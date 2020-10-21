時尚攝影師蘇益良 穿透鏡頭的赤誠之心

那天專訪結束，蘇益良隨手拿起攝影棚桌上一顆鏡頭，直直往嘴裡送。那是一個鏡頭造型的水杯。一位當了三十年攝影師的瀟灑長髮男子，拿著一個可愛的鏡頭水杯，也就剛好而已。

入行三十多年，蘇益良的名字，緊緊與各大時尚雜誌、明星藝人相連，他是巨星指定的攝影大師與評審級攝影權威，業界人稱「小蘇哥」。這次專訪約在巷弄內的一個攝影棚，那天門前整條路在施工，我遵照著蘇益良方才電話上的指示，直走、左轉、跨過障礙，然後抬頭一眼瞧見在器械滿佈、煙霧瀰漫之處，一個長髮飄逸且比別人都高出一個個頭的男子，正用力地朝我揮著手。看著我和攝影師舉步維艱穿越臨時搭建的一條施工小道後，蘇益良上前一把拎起了其中一箱攝影器材，「我幫你拿吧！」他不以為意地說道。

本期的Tatler以「時尚」為題，請來三位攝影大師和我們談談台灣時尚產業的變化。「這幾年人家一直把我定位為時尚攝影師，我一直在想：『媽呀！時尚是什麼？』其實，我只是用我自己喜歡的方式過活。」蘇益良對「時尚」的解讀，誠懇得令人哭笑不得，因為不管進入這個產業的時間是短是長，在某個夜深人靜的時候，仍常不禁反思自問：時尚到底是什麼？「說直白一點，從我入行到現在，台灣在時尚產業一直扮演了一個代工的角色。」蘇益良想了想說道，他認為所有的創作都源自於文化，而台灣作為各種文化的交流、匯聚處，作品中卻總是滲了點國外創作的影子。「有時候我們把這題目想得太沈重，因為我出生在台灣、受教育在台灣，其實我所做出來的東西，就是台灣。」蘇益良想必是早就針對這個問題思考了良久，否則他給的答案不會是這樣多年累積下來的體悟。

時尚攝影師蘇益良（Photography Alonso Chiang）

對於自己歷來的時尚作品，蘇益良最與有榮焉的一次，是用了一年的時間，在流行天后張惠妹的身上成功打造出「阿密特」的角色，並在十項金曲入圍中，破紀錄抱回六項大獎。「那天慶功宴大家都非常激動，這是我第一次感覺到：『噢，原來影像在這裡面其實還扮演了滿重要的角色。』」回想起得獎那天，蘇益良的澎湃之情溢於言表。「阿密特比Lady Gaga更早出來，所以沒有抄襲這回事，我們成功改造、創造出一個新的張惠妹。這件事情對我來說，是這輩子參與過非常開心的大工程。」他補充說道。

蘇益良攝影作品：阿密特2017年世界巡迴演唱會視覺。（圖片提供/蘇益良）

蘇益良攝影作品：阿密特2009年首張專輯封面視覺。（圖片提供/蘇益良）

在未來世界，各行各業都不是給有特權的人，而是給有才華的人。 – 蘇益良

僅是一個下午的會面時間，就可以感受到蘇益良身上那股源源不絕的青春活力。「我是雙子座的，我只怕生活無聊，喜歡不斷有好玩的東西。」他時常每個月記得工作，卻忘記請款或拖到銀行支票過期；有一陣子他喜歡椅子，買了椅子就放在各個攝影棚、倉庫、住所，甚至是放在傢俱行裡從未領走。喜愛新事物、對於體驗的過程有所執著，小蘇哥的生活，該是一趟急急向前的冒險，鮮少停頓或回頭。前年在上海用iPhone手機作品辦了一場攝影展的蘇益良，樂見科技與攝影、時尚的結合，「攝影師只是用影像表現看法的人。」無關器材、不論畫素高低，這是蘇益良看待攝影的方式。他最近還熱衷於研究一種技術，能透過人的移動，讓照片看來有所不同。編輯好奇問了句：「好玩嗎？」「好玩！太好玩了！」他興奮答道。

隨著相機的普及、手機的興起，攝影的門檻比從前來得低。「我覺得這個行業本來就不應該有什麼門檻。這行業不是給有特權的人，在未來世界，各行各業都不是給有特權的人，而是給有才華的人。」面前這位攝影大師，無懼後輩興起、科技日新月異，自己也不斷在嘗試各種不同的影像傳遞媒介，談起未來，充滿期待。「創作也好、感情也好，所有事情都是不斷累積起來，不管走得快或慢，你只能往前走。」我才正在細細感受這股能量的衝擊，蘇益良已接續說道：「如果你現在覺得很沮喪，那表示你的心可能活在過去，如果你的心活在未來，你應該會覺得很興奮，因為未來是有很多可能性的。」

時尚攝影師蘇益良（Photography Alonso Chiang）

如果你現在覺得很沮喪，那表示你的心可能活在過去，如果你的心活在未來，你應該會覺得很興奮，因為未來是有很多可能性的。 – 蘇益良

蘇益良對於「生命」、「未知」的哲理值得我們一番深思，他表示，在我們的意識之上，有所謂更高的智慧，有些人奉其為神，有些人管它叫外星人。「我們這輩子來到世上，只是一個通道，『它』想要放什麼東西進來這個通道，我們就接受。你現在這個階段要走的通道是痛苦，那就走完吧；你現在要走的是無感，那就走完吧。」年輕時曾給自己設定很多框架，那麼現在的蘇益良又是在什麼樣的通道上？「簡單、專注。不管什麼事情，我就是很單純的去做。」用對世界的無盡好奇，和一片赤誠之心，縱橫業界三十餘載，小蘇哥身上一股純然的能量，就算不透過鏡頭，一樣能感動人心。

作者／Lovina Wu

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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