Netflix 13部萬聖節必看片單大公開！

一年一度的萬聖節即將到來，除了能準備服裝變身自己熱愛的恐怖角色，如果覺得換上裝扮太累人，看看應景的恐怖電影也能感受萬聖節的駭人氣氛！以下為你推薦Netflix上的13部驚悚影集與電影，陪你度過難忘的萬聖節！

《返校》

改編自同名遊戲的《返校》，2019年時推出電影版便引爆話題，而今年Netlfix更將與公視聯手推出影集版的《返校》，帶領大家重回翠華中學，繼續揭開長達30年的歷史傷疤。

影集版《返校》請到金鐘視帝姚淳耀雨新生代演員李玲葦、韓寧共同演出，故事聚焦於90年代的翠華中學，由李玲葦飾演的轉學生劉芸香意外闖入學校禁地，遇上韓寧飾演的「學姊」方芮欣鬼魂，進而揭開過去思想審查年代期間，學生與師長爭取自由而遭迫害慘痛事件。

上線日期：12/5

《鬼莊園》

Netflix恐怖影集《鬼莊園》改編自作家Henry James 1898年的作品《碧廬冤孽》，並由《鬼入侵》原班團隊製作，並請到上一季的同批演員包括《安眠書店》第二季女主角Victoria Pedretti都將回歸演出。

《鬼莊園》劇情講述莊園主人Henry意外成位姪子和姪女的監護人，因此他雇用了由Victoria Pedretti飾演的年輕保姆Dani入住莊園來照顧孩子們，然而莊園生活卻不平靜，Dani漸漸發現孩子們似乎不斷在屋子裡看見異象，因而意外發掘出深藏在陰暗莊園裡、埋藏了數個世紀的黑暗秘密。

上線日期：10/9

《女鬼橋》

今年2月上映的台灣恐怖電影《女鬼橋》改編自台中東海大學的靈異故事，在萬聖節看又更加應景！

由奚岳隆執導的《女鬼橋》劇情發生在東海大學的「女鬼橋」，學生間相傳有女學生曾在此殉情，此後恐怖故事不斷流傳。而網紅芯喬來到女鬼橋舉辦試膽大會，直播中竟拍到女鬼身影，這段影像轟動全台，試膽的一群學生則下落不明……2020年的同一天，新聞記者回到事發現場調查，卻發現與真相與傳說相去甚遠，女鬼暴戾的動機也越加現形。

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《吸血鬼大戰布朗克斯》

萬聖節怎麼能少了最經典的恐怖角色——「吸血鬼」！在《吸血鬼大戰布朗克斯》故事發生在美國紐約的布朗克斯住宅區，三位勇敢的青少年意外發現社區遭到邪惡的吸血鬼入侵，甚至即將在此大開殺戒，這群青少年們於是聚集起來，試圖守護他們心愛的社區！

由《週六夜現場》製作人羅恩麥可斯、艾琳大衛製作的《吸血鬼大戰布朗克斯》，在影評網站爛蕃茄上更獲得了95分的高評價，萬聖節如果想看點刺激的恐怖電影，不如就把《吸血鬼大戰布朗克斯》加入片單！

上線日期：10/2

《完全獵魔攻略》

如果驚悚恐怖片對你來說太可怕，但又想感受點萬聖節氣氛，那麼有著喜劇元素的《完全獵魔攻略》就是另一個好選擇！

《完全獵魔攻略》改編自喬巴拉里尼暢銷同名恐怖叢書的第一集，故事講述高一新生凱莉勉為其難答應在萬聖節當雅各的保母，卻被邀請加入國際保母秘密社團，負責保護擁有特殊能力的孩子，抵擋來自怪獸的威脅。為了確保雅各的安全，凱莉與分部副部長、科技天才、生物專家甄凱西及魔藥大師並肩合作，力抗號稱「惡夢魔王」的床邊怪物以及神秘的怪獸軍隊。

上線日期：10/15

《萬聖節救星修比》

由好萊塢知名喜劇演員亞當山德勒主演的《萬聖節救星修比》，故事就發生萬聖節期間。亞當山德勒這回在片中化身鎮上的怪人「修比」，總是被人嘲弄、排擠，然而今年的萬聖節，鎮上出現落跑的罪犯和一位神秘的新鄰居，讓修比倍感不對勁，因此他挺身而出，試圖查明一連串怪事背後的真相，讓小鎮能平安渡過萬聖節！

上線日期：10/7

《蝴蝶夢》

《蝴蝶夢》翻拍自鬼才導演希區考克的同名驚悚之作，新版本中找來了《仙履奇緣》Lily James和《以你的名字呼喚我》Armie Hammer共同主演，兩人將在劇中譜出動人的愛情故事。

然而當兩人新婚入住豪宅後，晉身女主人的Lily James卻發現宅內藏著許多不能見光的秘密。不僅長年服侍大宅邸的管家極不友善，丈夫已逝的前妻也陰魂籠罩不散，她漸漸發覺這場婚姻僅是一場惡夢的開端！

上線日期：10/21

《異國陰宅》

《異國陰宅》融合了難民議題與恐怖元素，劇情講述一對年輕難民夫妻經歷一番磨難，終於逃出戰火肆虐的南蘇丹，卻難以適應在英國小鎮的新生活，總覺得有一股潛藏的邪惡力量在蠢蠢欲動。

《異國陰宅》是新銳編導Remi Weekes的首部長片，在今年的日舞影展午夜單元首映後即獲得好評，片中更找來了在Netflix熱門影集《王冠》中飾演菲利普親王的英國男星Matt Smith加入演出陣容！

上線日期：10/30

《拉契特：黯衣天使》

出自經典恐怖影集《美國恐怖故事》主創Ryan Murphy之手的《拉契特：黯衣天使》，故事源自1975年驚悚電影《飛越杜鵑窩》，並以片中駭人的護士長Ratched為主角，探索這位影史經典恐怖角色的起源。

《拉契特：黯衣天使》劇情講述1947年，Ratched應徵進入一間進行人類心智相關實驗的精神病院，在一次實驗中，她開始將涉入心理治療系統，並且憑著優雅的外表，成功掩飾內心那股醞釀已久、不斷滋生的黑暗，暗示著真正的怪物並非先天注定，而是後天形成。

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《絕命大平台》

人性的醜惡往往比超自然怪物更加駭人，西班牙驚悚科幻奇片《絕命大平台》就要讓觀眾們看見人性最黑暗的一面！

《絕命大平台》故事發生在一座塔狀的監獄中，主角葛蘭從昏迷中醒來，就發現自己身處監獄之中，並只能靠著從上層往下傳送的水泥板取得食物。在這監獄中上層的人能輕鬆大飽口腹之慾，下層的人卻只能挨餓絕望，同時想盡辦法往上爬，叛亂一觸即發！

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《未解之謎：第２輯》

萬聖節如果想體驗毛骨悚然的感受，那麼除了超自然的恐怖怪獸，看看真實的犯罪故事相信也能同樣嚇人！記錄真實世界中離奇懸案的犯罪紀錄影集《未解之謎》第一輯播出後便引發廣泛討論。

而呼應萬聖節鬼魅氣氛，近期《未解之謎》將推出第二輯，由原班創作團隊和《怪奇物語》製作公司聯手合作，將延續第一輯的風格調性，帶來在12宗愛人因故身亡或離奇失蹤的案件，讓劇迷沈浸在辦案推理的懸疑氛圍中。

上線日期：10/19

《沉默的天使》第二季

由Dakota Fanning、Luke Evans以及Daniel Brühl共同主演的懸疑驚悚影集《沈默的天使》，即將推出第二季！延續第一季劇情，一年之後，主角莎拉開了自己的偵探社，並受雇尋找西班牙領事尚在襁褓中卻遭人綁架的女兒。《沉默的天使》第二季中三大演員將再次攜手辦案，找出離奇犯罪背後的真相。

上線日期：10/22

《轉學來的女生》

人氣泰國劇《轉學來的女生》劇情圍繞著神秘的轉學生娜諾，透過她揭露校園內學生及教職員的惡行惡狀，每集故事都呼應當代校園中的真實現象，觸及性侵、霸凌、名聲操弄等社會議題，放大人性黑暗的一面！而第一季播出之後劇中爭議性的題材引起網友高度討論，日前更宣布開拍第二季，想體驗萬聖節的驚悚氣氛，不如就來看看《轉學來的女生》吧！

第一季Netflix現正熱映、敬請期待第二季

作者／Tatler Taiwan

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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