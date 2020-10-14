給下一代最好的家園　2020年六都永續城市調查：「這城市」奪冠　執行力高、民眾很有感

「永續發展目標（Sustainable Development Goals，簡稱SDGs），已經成為國際間共通語言。」經常參與國際交流的行政院數位政委唐鳳發現這兩年新趨勢：象徵「永續發展」的指標——SDGs，是熱門關鍵字，更是城市新顯學！

2015年聯合國發展高峰會上，全球193個會員國通過17項「永續發展目標」。這17項指標，從社會面的教育、性別，到經濟面的就業、環境面的氣候變遷、循環經濟等都涵括在內，作為未來15年，至2030年為止，全球共同努力達標的方向。

原本是「國家」級努力目標，卻在這兩年於城市間興起。原來，2018年聯合國發布預測，全球在2050年將有3分之2的人口，約有50億人居住在城市。群聚的人口，也是消耗地球資源所在，如果能做好城市永續管理，也能解決地球資源耗竭的問題。

美國紐約市是第一個回應聯合國永續發展目標的地方政府，並在2018年發布「地方自願檢視報告」（VLR），公開所有永續相關政策的現況與目標，還發起連署，希望有更多城市響應。截至目前為止，已有超過15座城市跟隨紐約的腳步，發布VLR報告，然而令人意外的是，台灣不僅是其中之一，還占了3座城市——新北市、台北市與桃園市。以積極度來看，台灣與世界城市相比，絕對排得上前段班。

全球城市掀永續熱潮 台灣表現名列前段班 透過城市交流突破外交困境

「把SDGs當作索引標籤。」唐鳳說，各城市能藉此連結世界的資源與行動力。原本自行其是，但有了SDGs的標籤，城市間可以找尋擁有共同價值觀的夥伴。

一向被摒除在國際組織之外的台灣，正巧透過城市交流，將六都成效良好的永續政策帶到國際上，突破外交困境。

唐鳳就說，「地方政府製作VLR，可以更快速被世界認識。」她認為，台灣每座城市都有不同特色，而這些特色如何被國際世界察覺？「VLR是個很實用的作法。」

獨家榜單〉2020年《今周刊》六都永續城市調查 打造對下一代最好家園，誰表現最好？

作為不是第一個評比地方政府的財經媒體，《今周刊》希望可以從更長遠的城市藍圖來審視目前各都施政作為，而不只著眼於一時首長的「施政滿意度」，決定舉辦「2020年六都永續城市調查」，透過政策數據的檢視評比，期待六都愈來愈進步，讓我們生活在一個更乾淨、平和與友善的城市裡。

本刊與第三方獨立民調機構時勢（TrendSight）共同合作，以聯合國17項永續發展目標為基礎，分數據指標、民意調查與政策積極透明度三面向評分，最後綜合評比出「最佳永續城市」獎。

今年，綜合評比由新北市奪冠、桃園市第二、台北市第三。除了綜合評比外，本刊也針對社會力、環境力、經濟力三個面向進行評比。新北市在社會力、環境力兩方面都獲得第一；經濟力則由桃園市拿下第一名。

新北勇奪三冠王 贏在執行力高 民眾很有感

民調數據顯示，新北市民眾對市府團隊的施政最有感，例如：超過3成的新北市民眾認為市府團隊在推動整體環境永續上的表現是進步的，並有超過四成受訪民眾肯定市府推動節能減碳所做的努力，這成為新北市即使在數據指標不如台北市下，卻仍然奪冠的關鍵。

當然民眾支持的背後，確實是看到新北市的作為。綠色和平文教基金會氣候與能源專案主任張皪心分析，新北市承諾積極「淘汰工業燃煤鍋爐」、「瀝青業燃料油轉用天然氣」，引導業者執行城市的減煤規畫，讓它成為台灣第一個加入國際「脫煤者聯盟」（Powering Past Coal Alliance，簡稱PPCA）的城市。

新北市會拿下「社會力」第一名，台灣社會福利總盟祕書長孫一信分析說，這幾年新北市在長照機構數與涵蓋率有爆發成長，且在育兒方面，也是公共幼兒園設置最成功的城市，加上重視政策行銷溝通，層層堆疊加持後，民眾很有感。

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