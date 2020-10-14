專訪入圍金馬8獎項《無聲》導演　柯貞年：揭露真相過程是痛苦的，但「不說」更令人絕望

文／黃亞琪

看不到、聽不見、說不出，哪一種最令人膽戰心驚？以聾人世界為題材、金馬獎熱門片《無聲》導演細述自己首部長片，自癒癒人的心路歷程。

與怪物戰鬥的人，應當小心自己不要成為怪物。」這是德國哲學家尼采說過的話。這句話，也是7年級導演柯貞年最新作品所關注的核心。

《無聲》是她首部長片，這部以現實題材、聾人世界所改編的電影，被台北電影節選為開幕片，且一舉入圍今年金馬獎最佳新導演、最佳新演員、最佳原著劇本等8大獎項，備受關注。業界甚至有這樣說法：「去年有《返校》，今年有《無聲》。」顯見其突出。

對柯貞年來說，拍攝此題材，是一段「憤青」過渡到「文青」、自我解鎖的轉變過程。

「雖然談到性侵，且受害者和加害者都是發生在封閉環境（聽覺障礙）中的孩子，但真正想探討的是上下階級、男女⋯⋯不對等權力關係。」柯貞年從成名作、講訴校園霸凌劇集《天黑請閉眼》到噤語或者說不出話的《無聲》，彷彿校園、霸凌等字眼成了這位導演說故事的關鍵詞，但她的企圖是穿越衝突張力的表象，探討背後深層、非僅限於善惡對立二元所講述的複雜關係。

溯源：聾啞者的世界 反省「我是為你好」的同情與傷害

柯貞年從在南部接觸到的2位聾人朋友溯源。一位是從小就在啟聰學校上學，高中畢業就到工廠上班，21歲的他一天工作12小時。他在聽不見的世界裡用文字、手語溝通交流，在同溫層裡溝通沒有障礙，但一進入「一般」世界，溝通會有理解的落差，加上這個孩子個性內向，常吃悶虧，這一切都看在柯貞年眼中。

另一位來自中產階級家庭，父母都是聽人（聽得見的人），3個孩子有聽力障礙，但不妨礙孩子學習，其中一個孩子還是高雄女中的高材生。因為母親從小用口語教他們，一個詞背了2、3百遍，聲音總會刻進骨子裡，所以與一般人溝通即使不透過手語也沒問題。

「我很心疼那位21歲年輕人，如果家境好一點，就有多一點時間練習口語。但轉念一想，我是不是也是站在另一個角度產生這樣的理解？」她從21歲聾人男孩身上學習到的是，儘管在社會價值中歸屬於「弱勢」，但他依然樂天知命，在柯貞年取材拍攝過程中熱心提供許多幫助。男孩是快樂的，不需要他人的同情眼光，但通常一般人會自以為「我是為你好」，而造成不對等的視角。

她說：「（拍攝過程期間是）學習放下自以為是的成見，就算自己認為善意，有時卻是一種傷害。」正如同電影對白中，女主角被欺負後卻對著男主角說：「沒關係，你跟他們一起欺負我就好了。」男主角自以為要保護女主角，成了加害者，然而，卻埋下加害者可能變成受害者的伏筆。惡，不斷循環重演！

「從田野調查到拍片，是段反省與改變的過程，更希望大家用更多同理心去看待這個社會，不是只看見存在的惡，而是惡背後的改變。」取代批判控訴，柯貞年用溫柔、理解觀看世界。

理解：善惡並非對立 壞人會揪心 好人也會犯錯

「我內心當然有自己的想法，但電影不一定要有一個批判結論，善惡也並非一定對立，答案要留給觀眾去思考。壞人會有無可奈何的揪心境況，好人也會做出一些錯的事，可能下一刻就成為大家口中的壞人。所以你認為世界上有好壞嗎？世界上究竟什麼是比較好的？」柯貞年反問。(閱讀全文… )

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