格類型。

環遊世界的大人物：A. Lange & Söhne

你可能已經有六個月的時間沒出國了（除了透過Zoom），但你仍然在處理多個時區的事務，而你的腕錶正是不可或缺的利器，能夠協調你聯絡雪梨、新加坡、西雅圖和聖保羅的業務、倫敦的妻子、里斯本的女友、洛杉磯的心理治療師，以及瑞士琉森的洗錢幫手——對不起，是私人銀行員——光是這些就足以讓你暈頭轉向，幸好有Lange 1 Time Zone腕錶，只須看一眼就能讓你回到當下。 Lange 1 Time Zone腕錶 by A. Lange & Söhne。

商務人士：IWC Schaffhausen

約會？已經幾百年沒約過會了（無所謂，魯蛇才需要感情）。那麼你的腕錶何必還要日期顯示？嘿，你是一位單刀直入的人，不喜歡優柔寡斷，或是和不熟的人閒聊。給我重點，好嗎？開門見山、確確實實地讓我知道目前的狀況。我要知道現在確切的時間，搞清楚，每一秒都很珍貴。老兄，看看我的40毫米Portugieser黃金腕錶，看清楚了嗎？時間一分一秒的過去，我們達成共識了嗎？ IWC葡萄牙系列自動腕錶40。（圖片翻攝自Iwc官網）

社群狂人：TAG Heuer

我的天啊，大家，你們好嗎？我等不急要跟你們分享我最新的計畫，我們已經花了好幾個月的時間在這個計畫上。終於！我可以和你們分享了，真令人興奮！對了，這是我的新腕錶，32毫米的Aquaracer Automatic。我知道，是不是光采動人。告訴你們，這只腕錶不是看起來漂亮而已，還能清晰讀時，這樣你就可以適時發布貼文，來引起更多迴響！超棒的！而且這只腕錶還能防水，這樣以後在泳池拍攝重要的比基尼照時，再也不必擔心了。是不是很迷人？

社交名流：Cartier

親愛的，時間並不存在，它只是一個社會結構。不過，你的日常生活也是如此！你的私人秘書、管家和司機為確保你準時赴約，早已預約好美髮、美容和除毛服務，以及參加各場慈善活動、試裝、舞會、早午餐、網球課、皮拉提斯課、瑜伽課和美學課，而這些都是你的日常工作。因此，你的腕錶只需展示個人品味……以及接近無限的財富。試著搜尋：Panthère de Cartier頂級珠寶腕錶。

父親：Patek Philippe

當了父親就得要做出犧牲。如果你希望給孩子一個良好的成長過程，例如優良的教育、漂亮的鞋子、難忘的假期、鋼琴課等等，你可能得在自己的物質享受上做出妥協。所以你可以放棄萬年曆腕錶了，想都別想；不過，倒是可以考慮優美的Calatrava Ref. 5196G腕錶。有句話說：你從未真正擁有過Patek Philippe，你只是暫時為下一代保管；意思是，這款大小適中的37毫米白金美人，將是你大方贈與兒子或女兒的禮物。

潮男潮女：Jacob & Co.

對你來說，看到熱門的聯名鞋款就像是貓看到貓薄荷一樣。你可以在Dover Street Market店前排隊一整夜，只為入手Gucci x CDG的新鮮貨。你編寫自訂演算法以確保成功搶到Off-White Nike「The Ten」聯名鞋款。你的臥室四處擺滿Warhol的作品和Futura Bearbrick。想當然，你肯定收藏了所有你買得到的Supreme聯名商品，從Louis Vuitton的牛仔裝到Hohner的口琴（搞不好你還能把有品牌標誌的包裝盒疊成一道牆）。至於你的腕錶？想必就是Supreme與Jacob＆Co.的結晶。

事業經營者：Bulgari

你的父親給了你最好的教育以及絕佳的建議，最終還給你一個適當的房地產投資組合，讓你日後將它發展為一個市值達數十億美元，而且規模橫跨中國、東南亞和美國的企業集團。你是一位認真的人，當然你的腕錶也是如此。你的職業生活可能沒那麼優雅，所以你喜愛追求美感與雅緻，但你並不喜歡花俏的東西和不必要的點綴，你注重的是純粹的目標和一流的性能，而每當你查看時間，Bulgari的Lady Finissimo Tourbillon腕錶正好能滿足你的需求。

饒舌明星：Rolex

你的Rolex Cosmograph Daytona Rainbow腕錶就像你臉上、手上、手臂上、腳上、脖子上、胸口上、背上，基本上就是全身每一吋肌膚上的刺青一樣，向眾人喊著：「看我！看我！」這也透露了一件事，你不必當個朝九晚五的上班族，因為你早已賺得荷包滿滿，隨時能夠華麗轉身，展開全新的生活。

作者／Christian Barker

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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