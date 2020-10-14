虹夕諾雅 谷關 秋楓與山林環繞的絕美溫泉秘境！

邁入秋冬時節，去年於台中谷關正式開幕的溫泉渡假村——虹夕諾雅 谷關，也推出冬季限定住宿活動「溪谷秘境之湯」，邀請來訪賓客一同感受結合在地美景與美食的日式泡湯文化，讓身心靈在颯爽秋風與潺潺溪流聲中，獲得全然的釋放。

於《臺北臺中米其林指南2020》（Michelin Guide）中，獲得四紅樓（Four Red Pavilions）評價的虹夕諾雅 谷關，不僅有著優美怡人的自然景色與知名的美人湯，從美食、佳釀，乃至於手作活動，虹夕諾雅 谷關更致力提供到訪賓客豐富多元的在地文化體驗。

目前於全球共有八個據點的虹夕諾雅，台灣為海外唯二據點之一，不僅延續虹夕諾雅「遠離現代塵囂」的品牌精神，更特別以「溫泉溪谷的樓閣」為主軸，打造出這座坐落於谷關山巒與溪谷環繞的絕美溫泉秘境。

溫泉大浴場。

溫泉大浴場。

溫泉大浴場。 露天溫泉。

為了迎接秋冬泡湯季的到來，虹夕諾雅 谷關特別於2020年10月1日至2021年2月28日，推出冬日限定「溪谷秘境之湯」活動，以一日限定一組（兩位客人）的形式呈現，且需在入住前三日預約，讓參與的賓客能夠在此開啟一場私密且獨特的專屬旅程。

「溪谷秘境之湯」活動包含谷關在地獨有的弱鹼性碳酸氫鹽泉——「美肌之湯」，賓客能夠在蟲鳴鳥叫聲中盡情享受露天溫泉，亦能夠選擇在客房內專屬的無循環溫泉浴池中享受谷關的美人湯，並品嚐在地初霧清酒。虹夕諾雅 谷關總經理田川直樹也表示虹夕諾雅 谷關的溫泉偏向較無硫磺味且無色透明的溫泉水質，非常值得賓客前來細細體驗。

月見客房溫泉區。

水明客房。

有美景、美湯之外，當然不能少了美食，虹夕諾雅 谷關特別以在地高級魚種鱘龍魚為主食材，提供全台首個遵循日式烹調技法的鱘龍魚涮涮鍋，以清酒熬煮的湯底香醇濃郁，搭配上肉質鮮嫩Q彈的鱘龍魚片、鱘龍魚漿丸，以及在地山蔬野菇，並佐以八種獨特的佐料，讓賓客在質樸的山林間，有著最極致的味蕾饗宴。

風之間。

星野集團 虹夕諾雅也特別將日本的深度泡湯文化，帶到谷關這片好山好水當中，除了上述的美景與美食之外，溫泉其實更與身體的活動息息相關，因此虹夕諾雅 谷關延續這樣的概念，推出「隨風森展」與「淨心品茗時刻」活動。於客房建築四樓挑高開闊的風之間進行的「隨風森展」，放眼望去盡是翠綠山嵐，賓客可在微風輕拂之下伸展身體、鍛鍊核心肌群，而後再盡情享受谷關的溫泉，度過最放鬆的休憩時光。

台灣的茶葉聞名全球，而山林環繞的谷關周邊，亦有不少得天獨厚的茶園，「淨心品茗時刻」體驗便帶領賓客於水之庭園露台靜坐、靜心，耳邊傳來鳥鳴與樹葉沙沙聲、口中品嚐著充滿果香的梨山高山茶與在地小農自栽自採的八仙山紅茶，再搭配上季節甜品，於此細細品味遠離塵囂、回歸自我內在的美好片刻。

虹夕諾雅 谷關總經理田川直樹也表示，現代人因為科技發達、生活繁忙，而使得五官的感受減弱，而置身於大自然環抱的渡假村中，能夠刺激人們的五感，感受在都市裡無法感受到的風、無法聽到的聲音，因此虹夕諾雅 谷關亦透過冬季限定住宿活動「溪谷秘境之湯」與其他各種體驗活動，讓來訪賓客暫離塵囂，將此處作為休憩充電的世外桃源，感受不一樣的日常光景。

作者／Lulu Tsai

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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