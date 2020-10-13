名流富豪的珠寶收藏大揭秘！超乎想像的鳥籠、冰桶還有鑽石梳子

機械化、自動化、大量生產⋯⋯今時今日，數位科技取代了許多人力，不過卻無法取代精雕細琢珠寶工藝，以及蘊含其中的情感故事，而這些歷史上獨特的珠寶訂單，更體現了珠寶歷久不衰的時代價值。

Maison d’Hortense籠子，約1930年打造by Van Cleef & Arpels。

紐約第五大道、巴黎芳登廣場、米蘭蒙特拿破崙大道、倫敦龐德街，甚至是台北信義區街頭⋯⋯如今的我們只要漫步街頭，便可欣賞到玲琅滿目的珠寶精品，不過在幾個世紀以前，珠寶（商）可說是最神秘的存在。

幾乎所有歷史悠久的頂級珠寶品牌，最初發跡的故事都與皇室貴族息息相關，他們所經手過的珠寶不勝枚舉，而且均成為代代相傳的臻品，這些珠寶不僅象徵了皇室貴族的王權，譬如拿破崙那柄鑲著140克拉攝政王鑽的皇帝佩劍，或是英國女王伊莉莎白二世加冕時所配戴的王冠；而更饒富趣味的是，今日我們更能透過這些歷史珠寶作品，拼湊出他們當時的生活樣貌。

若是你以為這些風格獨具的珠寶，僅只是諸如項鍊、耳環、戒指等設計，那麼本篇我們要介紹的作品，絕對會讓你大呼驚奇，而且更驚嘆於當年這些皇室貴族對於精緻生活的追求。

拿破崙一世「加冕之劍」（Marie-Etienne Nitot ) ，約1802年打造 by Chaumet。

醉飲之夢銀質冰桶，約1844年打造 by Chaumet。

其中一件現藏於巴黎羅浮宮、約於1844年打造的「醉飲之夢」銀質冰桶，更見證了工匠的妙手生輝，桶身上有著繁複精妙的人物雕刻與裝飾圖案，布料垂墜與葡萄藤蔓栩栩如生，而其中出現的四位主要人物，更代表著哲學家、詩人、戰士與平民，他們於此一同微醺酣眠、墜入夢境，這件工藝精品與其實用功能裡外呼應，富含寓意與雅趣。而Van cleef & Arpels更曾在1930年左右，接受一位印度王子的委託，替他的樹蛙寵物訂製了一個籠子，不僅中央有一個戲水池，兩旁還有半月形餵食器，十分雅緻，不過後來這件獨特的訂製作品，被改造成現在我們所見的這件鳥籠，裡面更有一對祖母綠愛情鳥，成為滿載幸福含義的風格擺件。

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歌劇眼鏡，1893年打造by Tiffany & Co.。

除了較為大型的居家生活用品與擺件之外，珠寶商的許多歷史作品，都呼應不同年代的日常生活所需，譬如歌劇眼鏡。19世紀時，歌劇於歐美各國普遍流行，而歌劇眼鏡的功能可就非常多樣化了，不僅是當時女性的時尚配飾、身份地位的象徵，更是觀看劇院內台上演出、窺視台下觀眾的一大利器，許多以19世紀為故事背景的電影中，也都可以看到這樣的景象。

而有著「億萬寶貝」之稱的美國傳奇名媛Barbara Hutton，擁有數不盡的珠寶珍品，像是特別訂製的翡翠珠項鍊、源自俄羅斯皇后的頭冠，以及Marie Antoinette的珍珠項鍊等⋯⋯每一件都是博物館級的稀世珍品。而除了這些配戴在身上的珠寶之外，許多她日常使用的用品，更是由珠寶商所打造，譬如這件配有梳子套、整體充滿Art Deco風格的玳瑁髮梳，是Cartier於1937年所打造的作品，上方特別鑲嵌圓形與長梯形鑽石裝飾，是獨一無二的日用珍品。

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美國傳奇名媛Barbara Hutton擁有數不盡的珠寶珍品，此為她曾擁有的玳瑁鑲鑽髮梳 by Cartier。 圖／Tatler Taiwan

Tiffany香氛瓶 (1889 – 1896)，（圖片提供/ Tiffany & Co.）。

Tiffany 伸縮鉛筆 (1878 – 1889)，（圖片提供/ Tiffany & Co.）。

不論是以漆器或紫檀木打造的妝匣，或是鑲嵌上各種寶石的珠寶盒，它們都見證了東西方女性對於精緻華美的追求，而隨著時代的演變，這些原本放置於臥房中的盒匣，也漸漸隨著女性意識的抬頭，尺寸一縮再縮，轉化成便於外攜的設計，不過所有的細節可是毫不馬乎，甚至更加精緻，譬如這件Boucheron於1949年打造的黃金鑽石化妝盒，鏤空雕刻的設計十分別緻，手工雕刻而成的花葉以及穿梭其中的鑲鑽蜜蜂，都值得細細品賞。

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黃金鑽石化妝盒，1949年by Boucheron。

Tiffany 糖果盒 (1880 – 1895)，（圖片提供/ Tiffany & Co.）。

於1789年打造的羅溫艾斯汀侯爵夫人的藏珍匣，是Chaumet目前已知存世最古老的作品。

Heritage典藏系列Monete古幣菸盒，1962年by Bulgari。

從珠寶到日用珍品，這些獨特的作品不僅扮演著美學傳承的角色，同時更見證時代推移之下的風格演變。

作者／Lulu Tsai 2020-10-13 16:27

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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